Как бухгалтерской фирме вести учет своих клиентов на патентной системе?

ИП на патентной системе налогообложения не сдают декларации, и для них нет привычных задач по отслеживанию сроков сдачи отчетности. Но зато есть свои события, требующие контроля:

даты оплаты патента;

срок, до которого нужно подать новое заявление на патент, если клиент намерен и далее применять эту систему.

Важность учета таких дат усугубляется тем, что, во-первых, при наличии недоимки по ПСН нельзя получить новый патент, во-вторых, заявление на патент нужно подавать заранее: не позднее 10 рабочих дней до начала его применения.

Также патент можно уменьшить на страховые взносы, и информацию о сумме уменьшения нужно где-то хранить. Как и информацию о том, кто из клиентов по какому виду деятельности и с каким особенностями применяет патентную систему.

Все это приводит к тому, что хорошо бы иметь программу по учету патентов. Вот ее мы и реализовали в Мультибухгалтере.

Логика такая. По каждому ИП введите нужные вам для контроля данные: вид деятельности, адрес. Можно вписать любые другие памятки, заметки и т.д. Далее указываете номер патента и код инспекции, выдавшей патент. Также есть отдельное поле для учета уменьшений суммы налога к уплате на страховые взносы.

Учёт инспекции важен тем, что подать заявление можно в одну инспекцию, а патент выдаст другая — экстерриториальный принцип работы ФНС, который теперь «рулит». Если у ИП есть работники на разных «точках» охваченных патентами, то и НДФЛ с них нужно перечислять по аналогии с обособками для юридических лиц.

Далее указываете срок, на который выдан патент, и Мультибухгалтер создаст в календаре события по уплате по налоговым правилам: одно (если патент взят на срок не более 6 месяцев) и два (1/3 и 2/3, если патент взять на срок от 6 месяцев). События будут как в общем календаре, так и индивидуальном календаре бухгалтера, ведущего этих клиентов.

Кроме того, автоматически будет сформировано событие по крайней дате подачи нового заявления, отсчитанное от даты окончания действующего патента. Такую дату важно отслеживать, ведь заявление на получение патента нужно подавать за 10 рабочих дней.

Надеемся, что наш учётчик патентов упростит вам работу и поможет комфортно вести клиентов на ПСН!