На какой срок можно заключить договор ГПХ

Срок действия гражданско-правового договора
Особенности заключения договора ГПХ и его существенные условия регламентируются Гражданским кодексом. Требований к максимальному и минимальному сроку действия большинства договоров гражданско-правового характера законодательство не предъявляет и отдает это на усмотрение сторон.
Стороны исходя из характера работы (услуги) и целей сделки определяют продолжительность сотрудничества и на основании этого устанавливают сроки действия договора.
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Стоит напомнить, что внештатный специалист привлекается для выполнения разовых работ или услуг, когда найм сотрудника в штат нецелесообразен. Сотрудничество с исполнителем не должно подменять фактически сложившиеся трудовые отношения. И из этого следует исходить при решении вопроса о продолжительности сотрудничества с внештатником.
Таким образом, стороны не ограничены при определении временных рамок сотрудничества как минимальных, так и максимальных. Но желательно уйти от бессрочности договора, так как на неограниченный срок, как правило, заключаются трудовые договоры. Это позволит снизить риск возникновения возможных проблем с контролирующими органами и, как следствие, переквалификации отношений в трудовые.
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Как указать в договоре срок его действия
Срок действия договора гражданско-правового характера может быть определен:
- конкретной календарной датой;
- периодом времени;
определенным событием.
При указании срока действия договора ознакомьтесь с соответствующей главой ГК, регулирующей данную сделку:
Вид договора
Статья ГК
Комментарий
Договор подряда
Без указания срока действия договор подряда не считается заключенным
Договор оказания услуг
В договор условие о сроке можно не включать. Оно не является существенным для сторон
Договор авторского заказа
Условие о сроке существенное.
Договор, в котором не предусмотрен или не определен срок исполнения, считается не заключенным
Агентский договор
Условие о сроке несущественное. Договор может быть заключен как на определенный срок, так и без его указания срока в договоре
Договор перевозки (груза, багажа, пассажира)
Срок для договора перевозки любого вида – несущественное условие. Если он не прописан в договоре, то доставка (груза, пассажира или багажа) осуществляется в разумный срок
Договор транспортной экспедиции
Для такого договора срок не является существенным условием
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