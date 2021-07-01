Бухбизнес: аналитика работы сотрудников, калькулятор тарифов, учет доверенностей и многое другое!

С момента выхода блога «Мультибухгалтера» на Клерке прошло 2,5 года. Тогда я писал, что Мультибухгалтер — прежде всего, про ведение базы клиентов, организаций и предпринимателей, которых передали на бухгалтерское обслуживание.

Да, и это по-прежнему так. Ведение базы тех, кто нам «поручил» свой учет — это сердце системы.

Но путь борьбы со всякими табличками, которые надо переносить из квартала в квартал, со всей рутиной, что высасывает эмоциональные и физические силы — это путь самурая, преданного делу автоматизации работы бухгалтерской фирмы.

И вот теперь Мультибухгалтер — это полноценный онлайн-офис бухгалтерской фирмы. С кабинетом руководителя, где можно:

настраивать и сверять тарифы по клиентам, анализировать нагрузку сотрудников, клиентскую базу;

работать с автоматическим графиком, планировать и устанавливать любые индивидуальные события: хоть разовые, хоть периодические;

ставить сотрудникам задачи, отслеживать, как они их выполняют и сколько времени при этом тратят.

Или еще, что я, да и все мы ценим — это когда счета на оплату услуг выставляются и отправляются клиентам автоматически!

Или вот, например, с 1 июля вводится прослеживаемость товаров. А мы уже сделали через Мультибухгалтер рассылку по клиентам, чего им ждать и как дальше с эти работать.

А еще, у меня по моей фирме оповещения, задачи, напоминания, организации, сотрудники в доступе прямо в телефоне, через мобильное приложение с нашей бело-зеленой бабочкой.

В общем, подключайтесь в этот четверг к вебинару «Инструменты управления бухгалтерской фирмой». Будем в расширенном составе, обсудим бухгалтерский бизнес – то, что нас всех волнует. Ведь как подсказывает опыт, у всех нас, бухгалтерских фирм, очень много общего!

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»