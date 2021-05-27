Налоговый вычет за занятия спортом

Если в следующем 2022 году вы потратите деньги на покупку абонемента в спортзал или занятия фитнесом, то вы сможете оформить налоговый вычет и вернуть 13 % от этих затрат. Недавно Президент одобрил Федеральный закон (№ 88-ФЗ от 05.04.2021), который предусматривает получение налогового вычета за физкультурно-оздоровительные занятия. В этой статье расскажем подробнее о новом вычете за фитнес.

Особенности налогового вычета за фитнес

Новый налоговый вычет за фитнес, который можно будет получить по расходам 2022 года, относится к категории социальных налоговых вычетов. В этой категории сейчас есть вычет за лечение, обучение, благотворительность и др.

На всю категорию социальных вычетов действует единый лимит в размере 120 000 руб в год. Это значит, что если ваши совокупные расходы составили больше 120 000 руб, то вернуть вы сможете максимум 15 600 руб, а если расходы не превысили 120 000 руб, то возврат будет составлять 13 % от фактических затрат.

Напомним, что в указанный лимит не входят расходы по дорогостоящему лечению, по благотворительности и затраты на обучение ребенка (детей).

Важно помнить и еще об одном ограничении (кроме лимита вычета) — это сумма уплаченного вами подоходного налога. Сколько налога со своего дохода вы заплатили за год, такую максимальную сумму вы и сможете вернуть.

Обратите внимание, что в расчет вычета входят не любые доходы, облагаемые по ставке 13 %, а только лишь некоторые из них. Например, доходы, полученные по трудовым и гражданско-правовым договорам, от сдачи имущества в аренду или от его продажи и некоторые другие доходы.

С помощью налогового вычета вы можете либо заплатить по факту меньше налога (тогда вычет нужно оформлять через работодателя), или же вернуть часть ранее уплаченного подоходного налога (в этом случае вычет нужно оформлять через инспекцию).

Таким образом, если в 2022 году вы оплатите спортивные занятия для себя или своих детей (до 18 лет), то сможете получить до 15 600 руб.

За любые ли занятия можно получить вычет?

Нет, не за любые. К концу года Правительство совместно с Минспортом разработает и составит отдельный перечень физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, за которые можно будет получить вычет, а также список спортивных учреждений (включая индивидуальных предпринимателей), оказывающих такие услуги.

Перечень документов для оформления вычета

Чтобы получить вычет через налоговую инспекцию вам понадобятся следующие документы:

декларация по форме 3-НДФЛ;

справка о доходах и суммах налога физического лица;

копия договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг или спортивных услуг;

кассовый чек, подтверждающий оплату спортивных услуг.

Проверка декларации и документов по регламенту ФНС длится не менее 3 месяцев, после этого налоговая перечислит деньги на ваш банковский счет. На перечисление дается еще 1 месяц.

Чтобы оформить спортивный вычет через работодателя вам понадобятся такие же документы (за исключением декларации и справки о доходах). Для начала предоставьте их в налоговую инспекцию, после этого (через месяц) получите из ИФНС уведомление о праве на вычет. Этот документ передайте в бухгалтерию компании, в которой вы работаете, и уже со следующего месяца с вашей зарплаты не будут удерживать НДФЛ, пока вы не выберете всю сумму возврата.