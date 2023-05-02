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Управление персоналом

На какой срок можно заключить договор ГПХ

Сотрудничество с внештатными специалистами осуществляется на основании заключенного между сторонами договора ГПХ. Разберем, на какой срок можно заключить этот договор, и влияет ли продолжительность сотрудничества с исполнителем на риск переквалификации отношений в трудовые.
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На какой срок можно заключить договор ГПХ
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Срок действия гражданско-правового договора

Договор гражданско-правового характера может быть заключен на любой срок без ограничения по длительности (для большинства договоров).
По общему правилу стороны не обязаны прописывать в договоре ГПХ срок его действия. В этом случае продолжительность сотрудничества сторон определяется исходя из сроков исполнения обязательств, предусмотренных договором.
Но для некоторых договоров (например, подряда) срок является существенным условием, без указания которого договор считается незаключенным.

Особенности заключения договора ГПХ и его существенные условия регламентируются Гражданским кодексом. Требований к максимальному и минимальному сроку действия большинства договоров гражданско-правового характера законодательство не предъявляет и отдает это на усмотрение сторон.

Стороны исходя из характера работы (услуги) и целей сделки определяют продолжительность сотрудничества и на основании этого устанавливают сроки действия договора.

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Сотрудничайте с самозанятыми правильно

Стоит напомнить, что внештатный специалист привлекается для выполнения разовых работ или услуг, когда найм сотрудника в штат нецелесообразен. Сотрудничество с исполнителем не должно подменять фактически сложившиеся трудовые отношения. И из этого следует исходить при решении вопроса о продолжительности сотрудничества с внештатником.

Таким образом, стороны не ограничены при определении временных рамок сотрудничества как минимальных, так и максимальных. Но желательно уйти от бессрочности договора, так как на неограниченный срок, как правило, заключаются трудовые договоры. Это позволит снизить риск возникновения возможных проблем с контролирующими органами и, как следствие, переквалификации отношений в трудовые.

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Как указать в договоре срок его действия

Срок действия договора гражданско-правового характера может быть определен:

  • конкретной календарной датой;
  • периодом времени;

  • определенным событием.

При указании срока действия договора ознакомьтесь с соответствующей главой ГК, регулирующей данную сделку:

Вид договора

Статья ГК

Комментарий

Договор подряда

ст. 708

Без указания срока действия договор подряда не считается заключенным

Договор оказания услуг

ст. 781

В договор условие о сроке можно не включать. Оно не является существенным для сторон

Договор авторского заказа

ст. 1289

Условие о сроке существенное.

Договор, в котором не предусмотрен или не определен срок исполнения, считается не заключенным

Агентский договор

ст. 1005

Условие о сроке несущественное. Договор может быть заключен как на определенный срок, так и без его указания срока в договоре

Договор перевозки (груза, багажа, пассажира)

ст. 792

Срок для договора перевозки любого вида – несущественное условие. Если он не прописан в договоре, то доставка (груза, пассажира или багажа) осуществляется в разумный срок

Договор транспортной экспедиции

ст. 801

Для такого договора срок не является существенным условием

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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