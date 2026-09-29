ГМУ — направление не только востребованное, но и универсальное. Карьерный трек подразумевает не только занятость и развитие в государственных структурах разного уровня. Работать можно и в корпоративном секторе от аналитики и экспертизы до консалтинга и управления проектами. Но и у тех, кто хочет строить карьеру в госсекторе, есть разные варианты маршрутов.
Главное не забывать, что госслужба требует соблюдения множества регламентов и постоянного профессионального роста. Рассказываем про обучение государственных и муниципальных служащих: какое есть и для чего его проходят.
Когда нужна переподготовка по государственному и муниципальному управлению
Порядок поступления граждан на муниципальную службу определяет №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». На гражданскую — №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Квалификационные требования зависят от группы, области и вида профессиональной должности. Они могут быть как общими, например, определять минимальный уровень образования, так и более конкретизированными. В последнем случае эти требования касаются уже специальности или направления подготовки.
Для формулирования требований к квалификации используют Справочник типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, который сформирован Минтруда, и Указ Президента №16. Профильное образование требуют не в каждом случае, но в ряде направлений работы его ждут. К ним относят:
регулирование в антимонопольной сфере;
бюджетная политика;
международная деятельность;
обеспечение внутренней безопасности и правоохранительная деятельность;
подготовка и проведение выборов;
регулирование в сфере юстиции;
регулирование ЖКХ и строительства;
регулирование здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия;
регулирование земельных отношений, геодезия и картография;
регулирование молодежной политики;
регулирование муниципальной службы;
регулирование образования, научной, научно-технической и инновационной деятельности;
регулирование сельского хозяйства;
регулирование труда и социальных отношений, социальное обеспечение и обслуживание;
регулирование экономики, деятельности хозяйствующих субъектов и предпринимательства;
регулирование энергетики и промышленности;
управление в сфере культуры, кинематографии, туризма и архивного дела;
управление в сфере природных ресурсов, природопользование и экология;
управление в сфере связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
управление в сфере физической культуры и спорта;
управление имущественным комплексом;
управление транспортным комплексом;
ценовое (тарифное) регулирование и управление организациями инфраструктурного комплекса.
📋 Если профильного образования нет, то альтернативой служит профессиональная переподготовка по государственному и муниципальному управлению. Однако надо иметь в виду, что сам по себе диплом вуза или диплом о переподготовке государственным и муниципальным служащим кандидата на должность не сделает.
Это связано с тем, что при замещении должности перед заключением трудового договора может проводиться конкурс. Во время него оценивают профессиональный уровень претендентов. Помимо проверки документов о квалификации комиссия проводит тестирования, индивидуальные собеседования или написание реферата.
Пройти переподготовку по государственному и муниципальному управлению
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Когда нужно повышение квалификации по государственному и муниципальному управлению
Федеральное законодательство предусматривает постоянное профессиональное развитие служащих. К нему относят и курсы повышения квалификации по государственному и муниципальному управлению. Служащие имеют право проходить обучение за счет бюджета. Требований к периодичности федеральные законы сейчас не устанавливают. Формулировки обтекаемы: учиться надо в течение всего периода службы.
📑Однако на низких уровнях органы управления могут утверждать свои положения. Как правило, на обучение направляют раз в 3-5 лет на плановой основе. Треки профессионального развития конкретных специалистов составляют кадровые службы и согласовывают с руководителем.
В этот трек не обязательно должны выходить только курсы повышения квалификации, это может быть и переквалификация по государственному и муниципальному управлению, если она нужна для смены направления работы или продвижения по службе.
Пройти повышение квалификации по государственному и муниципальному управлению
◾️ Актуальные программы ◾️ Официальное удостоверение ◾️ Внесение сведений в ФИС ФРДО
Как можно проходить курсы по государственному и муниципальному управлению
Форматов обучения три. Они актуальны для всех видов дополнительного образования. Можно проходить переподготовку по государственному и муниципальному управлению дистанционно, очно и очно-заочно. То же самое касается и повышения квалификации.
Вариантов для обучения два:
✅ Учеба через ФГИС ЕИСУКС, на базе которой есть единый специализированный информационный ресурс для профессионального развития государственных служащих. Там есть возможность выбирать программы повышения квалификации и профпереподготовки в государственном и муниципальном управлении по разным приоритетным направлениям с учетом целей дополнительного обучения.
✅ Учеба в организациях дополнительного образования: вузах с отделениями допобразования, ученых центрах. Они тоже предлагают программы повышения квалификации и профпереподготовки.
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Обучение по государственному и муниципальному управлению
➡️ Учебный центр НЦПО работает на основании лицензии Министерства образования и разрабатывает программы в соответствии с требованиями профстандартов. Проводим переподготовку и повышение квалификации по государственному и муниципальному управлению. По итогам обучения выдаются официальные документы с регистрацией в ФИС ФРДО.
Отдельный плюс в том, что если ФГИС ЕИСУКС предназначен для тех, кто уже состоит на госслужбе, то организации допобразования дают и возможность пройти переподготовку именно по государственному и муниципальному управлению, то есть получить квалификацию по этому направлению для трудоустройства.
Те, кто работает в государственном и муниципальном управлении, программы повышения квалификации могут выбирать с учетом профессиональной деятельности. Например, по управлению государственными и муниципальными закупками, защите государственной тайны, информационной безопасности, противодействию коррупции, бухучет в системе госуправления и органах местного самоуправления, правовое регулирование госслужбы и т.д.
Кто оплачивает переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих и госслужащих
Госслужащие могут получить дополнительное профессиональное образование на основании государственных образовательных сертификатов. Такое обучение можно проходить только в образовательной организации, которая включена в Реестр исполнителей государственной услуги. Учеба по сертификату финансируется из федерального бюджета или бюджета субъекта РФ.
Плановое обучение муниципальных служащих оплачивает орган местного самоуправления. Руководитель заключает договор с образовательной организацией. Орган самоуправления формирует на обучение муниципальный заказ и финансирует его из местного бюджета в пределах сумм, выделенных на переподготовку и повышение квалификации.
📋 Служащий может учиться и по своей инициативе за свой счет. Однако у руководителя есть право принять решение об оплате такого обучения полностью или частично за счет средств бюджета.
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Формат значения не имеет. Можно проходить повышение квалификации и профпереподготовку по государственному и муниципальному управлению дистанционно без отрыва от работы, с частичным и полным отрывом: например, на очных и очно-заочных курсах. Расходы на обучение получатель бюджетных средств: орган местного самоуправления отражает по подразделу 0705.
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