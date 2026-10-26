Главные изменения в налоговой системе для бизнеса в 2027 году: что проверить ИП

Лимит на патент — 15 млн рублей

В 2027 году предельный доход для патента составит 15 млн рублей вместо 20 млн в 2026, а с 2028 года — 10 млн. Основание — подп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК РФ с учётом переходных положений закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ.

Учитываются доходы не только текущего, но и предыдущего года. Если доходы за 2026 год превысят 15 млн рублей, применять ПСН в 2027 нельзя, хотя в 2026 действует более высокий порог. Превышение лимита в течение 2027 года тоже лишает права на режим. Нужно заранее сопоставить поступления с новым лимитом. Если доход приближается к порогу, следует рассчитать альтернативный режим: сравнить сумму платежей, требования к учету и затраты на его ведение. Наличие патента в этом году не гарантирует, что его удастся сохранить в следующем.