Статотчетность растет как снежный ком! Не отследили по сайту Росстата отчетные формы – может прилететь штраф. Что с этим делать?

Налоговая отчетность предопределена системой налогообложения и параметрами фирмы. Что и когда сдавать, известно наперед.

Так, например, календарь в Мультибухгалтере по организациям на обслуживании у бухфирмы формируется автоматически.

Со статистической отчетностью все запутано. Различных форм просто целый ворох, аж глаза разбегаются! Если зайти на сайт Росстата, то можно определить, какие формы и по каким срокам числятся к сдаче по клиенту.

Повезет – будет ноль, а не повезет – можно попасть на сдачу ежеквартальной, а то и ежемесячной, притом самой причудливой отчетности. Какие уж тут экономия и снижение административной нагрузки на бизнес!

Но должна ли организация или бухфирма, ее обслуживающая, мониторить сайт Росстата на предмет тех форм, которые там указаны к сдаче?

Росстат считает, что должна. И может вызвать для составления протокола об административном правонарушении за несдачу статистической отчетности, «закрепленной» за фирмой.

Мы считаем, что обязанности «лазить» по сайту Росстата нет. И вот, почему.

Если ваш клиент – субъект СМП, то согласно п. 2 Правил проведения выборочных статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 79), Росстат должен уведомить его о формах, подлежащих к сдаче, «с использованием средств факсимильной связи, электронной почты или иных средств связи, позволяющих зафиксировать факт соответствующего уведомления.»

Далее (подходит для всех, а не только субъектов СМП) логика такая. В пункте 4 Постановления Правительства РФ от 18.08.2008 N 620 "Об условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и административных данных субъектам официального статистического учета" отмечено, что Росстат бесплатно информирует респондентов (т.е. нас) о том, какие формы нужно сдавать.

Что понимается под «информированием» респондента, Постановление Правительства и ФЗ о статучете не раскрывают. Следовательно, данный термин не определен законом/подзаконным актом специально, а имеет общеизвестное значение.

Согласно толковому словарю русского языка Ожегова и Шведовой, «информировать» значит дать (давать) информацию. Согласно словарю Ушакова, «информировать» – это осведомить (осведомлять), снабдить (снабжать) сведениями, информацией. Конструкции обоих толкований подразумевают адресность понятия «информировать», так как использование глаголов «дать», «осведомлять», «снабжать» подразумевает некий субъект, которому и предназначены сведения. Причем такой субъект должен эту информацию получить.

Размещение информации о необходимости сдачи каких-либо форм на интернет-сайте субъекта статистического учета без доведения ее непосредственно до респондента не может считаться надлежащим информированием. Особенно учитывая то, что момент размещения респонденту (т.е. нам), очевидно, предварительно неизвестен.

Чтобы стать обладателем подобной информации, мы должны совершить некий набор действий для ее получения: получить доступ в интернет, посетить сайт, осуществить запрос и т.д. А это значит, что законом или подзаконными актами должна быть установлена наша обязанность по отслеживанию размещения подобной информации. Но какие-либо акты не устанавливают для нас обязанности по самостоятельному поиску такой информации.

В общем, если кратко, то так. И да, это только выдержка более-менее причесанная с юридического на «человеческий» язык.

Итог: есть уведомление – должны сдавать форму, нет уведомления – обязанности по сдаче формы нет.

Ход таких рассуждений может быть вами использован, если уже дело дошло до противостояния с Росстатом и составления административных протоколов.

В переваривании всяких обязанностей поможет Мультибухгалтер. С ним вам или вашим сотрудникам не нужно будет тратить время на ручной выбор налоговых, отчетных, зарплатных событий по клиентам и на вбивание их в эксель или crm-ку. Мультибухгалтер соберет все события за вас в общий календарь, распределит их по сотрудникам и поможет отслеживать выполнение. Экономьте ресурсы, занимайтесь бизнесом и бухгалтерией, а ручную работу оставьте Мультибухгалтеру.

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»