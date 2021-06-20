Насколько нужно быть богатым, чтобы налоговая поставила вас на VIP-спецучет?

Налогоплательщики в целях налогового администрирования делятся на две группы: «обычные» и «крупнейшие». Мы привыкли, что «крупнейшими» могут быть только юрлица: нефть, газ, федеральные сети и т.д.

Но «крупнейшими» могут быть и физлица. ФНС начала формировать Справочник крупнейших налогоплательщиков Российской Федерации — физических лиц (КРУПФЛ) (Приказ ФНС России от 14.04.2021 N ЕД-7-22/342@).

С 1 июля 2021 ими будет заниматься специальная инспекция — Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам N 10. Эта инспекция будет исчислять налоги и сборы по тем физлицам, которые попали в Справочник крупнейших налогоплательщиков.

В самом справочнике критериев отнесения физлиц к «крупнейшим» нет. Но в пресс-релизе ФНС, во множестве разошедшемся по различным интернет-ресурсам, озвучена сумма доходов в 500 миллионов рублей в год. Т.е. это тот порог, начиная с которого физлицо должно попасть в КРУПФЛ.

Создание такого справочника и передача администрирования крупнейших налогоплательщиков в одну инспекцию объясняется тем, что и налоговые заботы у них отличны от «обычных» налогоплательщиков, и требуют особых компетенций со стороны налогового органа.

Как правило, это вопросы налогообложения, связанные с инвестированием и участием в международных компаниях.

Но создание инспекции не предполагает особых условий изменений порядка работы с налоговыми органами, так как НК РФ един для всех.

Ну а нас всех, бухгалтеров, с июля ждет, если и не переезд в особую инспекцию, то отчетный период. Традиционно в самый разгар лета!

Кто еще находится во власти всяких «экселевских» табличек по составлению очередного графика отчетности, наш совет — переезжайте в Мультибухгалтер! Загрузите свою базу данных и получите не только автоматический календарь сдачи отчетности, но и печать договоров и доверенностей, рассылку счетов на оплату, постановщик задач сотрудникам, калькулятор тарифов и многое другое, что улучшает качество бухгалтерского бизнеса.

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»