Что изменилось в работе бухгалтера — осень 2026

Как изменились уведомления по НДФЛ и страховым взносам
С 1 сентября работодатели получили возможность подавать уведомления об исчисленных суммах НДФЛ и страховых взносов заранее — сразу за несколько будущих периодов. Сделать это можно вплоть до конца текущего года.
Раньше уведомление формировали по уже прошедшему периоду. Теперь компания может заблаговременно указать суммы, которые планирует уплатить в последующие месяцы.
Для НДФЛ суммы в уведомлении разбивают на две части каждого месяца:
с 1-го по 22-е число,
с 23-го по последнее число месяца.
По страховым взносам суммы указывают за текущий и каждый следующий месяц расчетного периода.
При этом предварительное уведомление не означает, что бухгалтер может больше не контролировать фактические начисления. Если НДФЛ или страховые взносы по итогам месяца окажутся выше заявленной суммы, потребуется подать уточненное уведомление.
Что изменилось при зачете и возврате денег с ЕНС
С 1 сентября изменились правила распоряжения положительным сальдо единого налогового счета. Поправки внес Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ.
Одно из изменений касается зачета средств в счет налоговых обязательств другого лица:
Теперь такой зачет возможен, если у получателя есть актуальная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов или процентов. Это может быть как уже возникшая задолженность, так и платеж с еще не наступившим сроком, если у налоговой есть соответствующая декларация, расчет или налоговое уведомление.
Есть изменения и в возврате денег. Если положительное сальдо сформировалось за счет платежей, которые за налогоплательщика перечислило другое лицо, при возврате деньги направят на банковский счет, с которого они первоначально поступили.
Новый документооборот в логистике
С 1 сентября 2026 года начали действовать утвержденные ФНС форматы электронных документов для транспортно-экспедиционной деятельности и железнодорожных перевозок.
Участники грузоперевозок должны будут обмениваться перевозочными документами в электронном виде. Это касается электронного поручения экспедитору, электронной экспедиторской расписки и электронной складской расписки.
Как изменилась электронная отчетность в СФР
Еще одно техническое изменение касается страхователей, которые передают отчетность в Социальный фонд России через специальных операторов.
С 1 сентября 2026 года СФР не принимает отчетность, подписанную квалифицированным сертификатом электронной подписи без определенных параметров области использования ключа.
В сертификате должны быть установлены параметры:
«Согласование ключей» — keyAgreement = 1,
«Шифрование данных» — Data encipherment = 1,
«Шифрование ключа» — Key encipherment = 1.
Если компания сдает отчетность через специального оператора, бухгалтеру стоит проверить действующий сертификат. При отсутствии необходимых параметров потребуется получить новый квалифицированный сертификат в Удостоверяющем центре.
Как проверить ЭП
Порядок действий простой:
Узнать у оператора ЭДО, используется ли сертификат для передачи отчетности в СФР
Проверить его параметры
Если нужных значений нет — обратиться в удостоверяющий центр
После получения нового сертификата проверить отправку документа
Как систематизировать работу бухгалтера
Изменения с 1 сентября — только часть требований, которые бухгалтеру приходится учитывать в работе. Помимо налогов и отчетности, необходимо разбираться в ЕНС, электронном документообороте, учете в 1С и постоянно следить за обновлениями законодательства.
На программе «Главный бухгалтер» от Московской Бизнес Академии разбирают полный цикл бухгалтерского и налогового учета: отчетность, налоги и взносы, работу в 1С, контроль расчетов и актуальные изменения законодательства.
В программе также есть модуль по ИИ в финансовой и бухгалтерской аналитике, темы по организации работы бухгалтерии и ответственности главного бухгалтера. Обучение длится 6 месяцев, включает практические задания, а в конце вы получите диплом о профессиональной переподготовке.
Курс подойдет бухгалтерам, которые хотят систематизировать все свои знания, увереннее работать с изменениями законодательства и перейти к задачам главного бухгалтера — контролировать учет, отчетность и риски компании.
Новые правила «Честного знака»
С этой осени вступают в силу новые требования по обязательной маркировке ряда товаров. Нововведения коснутся в том числе участников оборота бакалейной продукции и отдельных категорий детских товаров.
Начиная с этой даты данные о продаже таких товаров в розницу необходимо передавать в государственную систему маркировки «Честный знак» через кассовое оборудование. Для некоторых видов детских товаров также завершается переходный период по маркировке товарных остатков. После этого реализация продукции без кодов маркировки будет запрещена.
Компаниям и индивидуальным предпринимателям стоит заранее убедиться, что для их товарной категории выполнены все установленные требования:
промаркированы остатки продукции,
обновлено кассовое и учетное программное обеспечение,
процессы передачи сведений в систему маркировки работают корректно.
Сразу проверьте свой бизнес
Изменения с 1 сентября затрагивают разные участки работы: от ЕНС и налоговых уведомлений до электронной подписи и документооборота. Чтобы не собирать все вопросы в конце отчетного периода, рекомендуем бухгалтеру провести короткую проверку.
ЕНС
Проверьте операции по зачету средств в пользу других лиц и убедитесь, что у получателя есть соответствующая обязанность.
НДФЛ и страховые взносы
Определите, подходит ли компании досрочная подача уведомлений. Если фонд оплаты труда стабилен, можно заранее сформировать уведомления на последующие периоды текущего года.
Электронная подпись
Проверьте сертификаты, которыми компания подписывает отчетность в СФР через специальных операторов.
Электронный документооборот
Уточните у оператора ЭДО наличие новых форматов документов для транспортно-экспедиционных операций и железнодорожных перевозок.
Маркировка
Если компания работает с маркированными товарами, проверьте остатки, сроки годности, регистрацию в ГИС МТ и корректность обмена данными с кассой.
Реклама: АНО ДПО «Московская бизнес академия», ИНН 9725034765, erid: 2W5zFGB41eh