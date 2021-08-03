Вы как физлицо купили что-то для себя, а налоговая у вас затребовала документы по этой покупке. Что делать?

Ситуация: гражданка «М» — физлицо, не ИП, заказала в фирме установку окон в своей квартире. Прошло года два, и в адрес физлица приходит требование по «встречке» с требованием предоставить договор, акты, накладные, платежные документы, информацию о том, с кем она контактировала, кто устанавливал окна, для каких целей и за счет каких средств она приобрела эти окна.

Прям полный набор-опросник, как бывает по встречным проверкам с контрагентами.

Что делать, и вообще, не в фантастическом ли фильме все происходит? В нашей реальности возможно такое?

Во-первых, нужно понять, что проверяют не вас — т.е. не гражданку «М», а ту фирму, в которой она заказала окна.

Причин для таких проверок может быть множество: лес рубят — щепки летят, вот и долетели они и до гражданки «М».

Во-вторых, запрос со стороны налоговой может быть не только к индивидуальному предпринимателю или организации, но и к каждому из нас, как к покупателю, с требованием предоставления документов и информации.

В этом смысле всем нам, бухгалтерам, знакомый подпункт 2 ст. 93.1 НК РФ, по которому и бывают такие запросы, «пошел в народ».

Физлицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, обязано по требованию налоговой представить документы и информацию. Все по-взрослому: за отказ в предоставлении документов и информации могут и оштрафовать! (Письма Минфина России от 18.07.2012 N 03-02-08/58, ФНС России от 13.09.2012 N АС-4-2/15309@ (п. 12)).

Но, с другой стороны, обязанность по хранению документов, подтверждающих получение доходов и осуществление расходов, предусмотрена только для организаций и индивидуальных предпринимателей (п. 8 ст. 23 НК РФ).

Проанализируем вышеуказанные правовые нормы и требования налоговиков: и вот какой ответ мог бы помочь гражданке «М»:

«В мой адрес **.**. 2021 года поступило требование *** от **.**.2021 года о предоставлении документов, касающихся деятельности ООО »*****".

В связи с этим сообщаю, что взаимоотношения с указанной организации осуществлялись мной в личных, бытовых целях.

Я не являюсь индивидуальным предпринимателем, пункт 8 ст. 23 НК РФ в части обязанности обеспечения сохранности документов на меня не распространяется, и предоставить запрашиваемые документы возможности нет.

Что касается информации о взаимоотношениях с указанной фирмой, то я не фиксировала контактные данные лиц, с кем осуществляла взаимодействие, исходя из личных потребностей, и не имею возможности предоставить вам запрашиваемую информацию.

Товар (продукция, услуги) приобретались мной за счет собственных средств для моих личных нужд."

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Андрей Жильцов, руководитель сервиса Мультибухгалтер