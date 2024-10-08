Как не упустить рост бухгалтерского бизнеса и построить эффективное управление

Бухгалтерский бизнес сейчас на подъеме. Многие региональные компании показывают годовую выручку более 100 миллионов. Что бы не упустить рост нужна эффективная система управления бухфирмой.

Ручные и рутинные задачи могут «обвалить» даже самых лучших профессионалов. Особенно часто с этим сталкиваются растущие фирмы или фирмы в загруженные периоды отчетности.

Чем больше становится компания, тем сложнее следить за всем на свете, например:

формировать по всем клиентам график отчетности и налоговых платежей;

ежемесячно выставлять счета по всем клиентам и никого не упустить;

сверить стат. формы по всем фирмам, находящимся на обслуживании;

отследить сроки сдачи отчетности;

поставить задачи сотрудникам и отследить их выполнение.

Эти задачи можно решать, постоянно увеличивая штат. А можно поступить проще и дешевле: передать их систематизацию онлайн-помощнику — Мультибухгалтеру.

Цель Мультибухгалтера — облегчить жизнь бухгалтера и руководителя, автоматизировать график отчетности и налоговых платежей по всем клиентам, настроить простые и эффективные процессы в бухгалтерской фирме.

Мы намеренно делаем такой акцент на простоте: в жизни бухгалтера хватает сложностей и замороченных программ, поэтому Мультибухгалтер сделан максимально лаконичным и понятным.

Он не требует обучения и начнет помогать вам в работе сразу после регистрации, нужно только занести организации в базу и подключить сотрудников.

Отправку счетов, постановку и распределение задач, график налоговых платежей, оповещения о них и многое другое Мультибухгалтер сделает за вас.

Каким бы сложным ни был случай, наша команда найдет оптимальное решение, учитывая все нюансы вашего бизнеса.

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