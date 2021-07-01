Бухгалтерский бизнес: а нужна ли сдельная оплата труда для бухгалтеров?

Основная статья затрат в бухгалтерской фирме — это оплата труда сотрудников- бухгалтеров. Бухгалтеры, ведущие учет предпринимателей и организаций, взятых на обслуживание — это основной актив, его нужно, взращивать, холить и лелеять. Есть два принципиально разных подхода к оплате труда бухгалтеров: «сделка» и «оклад».

Сдельную оплату труда завязывают на количественные показатели. Понятно, что в бухгалтерском бизнесе это вовсе не хрестоматийная обработка деталей на станке. Показателями для расчета оплаты труда могут быть количество ИП и организаций, которых ведет бухгалтер, доп.услуги, оказываемые бухгалтером, и т.д. На эти показатели могут быть наложены корректировки, исходя из трудоемкости и количества времени, затрачиваемого бухгалтером.

Безотносительно того, насколько технически это сложно или, наоборот, просто организовать, такой подход имеет принципиальные для бухгалтерского бизнеса «плюсы» и «минусы».

Плюсы сдельной оплаты труда бухгалтеров:

стимулирует бухгалтера к достижению количественных результатов, так как его зарплата напрямую зависит от них;

прозрачна и понятна и бухгалтеру, и его руководителю-собственнику бухфирмы;

легко найти бухгалтера-исполнителя на простые задачи.

Минусы сдельной оплаты труда бухгалтеров:

риск большой «текучки»: бухгалтер может «завербоваться» на время и отказаться в любой момент;

страдает гибкость управления персоналом бухфирмы, например, когда требуется взаимозаменяемость;

не способствует лояльности бухгалтера к работодателю, так как бухгалтер не защищен от возможных «перепадов» своей нагрузки. Например, если ушел один клиент, а остальные все «заняты» другими бухгалтерами;

нацеленность на количество противоречит качеству работы. Традиционно, при такой системе оплаты труда самый высокий процент бухгалтерского «брака»;

работник может отказаться от выполнения «невыгодной работы» по клиенту, тогда как бухфирма может быть стратегически заинтересована в удержании такого клиента.

И еще, бухфирма, как бизнес, заинтересована в автоматизации своих процессов и снижении издержек. Если при внедрении новых технологий снижаются, например, расценки на бух. услуги, то работник будет противиться автоматизации.

Те, кто, так или иначе, уже «обжегся» на сдельной оплате труда или поняли, что такая система тормозит рост бухгалтерской фирмы, ищут другие варианты или «миксы» из элементов сделки и оклада.

Уважаемые коллеги, эти и другие вопросы управления бухфирмой мы обсудим на бесплатном вебинаре Мультибухгалтера. Поделимся своим опытом и опытом других бухгалтерских фирм, с которыми мы обсуждали управленческие задачи. Приглашаю вас на наш вебинар 1 июля в 16:00. Регистрируйтесь по ссылке, чтобы не пропустить!

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»