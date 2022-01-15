Чего ждать бизнесу от налоговиков в 2022 году

Прошедший год показал насколько активно государство в лице ФНС, продолжает давить на бизнес и разрабатывать новые механизмы для налогового администрирования.

Безусловно, за 2021 год произошло множество событий: решения судов, практика работы налогоплательщиков с ФНС. Перечислить их будет достаточно сложно, да и это сделают многие другие, но мы выделим тенденции, которые будут только нарастать в будущем году.

1. ФНС будет усиливать контроль за работой налогоплательщиков.

Это весьма очевидный, но все-таки, из года в год, повторяющийся факт. Ждать послаблений в контроле налогоплательщикам явно не стоит. Работа полулегальных комиссий по легализации налоговой базы, требования о представлении документов, и повсеместное запугивание о ВНП будет продолжаться с усиленным действием.

2. Количество ВНП будет сокращаться, как это показывает практика последних лет.

Как раз запугивание через вышеупомянутые мероприятия и позволяют проверяющим эффективно пополнять бюджет. Задействование инспекторов в ВНП – это уже эксклюзивное мероприятие, явно не для широкого круга лиц. Но как раз широкий круг и будут продолжать пугать этими действиями.

3. Тенденции развития налогового законодательства ожидаемо будут направлены на создание новых мер поддержки отраслей бизнеса пострадавших от локдауна и пандемии.

Но как показывает практика, ФНС не особо интересует проблемы бизнеса в части его выживания, а интересует вопрос пополнения бюджета и поиск нарушений, где их вовсе нет.

4. Судебная практика выстреливала хорошими и многообещающими решениями, которые в последующем могут стать определяющими при осуществлении контроля со стороны ФНС.

Ввиду того, что практика складывается не в пользу проверяющих, стоит надеяться, что служба сама будет предостерегать от незаконных действий своих сотрудников, на наглядных примерах.

В целом, по нашим ощущениям и текущей практики, взаимодействие с ФНС будет продолжаться в том же духе, с усилением контроля и отсутствием ожидания на послабления. Нужно четко понимать, что не стоит ждать, когда ФНС обратит на вас внимание, а действовать заранее. Времена с прежними условиями работы давно миновали!

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