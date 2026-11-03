Топ нейросетей для бухгалтеров: пять помощников и три правила безопасности

На конференции Контура «Искусство бизнеса» в июне 2026 года специалисты назвали задачи, которые уже можно отдавать нейросетям:

Навык работы с ИИ становится требованием рынка. По данным «Авито Работы», за первые четыре месяца 2026 года количество вакансий с упоминанием ИИ-компетенций в офисных профессиях выросло более чем в 1,6 раза (+67% год к году). Это данные по всему рынку, но тренд касается и бухгалтерии.

Топ-5 нейросетей для бухгалтера

1. GigaChat: универсальный помощник на русском

Сервис Сбера работает в браузере, мобильном приложении, а также в Telegram- и VK-ботах. Для личного использования есть бесплатный чат. У API — пробный Freemium-режим с лимитом токенов на 12 месяцев, затем платные пакеты; новые клиенты с 1 сентября 2026 года могут оплачивать модели через Cloud.ru Что поручить: объяснить норму простыми словами, составить деловое письмо, выделить из договора сроки оплаты и штрафы. Продвинутый сценарий — подключить GigaChat к 1С через API, чтобы он разбирал назначения платежей, заполненные с ошибками и в свободной форме. Для настройки потребуется программист, зато такое решение поможет сократить время на обработку данных. Что учесть: модель может не знать последних изменений законодательства. Налоговые разъяснения сверяйте с официальными материалами ФНС. Кому подойдет: бухгалтеру, которому нужен универсальный инструмент для подготовки текстов и первичного анализа информации.

2. Алиса AI: бесплатно, с файлами и фото

Нейросеть Яндекса, до осени 2025 года известная как YandexGPT, работает на сайте alice.yandex.ru и в мобильном приложении. Бесплатная версия пишет тексты, отвечает на вопросы и разбирает файлы: можно загрузить фото или PDF и попросить пересказать суть. Что учесть: как и другие языковые модели, Алиса AI может ошибаться в налоговых вопросах и расчетах. Выводы, влияющие на учет, необходимо проверять. Кому подойдет: штатному бухгалтеру, которому нужен бесплатный помощник для повседневных задач.

3. 1С:РПД: распознавание первички без ручного ввода

Это не чат, а сервис распознавания внутри 1С. Вы загружаете скан, фото или PDF, а сервис определяет тип документа (накладная, акт, счет-фактура или УПД) и заполняет реквизиты и позиции. Кладовщик может сфотографировать накладную в приложении «1С:Сканер документов», и документ появится в базе. Для пользователей официальных локальных версий 1С предусмотрено 250 бесплатных страниц на 12 месяцев с момента активации. Дальнейшая обработка оплачивается отдельно: опубликованные тарифы предусматривают стоимость от 3 до 6 рублей за страницу. Для 1С:Фреш условия зависят от тарифа, поэтому бесплатный лимит не у всех одинаковый. Что учесть: сервис может перепутать «3» и «8» или подобрать не ту карточку номенклатуры, поэтому цифры и суммы с НДС проверяйте до проведения. Кому подойдет: тем, кто уже работает в 1С.

4. Entera: обработка больших объемов первички

Сервис распознает акты, УПД, накладные, чеки и отчеты маркетплейсов и загружает данные в учетную систему, в том числе в 1С. Разработчик заявляет поддержку более 20 типов документов и проверку контрагентов по ЕГРЮЛ. Что учесть: заранее выясните, где хранятся данные, как организована их защита и какие условия передачи информации предусмотрены договором. Кому подойдет: аутсорсерам и компаниям с большим потоком документов.

5. 1С:Напарник: справка, которая отвечает по-человечески