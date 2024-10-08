Мультибухгалтер
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Как не упустить рост бухгалтерского бизнеса и построить эффективное управление

Бухгалтерский бизнес сейчас на подъеме. Многие региональные компании показывают годовую выручку более 100 миллионов. Что бы не упустить рост нужна эффективная система управления бухфирмой.
Как не упустить рост бухгалтерского бизнеса и построить эффективное управление
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Ручные и рутинные задачи могут «обвалить» даже самых лучших профессионалов. Особенно часто с этим сталкиваются растущие фирмы или фирмы в загруженные периоды отчетности.

Чем больше становится компания, тем сложнее следить за всем на свете, например:

  • формировать по всем клиентам график отчетности и налоговых платежей;

  • ежемесячно выставлять счета по всем клиентам и никого не упустить;

  • сверить стат. формы по всем фирмам, находящимся на обслуживании;

  • отследить сроки сдачи отчетности;

  • поставить задачи сотрудникам и отследить их выполнение.

Эти задачи можно решать, постоянно увеличивая штат. А можно поступить проще и дешевле: передать их систематизацию онлайн-помощнику — Мультибухгалтеру.

Цель Мультибухгалтера — облегчить жизнь бухгалтера и руководителя, автоматизировать график отчетности и налоговых платежей по всем клиентам, настроить простые и эффективные процессы в бухгалтерской фирме.

Мы намеренно делаем такой акцент на простоте: в жизни бухгалтера хватает сложностей и замороченных программ, поэтому Мультибухгалтер сделан максимально лаконичным и понятным.

Он не требует обучения и начнет помогать вам в работе сразу после регистрации, нужно только занести организации в базу и подключить сотрудников.

Отправку счетов, постановку и распределение задач, график налоговых платежей, оповещения о них и многое другое Мультибухгалтер сделает за вас.

Каким бы сложным ни был случай, наша команда найдет оптимальное решение, учитывая все нюансы вашего бизнеса.

Ваша цель рост без выгораний и авралов?

Приглашаем вас на вебинар «Система управления бухгалтерской фирмой»!

Что вас ждет на вебинаре?

  • Возможности сервиса Мультибухгалтер: оптимизация рабочего процесса и автоматизация простых задач

  • Как бух фирме вести 300+ клиентов, ничего не забывать и не выгорать: мы разберем систему управления бухгалтерской фирмы на основе Мультибухгалтера!

  • Как систематизировать работу и спастись от завала в отчетный период

  • Панель управления бухгалтерской фирмой с основными индикаторами работы: выручкой по фирме и отделам, среднего чека по сотрудникам, динамикой прихода новых клиентов и другими индикаторами.

  • Расскажем про новую интеграцию с 1С отчетность.

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Система управления бухгалтерской фирмы

10 октября в 14:00 — онлайн-конференция для бухгалтерских фирм

Реклама: ООО «МУЛЬТИБУХГАЛТЕР», ИНН: 6234172398, erid: LjN8KL8SD

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