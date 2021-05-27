Власти вводят тотальный контроль за всеми товарами в стране

Поправки в Налоговый кодекс приняты Госдумой. Система уже запущена в экспериментальном режиме. Перечень товаров законопроектом не предусмотрен, а это значит, что скоро планируют отслеживать все цепочки поставок любых товаров.

Возникает много вопросов, решения на которые придётся искать всем:

Что сделать, чтобы продавцы маркированной продукции могли свободно зачислять себе на счёт средства от отправителей не из их отрасли?

Как избавиться от банковских блоков счетов при расчётах между контрагентами с разными назначениями платежей и разными ставками НДС?

Есть ли возможность продавцам леса, мяса, овощей-фруктов и табака законно регулировать себестоимость своих товаров и не использовать рискованных контрагентов?

Да! Методы законного изменения назначения платежа для маркированных товаров есть.

Конкретные практические ответы вы получите на предстоящем семинаре 27 мая «Построение белых безналоговых схем и передовая практика защиты активов». Также подробно расскажем про законную смену назначения платежа.

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Компания НАСБ более 20-ти лет защищает интересы налогоплательщиков, и основная наша задача — создать и внедрить систему по предупреждению налоговых рисков и защите бизнеса, помочь в спорах с контролирующими органами.

Результаты нашей работы снижают общую налоговую нагрузку от 1,5 до 7 % к обороту и всегда устойчивы к любому виду налогового контроля. Также мы решаем и другие задачи, например: законное получение наличных, получение выплат учредителями, списание подотчёта, предупреждение налоговых рисков при дроблении и многое другое. Скажем сразу, оптимизируя налоги, мы используем законные методы и обеляем бизнес! Делаем всё доступно и безопасно.

Мы готовы представлять вас и вашу организацию во всех инстанциях и любых спорах с контролирующими органами и в арбитраже.

Оказываем услуги по постановке и отладке бухгалтерского и управленческого учета для бизнеса любого масштаба и вида деятельности.

Нужно помнить, что сегодня каждый случай с защитой налогоплательщика индивидуален и требует отдельной профессиональной проработки и сопровождения. Наши знания и многолетний опыт позволяют уверенно предоставить самый высокий уровень таких услуг для бизнеса из любой отрасли.