Могут ли самозанятые получить налоговый вычет?

Если вы оказываете различные услуги как частное лицо (ремонтируете компьютеры, печете или шьете на заказ, работаете парикмахером, репетитором и пр.), то с полученного дохода, вы, как физлицо, должны уплачивать налог по ставке 13 %. Чтобы сократить расходы на уплату налогов, многие предпочитают стать самозанятыми и получить официальный «статус» в ИФНС, чтобы платит налог по ставке 4 или 6 %.
Но как в этом случае быть с налоговыми вычетами? Если самозанятый купил квартиру, может ли он вернуть уплаченный ранее налог? Давайте разбираться.
Как самозанятому получить налоговый вычет?
Налоговый вычет — это возврат ранее уплаченного вами подоходного налога. Но вернуть можно только тот налог, который вы платили по ставке 13 %.
В общем случае самозанятые платят не подоходный налог, а налог на профессиональный доход (по ставке 4 или 6 %), поэтому оформить вычет по НДФЛ они не могут. Но, если вы зарегистрированы в качестве самозанятого гражданина и при этом имеете доход, с которого платите НДФЛ по ставке 13 % (кроме дивидендов), то вы можете получить вычет и вернуть налог.
С 2021 получить вычет можно только с доходов, полученных по трудовым договорам, договорам ГПХ, от оплаты за оказание услуг, сдачи имущества в аренду, от получения в дар имущества (кроме ценных бумаг), по страховым выплатам и выплатам по пенсионному обеспечению.
Также, чтобы получить вычет, вы должны быть налоговым резидентом, то есть вы должны проживать в России больше 183 дней в году.
Таким образом, если самозанятый, к примеру, купил квартиру в ипотеку, то он может оформить налоговый вычет и вернуть до 650 000 руб, если он живет в России и платит со своего дохода налог по ставке 13 %.
Стоит отметить, что самозанятые могут получить любые налоговые вычеты, предусмотренные Налоговым кодексом, в этом нет никаких ограничений. Нужно только соответствовать условиям, о которых мы рассказали выше.
Сколько денег можно вернуть по вычетам?
Рассмотрим самые популярные вычеты, которые оформляют самозанятые.
- По имущественному вычету вы можете вернуть, как мы уже сказали, до 650 000 руб. Эта сумма складывается из вычета за приобретение жилья/новое строительство (возврат до 260 000 руб.) и за проценты, уплаченные по ипотечному кредиту (возврат до 390 000 руб).
- По социальному вычету вы можете получить максимум 15 600 руб.
- По стандартному налоговому вычету вы можете уменьшить налоговую базу на детский вычет в размере от 1 400 (на первого и второго ребенка) до 3 000 руб (за третьего и последующих детей) и заплатить меньше налога.
- По инвестиционному вычету по взносам на ИИС вы можете вернуть до 52 000 руб.
Как самозанятый может оформить вычет?
По закону оформить налоговый вычет физлица (в том числе и самозанятые) могут двумя способами:
- после окончания календарного года, в котором были затраты, подать документы в налоговую инспекцию и получить возврат одной суммой;
- не дожидаясь окончания года, оформить вычет через работодателя и получать вычет в составе зарплаты (если самозанятый работает по трудовому договору и предусмотрена возможность получения данного вычета через работодателя).