Что изменилось в работе бухгалтера — осень 2026

Как изменились уведомления по НДФЛ и страховым взносам

С 1 сентября работодатели получили возможность подавать уведомления об исчисленных суммах НДФЛ и страховых взносов заранее — сразу за несколько будущих периодов. Сделать это можно вплоть до конца текущего года.

Раньше уведомление формировали по уже прошедшему периоду. Теперь компания может заблаговременно указать суммы, которые планирует уплатить в последующие месяцы.

Для НДФЛ суммы в уведомлении разбивают на две части каждого месяца:

с 1-го по 22-е число,

с 23-го по последнее число месяца.

По страховым взносам суммы указывают за текущий и каждый следующий месяц расчетного периода.

При этом предварительное уведомление не означает, что бухгалтер может больше не контролировать фактические начисления. Если НДФЛ или страховые взносы по итогам месяца окажутся выше заявленной суммы, потребуется подать уточненное уведомление.