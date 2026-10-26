Главные изменения в налоговой системе для бизнеса в 2027 году: что проверить ИП

Лимит на патент — 15 млн рублей
В 2027 году предельный доход для патента составит 15 млн рублей вместо 20 млн в 2026, а с 2028 года — 10 млн. Основание — подп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК РФ с учётом переходных положений закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ.
Учитываются доходы не только текущего, но и предыдущего года. Если доходы за 2026 год превысят 15 млн рублей, применять ПСН в 2027 нельзя, хотя в 2026 действует более высокий порог. Превышение лимита в течение 2027 года тоже лишает права на режим. Нужно заранее сопоставить поступления с новым лимитом. Если доход приближается к порогу, следует рассчитать альтернативный режим: сравнить сумму платежей, требования к учету и затраты на его ведение. Наличие патента в этом году не гарантирует, что его удастся сохранить в следующем.
НДС на УСН: порог — 20 млн рублей
Закон от 04.07.2026 № 228-ФЗ сохранил порог для освобождения от НДС на уровне 20 млн рублей на 2027–2029 годы. Запланированное снижение до 15 млн в 2027 году не применяется.
При подготовке бюджета опирайтесь на обновленное правило. Не смешивайте УСН и патент: на УСН порог НДС — 20 млн, а лимит для ПСН — 15 млн. Право работать на режиме и освобождение от НДС — разные вопросы, которые регулируют разные нормы НК РФ, поэтому в расчетах их проверяют отдельно. Превышение порога НДС само по себе не лишает права на УСН.
Взносы ИП: сколько платить
Фиксированные страховые взносы ИП на пенсионное и медицинское страхование в 2027 году составят 61 154 рубля, в 2026-м — 57 390 рублей.
При этом при доходе свыше 300 тыс. рублей дополнительно уплачивается 1% с суммы превышения. Максимум этой дополнительной части за 2027 год — 342 923 рубля, он не включает фиксированные 61 154. Значит, вместе две части дадут не больше 404 077 рублей.
Как систематизировать работу бухгалтера
Изменения с 2027 года — только часть требований, которые бухгалтеру приходится учитывать в работе. Помимо налогов и отчетности, необходимо разбираться в ЕНС, электронном документообороте, учете в 1С и постоянно следить за обновлениями законодательства.
На программе «Главный бухгалтер» от Московской Бизнес Академии разбирают полный цикл бухгалтерского и налогового учета: отчетность, налоги и взносы, работу в 1С, контроль расчетов и актуальные изменения законодательства.
В программе также есть модуль по ИИ в финансовой и бухгалтерской аналитике, темы по организации работы бухгалтерии и ответственности главного бухгалтера. Обучение длится 6 месяцев, включает практические задания, а в конце вы получите диплом о профессиональной переподготовке.
Курс подойдет бухгалтерам, которые хотят систематизировать все свои знания, увереннее работать с изменениями законодательства и перейти к задачам главного бухгалтера — контролировать учет, отчетность и риски компании.
Имущественные налоги: новый порядок
С 2027 года налоговые органы сами рассчитывают для российских организаций транспортный и земельный налоги, а также налог на имущество по кадастровой стоимости — в случаях, предусмотренных законом. То же коснется и авансов. Налог на имущество по среднегодовой стоимости организация считает сама.
Для транспортного и земельного налогов срок уплаты за год — 28 марта следующего года, авансов — 28-е число второго месяца после отчетного периода. В 2027 году аванс за первый квартал — до 28 мая; 28 августа — суббота, а 28 ноября — воскресенье, поэтому аванс за полугодие уплачивают до 30 августа, за девять месяцев — до 29 ноября. За 2026 год налоги платят по прежним правилам: срок с учетом выходного — 1 марта 2027 года.
Сроки по налогу на имущество по кадастровой стоимости сверьте с письмом ФНС. С 1 апреля 2027 года уведомления об исчисленных суммах не представляются, если уплата идет на основании сообщения налогового органа. Это не отмена всей отчётности: обновите платежный календарь и назначьте, кто получает и проверяет сообщения ФНС.
Какие льготы заканчиваются
Налоговые каникулы для впервые зарегистрированных ИП на УСН и ПСН ограничены 1 января 2027 года. Обратите внимание: это не значит, что нулевая ставка действует весь 2027-й, поэтому автоматически сохранять нулевую ставку в расчетах нельзя: проверьте федеральное основание и региональный закон, по которому предоставлялась льгота.
Временное освобождение от НДС для общепита заканчивается 31 декабря 2026 года. Закон от 25.04.2026 № 104-ФЗ разрешил не соблюдать зарплатное условие с 1 апреля по 31 декабря 2026 года, но только организациям и ИП на УСН, у которых доход за 2025 год не превысил 60 млн рублей, а доля доходов от общепита — не менее 70%. Тем, кто применял освобождение с 1 января, зарплатное условие нужно соблюдать по-прежнему. Это не бессрочная отмена требования, поэтому на 2027 год основания для освобождения проверяют заново.
Туристический налог: новые ставки
Максимальная ставка в туристической сфере растет: 1% в 2025 году, 2% в 2026-м, 3% в 2027-м, 4% в 2028-м и 5% с 2029 года. Но это верхняя граница, а не ставка для всех: конкретное значение устанавливает уполномоченный орган территории, и она может зависеть от сезона, типа или категории средства размещения.
Действует и минимум — 100 рублей за сутки проживания. Так что не все гостиницы с 2027 года будут платить по 3%.
Как подготовить бизнес
Как проверить, подходит ли ваш бизнес под новые требования? Следуйте этому чек-листу:
Определите, какие изменения относятся к вашей компании или ИП.
Сопоставьте доходы с ограничениями выбранного режима.
Пересчитайте платежи с учетом новых сумм и окончания временных льгот.
Обновите налоговый календарь, указав период, за который идет каждый платеж.
Проверьте настройки учета и порядок получения документов от ФНС.
Назначьте ответственных за подготовку и контроль сроков.
Для каждого решения сохраняйте основание: статью НК РФ, изменяющий закон и разъяснение.
Реклама: АНО ДПО «Московская бизнес академия», ИНН 9725034765, erid: 2W5zFJKSGho