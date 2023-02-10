Статистика: какие отчеты должна сдавать бухфирма по своим клиентам

Чтобы узнать, какую статформу и в какой срок сдать, нужно зайти на сайт Росстата, вбить ИНН. И тогда выйдет список с перечнем форм и их сроками сдачи.

Если у вас 33 клиента, то ИНН вводите 33 раза. Если 333 клиента, то 333 раза.

Задача эпическая! Требуются навыки экстрасенса: сколько раз вы должны заходить на этот сайт и по каким волшебным дням? Чем подтвердить эфемерную быль-небыль отчета?

Есть у нас особо нервные знакомые, которые проверяют данные на сайте статистики чуть ли не каждый день.

Вот и мы озадачились этим вопросом и попросили один из территориальных органов статистики разъяснить:

«По состоянию на какую актуальную дату месяца, квартала или года субъектам СМП, надлежит обращаться к сведениям на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики в информационной среде „Интернет“ для получения достоверной и исчерпывающей информации об индексах и наименований форм, подлежащих предоставлению субъектом СМП в очередном календарном месяце, квартале или году?»

На что получили следующий ответ.

Вот эта приписка, «за исключением отдельных форм, перечни респондентов по которым обновляются в иные сроки», насчитывает еще под 60 различных форм с разбросанными по всему спектру календаря датами.

Если вы руководитель бухфирмы, рациональны и не склонны к длительным самоистязаниям, то вам захочется организовать даже не организуемое, включая отслеживание статформ по своим клиентам.

В Мультибухгалтере мы такие же практики, все время думающие, как бы невозможное сделать возможным и упростить сложную жизнь бухгалтерских фирм. Для этого мы организовали автоматический график статотчетности по ИНН организаций-клиентов. Из него видно, нужно ли сдавать отчетность, когда и по какой форме.

Если такое обязательство есть, то событие по сдаче этой отчетности само добавляется в график.

Из всего многообразия дат мы установили сверку на первое число каждого месяца. Учитывая, что момент появления форм предусматривает временной лаг для их сдачи, такой выборки вполне хватает, чтобы не упустить сроки сдачи.

Желаем успехов и новых клиентов с Мультибухгалтером!

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