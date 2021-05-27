Могут ли самозанятые получить налоговый вычет?

Если вы оказываете различные услуги как частное лицо (ремонтируете компьютеры, печете или шьете на заказ, работаете парикмахером, репетитором и пр.), то с полученного дохода, вы, как физлицо, должны уплачивать налог по ставке 13 %. Чтобы сократить расходы на уплату налогов, многие предпочитают стать самозанятыми и получить официальный «статус» в ИФНС, чтобы платит налог по ставке 4 или 6 %.

Но как в этом случае быть с налоговыми вычетами? Если самозанятый купил квартиру, может ли он вернуть уплаченный ранее налог? Давайте разбираться.

Как самозанятому получить налоговый вычет?

Налоговый вычет — это возврат ранее уплаченного вами подоходного налога. Но вернуть можно только тот налог, который вы платили по ставке 13 %.

В общем случае самозанятые платят не подоходный налог, а налог на профессиональный доход (по ставке 4 или 6 %), поэтому оформить вычет по НДФЛ они не могут. Но, если вы зарегистрированы в качестве самозанятого гражданина и при этом имеете доход, с которого платите НДФЛ по ставке 13 % (кроме дивидендов), то вы можете получить вычет и вернуть налог.

С 2021 получить вычет можно только с доходов, полученных по трудовым договорам, договорам ГПХ, от оплаты за оказание услуг, сдачи имущества в аренду, от получения в дар имущества (кроме ценных бумаг), по страховым выплатам и выплатам по пенсионному обеспечению.

Также, чтобы получить вычет, вы должны быть налоговым резидентом, то есть вы должны проживать в России больше 183 дней в году.

Таким образом, если самозанятый, к примеру, купил квартиру в ипотеку, то он может оформить налоговый вычет и вернуть до 650 000 руб, если он живет в России и платит со своего дохода налог по ставке 13 %.

Стоит отметить, что самозанятые могут получить любые налоговые вычеты, предусмотренные Налоговым кодексом, в этом нет никаких ограничений. Нужно только соответствовать условиям, о которых мы рассказали выше.

Сколько денег можно вернуть по вычетам?

Рассмотрим самые популярные вычеты, которые оформляют самозанятые.

По имущественному вычету вы можете вернуть, как мы уже сказали, до 650 000 руб. Эта сумма складывается из вычета за приобретение жилья/новое строительство (возврат до 260 000 руб.) и за проценты, уплаченные по ипотечному кредиту (возврат до 390 000 руб). По социальному вычету вы можете получить максимум 15 600 руб. По стандартному налоговому вычету вы можете уменьшить налоговую базу на детский вычет в размере от 1 400 (на первого и второго ребенка) до 3 000 руб (за третьего и последующих детей) и заплатить меньше налога. По инвестиционному вычету по взносам на ИИС вы можете вернуть до 52 000 руб.

Как самозанятый может оформить вычет?

По закону оформить налоговый вычет физлица (в том числе и самозанятые) могут двумя способами: