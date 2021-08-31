Управляем активами: как владельцу бизнеса не остаться без штанов

Зачастую владелец компании не хочет, чтобы кто-то знал, что он им является. Или не желает показывать активы, находящиеся в его собственности. Осуществить такие желания можно вполне законными методами.

Зачем вообще скрывать активы? Это обусловлено желанием защитить свою собственность от рейдерского захвата, субсидиарной ответственности, требований кредиторов, форс-мажорных обстоятельств.

Существует ряд способов скрытого владения активами. К примеру, вместо общества с ограниченной ответственностью можно открыть акционерное общество. Сведения об акционерах не публикуются открыто, их нельзя найти в выписке из ЕГРЮЛ.

Не обязательно все имущество, необходимое для работы компании покупать. Его можно арендовать. Наложить арест на арендованное имущество или отобрать его нельзя. А вот продавать имущество компании родственникам или зависимым компаниям и потом брать его в аренду не стоит — скорее всего такие сделки налоговики сочтут фиктивными.

Даже если вы нашли третье лицо, вроде бы совершенно не заинтересованное в сделке, и решили продать ему имущество по рыночной цене, чтобы избавиться от активов, то это лицо еще должно обладать ресурсами для покупки. Если вы продали станок стоимость полмиллиона физику, у которого зарплата 20 000 в месяц, сделку тоже подвергнут сомнению.

Чтобы сделки с имуществом проходили без претензий проверяющих — рекомендуем обращаться за консультацией к налоговому юристу. Он проанализирует возможные риски, даст рекомендации и поможет подготовить необходимые документы.

Еще один интересный вариант — брачный договор. По нему имущество супругов может быть четко разграничено, и в случае, если муж станет банкротом, на имущество супруги требования кредиторов распространяться не будут.

Прибегают владельцы активов и к другим нетривиальным способам защиты — привлекают дружественного кредитора, который по суду получает имущество в уплату долга.

Большинство таких методов плохо работает, потому что давно известны как налоговикам, так и юристам ваших кредиторов. Поэтому стоит изучит реально работающие, законные методы владения активами вроде регистрации АО, о котором мы говорили в начале. Например: организация товарищества или владение компанией через контроль ее участников (владение долей более 50% в компании-участнике) — это позволяет «не светиться» в качестве прямого собственника доли.

Если же компания переживает не лучшие времена и понимает, что рассчитаться по всем долгам ей не удастся, то она может попытаться сократить список тех, кто станет требовать от нее денег, через добровольное банкротство. Оно проводится с помощью дружественных кредиторов и максимально тихо, без привлечения внимания, хотя и с соблюдением формальных процедур. В результате не все кредиторы своевременно узнают о процедуре и не успевают войти в список.

Однако, такой способ уйти от ответственности тоже далеко не новый. Еще в 2017 году, благодаря поправкам в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», стало возможным привлекать к ответственности контролирующие лица должника (КЛД) и после его исключения из ЕГРЮЛ.

Субсидиарная ответственность очень популярная сейчас тема, и ФНС пользуется тем, что к оформлению документов при банкротстве подходили халатно. Например, был некорректно оформлен ликвидационный баланс.

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Так что без шума и пыли закрыть организацию вряд ли получится. О защите от субсидиарки и вариантах скрытого владения активами по закону лучше узнавать не от случайных знакомых и советчиков в интернете, а у профессионалов — экспертов в области защиты активов и налогообложения.

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