Топ нейросетей для бухгалтеров: пять помощников и три правила безопасности

Зачем бухгалтеру нейросеть
Навык работы с ИИ становится требованием рынка. По данным «Авито Работы», за первые четыре месяца 2026 года количество вакансий с упоминанием ИИ-компетенций в офисных профессиях выросло более чем в 1,6 раза (+67% год к году). Это данные по всему рынку, но тренд касается и бухгалтерии.
На конференции Контура «Искусство бизнеса» в июне 2026 года специалисты назвали задачи, которые уже можно отдавать нейросетям:
обработка первичных документов;
работа с файлами PDF и Excel;
разбор выгрузок из учетных систем;
черновики аналитики и ответов на вопросы;
первичный анализ договоров и контрагентов.
Топ-5 нейросетей для бухгалтера
1. GigaChat: универсальный помощник на русском
Сервис Сбера работает в браузере, мобильном приложении, а также в Telegram- и VK-ботах. Для личного использования есть бесплатный чат. У API — пробный Freemium-режим с лимитом токенов на 12 месяцев, затем платные пакеты; новые клиенты с 1 сентября 2026 года могут оплачивать модели через Cloud.ru
Что поручить: объяснить норму простыми словами, составить деловое письмо, выделить из договора сроки оплаты и штрафы. Продвинутый сценарий — подключить GigaChat к 1С через API, чтобы он разбирал назначения платежей, заполненные с ошибками и в свободной форме. Для настройки потребуется программист, зато такое решение поможет сократить время на обработку данных.
Что учесть: модель может не знать последних изменений законодательства. Налоговые разъяснения сверяйте с официальными материалами ФНС.
Кому подойдет: бухгалтеру, которому нужен универсальный инструмент для подготовки текстов и первичного анализа информации.
2. Алиса AI: бесплатно, с файлами и фото
Нейросеть Яндекса, до осени 2025 года известная как YandexGPT, работает на сайте alice.yandex.ru и в мобильном приложении. Бесплатная версия пишет тексты, отвечает на вопросы и разбирает файлы: можно загрузить фото или PDF и попросить пересказать суть.
Что учесть: как и другие языковые модели, Алиса AI может ошибаться в налоговых вопросах и расчетах. Выводы, влияющие на учет, необходимо проверять.
Кому подойдет: штатному бухгалтеру, которому нужен бесплатный помощник для повседневных задач.
Это не чат, а сервис распознавания внутри 1С. Вы загружаете скан, фото или PDF, а сервис определяет тип документа (накладная, акт, счет-фактура или УПД) и заполняет реквизиты и позиции. Кладовщик может сфотографировать накладную в приложении «1С:Сканер документов», и документ появится в базе.
Для пользователей официальных локальных версий 1С предусмотрено 250 бесплатных страниц на 12 месяцев с момента активации. Дальнейшая обработка оплачивается отдельно: опубликованные тарифы предусматривают стоимость от 3 до 6 рублей за страницу. Для 1С:Фреш условия зависят от тарифа, поэтому бесплатный лимит не у всех одинаковый.
Что учесть: сервис может перепутать «3» и «8» или подобрать не ту карточку номенклатуры, поэтому цифры и суммы с НДС проверяйте до проведения.
Кому подойдет: тем, кто уже работает в 1С.
4. Entera: обработка больших объемов первички
Сервис распознает акты, УПД, накладные, чеки и отчеты маркетплейсов и загружает данные в учетную систему, в том числе в 1С. Разработчик заявляет поддержку более 20 типов документов и проверку контрагентов по ЕГРЮЛ.
Что учесть: заранее выясните, где хранятся данные, как организована их защита и какие условия передачи информации предусмотрены договором.
Кому подойдет: аутсорсерам и компаниям с большим потоком документов.
5. 1С:Напарник: справка, которая отвечает по-человечески
ИИ-ассистент от 1С. Вопрос можно задать обычными словами: «Как оформить поступление услуг от иностранного поставщика, если мы налоговый агент по НДС?» В ответ вы получите пошаговую инструкцию.
Работает через портал portalchat.1c.ai, нужен договор ИТС или КП. В программу сервис не встроен, отвечает по материалам its.1c.ru и данные в документах не меняет. Указывайте конфигурацию и версию программы: в «Бухгалтерии», УНФ и ERP правила различаются.
Что учесть: ответ нужно сопоставить с действующей версией программы и актуальными требованиями законодательства.
Кому подойдет: тем, кто ищет инструкцию по учету в 1С.
Как систематизировать работу бухгалтера
На программе «Главный бухгалтер» от Московской Бизнес Академии разбирают полный цикл бухгалтерского и налогового учета: отчетность, налоги и взносы, работу в 1С, контроль расчетов и актуальные изменения законодательства.
В программе также есть модуль по ИИ в финансовой и бухгалтерской аналитике, темы по организации работы бухгалтерии и ответственности главного бухгалтера. Обучение длится 6 месяцев, включает практические задания, а в конце вы получите диплом о профессиональной переподготовке.
Курс подойдет бухгалтерам, которые хотят систематизировать все свои знания, увереннее работать с изменениями законодательства и перейти к задачам главного бухгалтера — контролировать учет, отчетность и риски компании.
Какую нейросеть выбрать: коротко
Инструмент
Для чего
Доступ
Данные и ограничение
GigaChat
Объяснения, письма, договоры
Чат бесплатно, у API есть Freemium
Серверы в РФ, свежих поправок может не знать
Алиса AI
Таблицы, расчеты, фото и PDF
Бесплатно
Налоговые выводы проверять
1С:РПД
Ввод первички из сканов
250 страниц бесплатно, дальше платно
Передача на серверы 1С, ошибки в цифрах
Entera
Поток первички для 1С и других систем
10 страниц бесплатно, от 76 000 ₽ в год
Облако, расположение серверов не раскрыто
1С:Напарник
Вопросы по учету в 1С
Нужен договор ИТС или КП
Только справка, законы проверять
Три правила безопасности
1. Обезличивайте данные. Персональные данные (ФИО, адреса, ИНН сотрудников и ИП) можно обрабатывать только при наличии правового основания. Для работы с нейросетью замените реальные названия на условные, например «Контрагент 1» и «Сотрудник 1». Таблицу соответствия храните отдельно. Проверьте также, не раскрывают ли другие сведения в документе личность человека или коммерческую тайну.
2. Проверяйте цифры и нормы. Нейросеть может уверенно сослаться на несуществующую статью НК РФ. Или подставить НДС 20%, хотя с 1 января 2026 года общая ставка — 22%. Сверяйте суммы, даты и ставки с первичкой и официальными источниками.
3. Помните про ответственность. Ведение бухгалтерского учета организует руководитель компании: он назначает ответственного сотрудника или заключает договор с внешним исполнителем. Использование нейросети не переносит на нее ответственность за достоверность учетных данных.
Как поставить задачу, чтобы ответ был полезным
Чтобы ответ был полезнее, в запросе стоит указать роль, задачу, контекст и ограничения, исходные данные и нужный формат ответа. Фраза «не придумывай данные» снижает риск галлюцинаций.
Плохо: «Посмотри оборотку и скажи, почему баланс не сходится». У нейросети нет контекста, и она начнет пересказывать учебник.
Хорошо: «Ты — главный бухгалтер. Проанализируй оборотно-сальдовую ведомость по счету 62 за первый квартал 2026 года. Названия компаний заменены на условные. Найди контрагентов, у которых по одному договору одновременно есть дебетовое и кредитовое сальдо. Не придумывай данные, а если информации не хватает так и напиши. Ответ дай таблицей: контрагент, что не так, что проверить в 1С».
Четыре задачи, которые можно доверить нейросети уже сейчас
Пересказ договора
Загрузите обезличенный текст и попросите таблицу: пункт, условие, что проверить. Нейросеть вытащит стоимость, сроки оплаты, штрафы и порядок расторжения. Юриста она не заменит, но подскажет, на какие пункты смотреть.
Письмо контрагенту
Укажите период, сумму расхождения и номера документов, попросите деловой тон. Через минуту готов черновик с просьбой прислать исправленный акт сверки.
Чек-лист перед закрытием месяца
Попросите список: что проверить, где и какой результат считать нормой. Получится основа для внутренней инструкции.
Формула для Excel
Опишите задачу словами: «Просуммируй столбец C, если в столбце A стоит «Оплачено», а дата в столбце B попадает в третий квартал». Нейросеть предложит формулу, например на основе СУММЕСЛИМН, и объяснит ее логику. Результат проверьте на нескольких строках вручную.
Во всех этих задачах нейросеть помогает подготовить первый вариант, а бухгалтеру остается проверить его, исправить ошибки и убедиться, что результат можно использовать в работе.
Реклама: АНО ДПО «Московская бизнес академия», ИНН 9725034765, erid: 2W5zFJEnjRt