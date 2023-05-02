На какой срок можно заключить договор ГПХ

Но для некоторых договоров (например, подряда) срок является, без указания которого договор считается незаключенным.

Особенности заключения договора ГПХ и его существенные условия регламентируются Гражданским кодексом. Требований к максимальному и минимальному сроку действия большинства договоров гражданско-правового характера законодательство не предъявляет и отдает это на усмотрение сторон.

Стороны исходя из характера работы (услуги) и целей сделки определяют продолжительность сотрудничества и на основании этого устанавливают сроки действия договора.

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Стоит напомнить, что внештатный специалист привлекается для выполнения разовых работ или услуг, когда найм сотрудника в штат нецелесообразен. Сотрудничество с исполнителем не должно подменять фактически сложившиеся трудовые отношения. И из этого следует исходить при решении вопроса о продолжительности сотрудничества с внештатником.

Таким образом, стороны не ограничены при определении временных рамок сотрудничества как минимальных, так и максимальных. Но желательно уйти от бессрочности договора, так как на неограниченный срок, как правило, заключаются трудовые договоры. Это позволит снизить риск возникновения возможных проблем с контролирующими органами и, как следствие, переквалификации отношений в трудовые.

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Как указать в договоре срок его действия

Срок действия договора гражданско-правового характера может быть определен: