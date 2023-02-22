Клиенты бухгалтерской фирмы и их организации: учитываем и анализируем

Приходит к вам человек, и приводит на обслуживание свое ООО, а заодно вы, например, начинаете вести и его ИП по сдаче в аренду имущества. У вас вырос график сразу на две позиции, и можно с гордостью говорить: уже *** юридических лиц и предпринимателей доверили нам свой бизнес!

Отлично? Да! Но сколько у вас клиентов на самом деле? Два или один? Если вы взяли на обслуживание холдинг из пяти юрлиц, то это сразу пять клиентов или просто клиент?

Если такой холдинг уйдет (надеемся, что подобного не случится никогда!), то ножницы судьбы сразу отрежут все его пять ООО-шек.

Следовательно, для бухфирмы важно вести не только учет своего растущего графика, но и учет клиентов – тех людей, с которыми вы контактируете и от решения которых может зависеть, история взаимоотношений с вами. Справедливей и верней именно их называть «клиентами». Суммарно (и дело здесь совсем не в «дробленке») клиентов может быть гораздо меньше, чем обслуживаемых вами «ЮЛ» и «ФЛ».

Мультибухгалтер – система про бизнес, и поэтому в Мультибухгалтере разделено понятие «клиент» и понятие «организации».

Кто такие «клиенты», указано выше. Под «организациями» же понимаются юридические лица и предприниматели, учет которых ведет бухфирма. По ним автоматически формируется график сдачи отчетности, они закрепляются за сотрудниками.

Чем может помочь Мультибухгалтер?

Разделены понятия «клиент» и «организация», и вы сами можете их связывать между собой. Для клиентов есть мобильное приложение с личным кабинетом, где клиент может видеть все свои бизнесы, переданные вам. Есть аналитика выручки по клиентам и организациям, а также ТОПу клиентов с самой большой выручкой.

Для чего это вам нужно

Согласовывать свою ценовую политику, ведь часто для клиента важен суммарный чек по всем его бизнесам. Вести аналитику доходности по клиентам, чтобы больше любить их или наоборот *** (нужное подставить). Не путаться в своей базе, быстро ориентироваться кто это и чей. Делать рассылки в разрезе клиентов, чтобы не дублировать одни и те же поздравления на разные адреса почт. Повысить их лояльность, дав им все возможности общения с вами, включая мобильное приложение на телефоне.

А чтобы Мультибухгалтер! был вам был нужен, как верный и удобный ассистент, желаем вам много-много новых клиентов!

Есть вопросы по бухбизнесу и возможностям системы Мультибухгалтер? Звоните, пишите, регистрируйтесь, а мы вам поможем!

Ваш бизнес-помощник Мультибухгалтер!

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