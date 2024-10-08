Как не упустить рост бухгалтерского бизнеса и построить эффективное управление

Ручные и рутинные задачи могут «обвалить» даже самых лучших профессионалов. Особенно часто с этим сталкиваются растущие фирмы или фирмы в загруженные периоды отчетности.
Чем больше становится компания, тем сложнее следить за всем на свете, например:
формировать по всем клиентам график отчетности и налоговых платежей;
ежемесячно выставлять счета по всем клиентам и никого не упустить;
сверить стат. формы по всем фирмам, находящимся на обслуживании;
отследить сроки сдачи отчетности;
поставить задачи сотрудникам и отследить их выполнение.
Эти задачи можно решать, постоянно увеличивая штат. А можно поступить проще и дешевле: передать их систематизацию онлайн-помощнику — Мультибухгалтеру.
Цель Мультибухгалтера — облегчить жизнь бухгалтера и руководителя, автоматизировать график отчетности и налоговых платежей по всем клиентам, настроить простые и эффективные процессы в бухгалтерской фирме.
Мы намеренно делаем такой акцент на простоте: в жизни бухгалтера хватает сложностей и замороченных программ, поэтому Мультибухгалтер сделан максимально лаконичным и понятным.
Он не требует обучения и начнет помогать вам в работе сразу после регистрации, нужно только занести организации в базу и подключить сотрудников.
Отправку счетов, постановку и распределение задач, график налоговых платежей, оповещения о них и многое другое Мультибухгалтер сделает за вас.
Каким бы сложным ни был случай, наша команда найдет оптимальное решение, учитывая все нюансы вашего бизнеса.
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