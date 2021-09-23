Почему вам не нужен обнал: тратим деньги ООО легально

Российский бизнесмен — существо от природы хозяйственное и практичное. Надо и бизнес двигать, и о сотрудниках заботиться, а где взять деньги? С расчетного счета, конечно. Куда перевод? Да прям на личную карточку. Ну или бросим на ИП-шника и немного ему отстегнем (да ладно, все так делают). Но главная фишка — никаких бумажек. Ну скажите, с какого перепуга мы должны всем подряд показывать, на какие цели мы деньги потратили, — в свободной стране живем.

Это тяга собственника к теневому расходованию средств вызывает мигрень у бухгалтеров и грозит компании проблемами со стороны банков и налоговой.

При этом на практике большая часть расходов собственника совершенно легальна, экономически обоснована и действительно направлена на нужды бизнеса. А ведь именно такие расходы уменьшают налогооблагаемую базу, то есть помогают экономить на налогах.

И собирание «бумажек», о которых вам бухгалтер уши прожужжал — это и есть один из ключевых элементов той самой законной налоговой оптимизации. Удивительно правда?

Кстати, о том, как списать подотчет директора, мы рассказывали здесь.

На какие цели можно потратить средства, не прибегая к сомнительных схемам?

1. Мелкие хозяйственные нужды.

Да, даже те смешные копейки (а вот прикиньте, сколько там за год набежит), а-ля чай, кофе, минералка и прочее можно расходовать абсолютно легально. Ведь радеющий о благе подчиненных собственник просто обязан обеспечить им нормальные условия труда. А главное что? Ну, конечно, чеки бухгалтеру отдать.

2. Мебель, техника.

И набор стульев в переговорную, и ноутбук, и смартфон для нового менеджера, и даже массажное кресло для зама (спина у него больная, а он сутками на работе — о деле радеет). Крупные покупки лучше оплачивать прямо от лица организации, НДС нам терять совсем не нужно.

Более того, даже автомобиль можно на компанию купить. И совершенно официально тратить деньги на бензин, ТО, мойку и ремонт.

Наши налоговые юристы расскажут, как правильно оформить покупку автомобиля на компанию, и каких схем следует опасаться.

3. Представительские расходы.

Бизнес-ланчи в ресторанах (пообедать, кстати, можно не только с действующим клиентом, но и потенциальным), мероприятия по привлечению клиентов и даже дорогая одежда для поддержания делового имиджа (нет, это не шутка).

Продвинутые сейчас скажут: «Ну, на налогах тут не сэкономишь, там всего 4% от фонда оплаты труда можно в расходы включить». И будут правы. Но, ведь ни страховых взносов, ни НДФЛ с суммы представительских расходов платить не нужно. Экономия налицо.

4. Командировочные.

Расходы на проезд, проживание в гостиницах, суточные в пределах норм (на них вообще бумаги не нужны, главное, внутренние локальные акты правильно оформить).

Кстати, командировочные можно выдать даже в валюте, если вы будете их расходовать в поездке за рубежом.

Да, сегодня мы говорим об элементарных вещах, заезженных штампах. Однако наши специалисты по сопровождению бизнеса регулярно сталкиваются с вопросами собственников: «Как я могу вытащить нал?». Но стоит задать пару наводящих вопросов, и становится ясно, что реальной потребности в наличке у конкретного бизнеса просто нет.

Да, в отдельных сферах деятельности без живых денег работать невозможно. Но это совсем другая история. Об этом мы подробно расскажем на предстоящем семинаре «Построение белых безналоговых схем и передовая практика защиты активов», который пройдет 23 сентября. Приходите, будет много полезной информации и передовых методов.

А вот городить огород по выводу налички из-за копеечных сумм, поверьте — не стоит.

Поймите, налоговики давно знают обо всех существующих серых схемах. Если пока кого-то из нарушителей не поймали, то только потому, что заняты более крупными неплательщиками. Снижать налоговую нагрузку нужно честными и законными методами. Запомните: легальная оптимизация всегда будет стоить дешевле, чем разгребание последствий неграмотных попыток спрятаться от фискалов.

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