Грозит ли инвесторам отмена вычета по ИИС

Первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов 27 июля 2021 года провел прямой эфир с подписчиками канала Банка России на YouTube и рассказал об изменениях для инвесторов в ближайшем будущем.

Минфин уже не раз говорил о возможности отмены инвестиционного налогового вычета по взносам (тип А). И вот вновь эта тема поднялась.

Напомним, что вычет по взносам на ИИС может получить только налоговый резидент РФ, который имеет доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13%. С 2021 года перечень дохода, который идет в расчет вычета, тоже сильно ограничили — теперь в него входят только доходы по трудовым договорам и договорам ГПХ, за оказание различных услуг, от сдачи имущества в аренду и некоторые другие доходы.

Лимит вычета по взносам на ИИС составляет 400 000 руб в год, то есть максимальный размер возврата, который можно получить, равен 52 000 руб в год.

Но эти деньги можно получить только, если регулярно делать взносы на счет, при этом минимальный срок, на который нужно открыть ИИС, равен 3 годам. За этот период ИИС можно только пополнять, деньги снимать со счета нельзя. Также нельзя закрывать счет раньше 3 лет — в противном случае, деньги, полученные по вычету, придется вернуть в бюджет.

Сергей Швецов во время прямого эфира сказал, что инвестиционный вычет по типу А был разработан специально для того, чтобы увеличить интерес к инвестированию и привлечь граждан к фондовому рынку. Поэтому рано или поздно эта льгота по НДФЛ будет отменена.

Но в настоящий момент оба вычета (по взносам — тип А и по прибыли — тип Б) продолжают работать. О скорой отмене льготы речи пока не идет.

Также Сергей Швецов добавил, что все изменения по ИИС будут касаться только вновь открытых счетов. По тем ИИС, которые были открыты до планируемых изменений, все останется как есть.

Еще один важный момент, обсуждаемый в Минфине — это возможность частичного снятия средств с ИИС (не дожидаясь 3 лет с момента его открытия).

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