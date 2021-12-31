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Календарь сдачи отчетности и уплаты налогов на 2022 год для бухфирм

Для рубрики Бухгалтерия
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Как там говорят, один переезд равен двум пожарам? Для бухфирм, если нет автоматизации, то составление вручную графика налоговых, отчетных и зарплатных событий на следующий период (даже если это перенос и раскраска граф в Eхcel) — всегда маленький пожар.

Мы с этим долго боролись в своей фирме (но это было уже давно), и в итоге автоматизировали этот процесс в Мультибухгалтере (тоже уже давно)!

Теперь при принятии в дружную и умную семью бухфирмы нового клиента достаточно завести карточку организации или ИП, указать параметры, и календарь событий по этому клиенту будет сформирован на 120 дней вперед и распределен по ответственным сотрудникам. А если событие не выполнено, то Мультибухгалтер пришлет вам уведомление о нем за 3 дня и в день исполнения (хотя для нас в отчетный период 3 дня — это же почти вечность!)

На 2022 год график налоговых, отчетных и зарплатных событий в Мультибухгалтере уже сформирован.

Вообще, 2022 год в смысле переделок более-менее спокоен. Скромняшка, если не считать затаившегося нового налогового режима.... Таких тектонических сдвигов, как прошлогодняя отмена ЕНВД, нет.

Из приятного: наконец-то унифицировали вслед за «землей» и «транспортом» сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу на имущество организаций. Теперь по всем регионам сроки одинаковы.

Из вынужденного: в Мультибухгалтер добавили отчеты об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости. Ага, наступит момент, когда все офисные холодильники будут всесоюзно посчитаны!

Из удобного: ввели новый инструмент для бухфирм по учету клиентов на патентной системе налогообложения. Теперь сроки уплаты налога в календарь добавляются автоматически с учетом налоговых правил по сроку патента: те самые 1/3, 2/3 или целая сумма.

Кроме того, Мультибухгалтер выведет дату подачи нового заявления, если срок действия текущего патента подходит к концу. Ведь пропустишь и «пролетишь» с патентом на следующий период.

Если вы — бухфирма, и еще не с нами, то это зря. Не теряйте время и ресурсы, присоединяйтесь! А если сомневаетесь, подойдет ли решение, или есть вопросы — звоните, пишите, все расскажем, покажем и развеем ваши сомнения!

И всех вас ждем на нашем вебинаре 23 декабря! Расскажем, как с помощью Мультибухгалтера автоматизировать основные процессы в бухгалтерской фирме, быстро принимать нового клиента в работу, избавиться от хаоса и упростить контроль. Регистрируйтесь по ссылке, чтобы не пропустить вебинар и потом получить его запись.

Желаем всем нам успехов и новых клиентов (хороших!) в 2022 году.

Всегда с вами Мультибухгалтер

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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