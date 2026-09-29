Нейросети старт потока мобилка
Купить подписку
Бесплатный вебинар: Особенности учета в строительстве и учет в 1С-2026 💼
НЦПО
Обучение и карьера
Читать 4 мин
Обучение по государственному и муниципальному управлению: кому нужны курсы переподготовки и повышения квалификации, что нужно знать в 2026 году

Обучение по государственному и муниципальному управлению: кому нужны курсы переподготовки и повышения квалификации, что нужно знать в 2026 году

Государственные и муниципальные служащие могут проходить за счет бюджета и переподготовку, и повышение квалификации. Основания для учебы могут быть разными: перевод на другую должность и отсутствие профильного образования, поддержание уровня компетенций, включение в кадровый резерв, рекомендация аттестационной комиссии.

196 просмотров24 открытия

ГМУ — направление не только востребованное, но и универсальное. Карьерный трек подразумевает не только занятость и развитие в государственных структурах разного уровня. Работать можно и в корпоративном секторе от аналитики и экспертизы до консалтинга и управления проектами. Но и у тех, кто хочет строить карьеру в госсекторе, есть разные варианты маршрутов.

Главное не забывать, что госслужба требует соблюдения множества регламентов и постоянного профессионального роста. Рассказываем про обучение государственных и муниципальных служащих: какое есть и для чего его проходят.

Когда нужна переподготовка по государственному и муниципальному управлению

Порядок поступления граждан на муниципальную службу определяет №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». На гражданскую — №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Квалификационные требования зависят от группы, области и вида профессиональной должности. Они могут быть как общими, например, определять минимальный уровень образования, так и более конкретизированными. В последнем случае эти требования касаются уже специальности или направления подготовки.

Для формулирования требований к квалификации используют Справочник типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, который сформирован Минтруда, и Указ Президента №16. Профильное образование требуют не в каждом случае, но в ряде направлений работы его ждут. К ним относят:

  • регулирование в антимонопольной сфере;

  • бюджетная политика;

  • международная деятельность;

  • обеспечение внутренней безопасности и правоохранительная деятельность;

  • подготовка и проведение выборов;

  • регулирование в сфере юстиции;

  • регулирование ЖКХ и строительства;

  • регулирование здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия;

  • регулирование земельных отношений, геодезия и картография;

  • регулирование молодежной политики;

  • регулирование муниципальной службы;

  • регулирование образования, научной, научно-технической и инновационной деятельности;

  • регулирование сельского хозяйства;

  • регулирование труда и социальных отношений, социальное обеспечение и обслуживание;

  • регулирование экономики, деятельности хозяйствующих субъектов и предпринимательства;

  • регулирование энергетики и промышленности;

  • управление в сфере культуры, кинематографии, туризма и архивного дела;

  • управление в сфере природных ресурсов, природопользование и экология;

  • управление в сфере связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

  • управление в сфере физической культуры и спорта;

  • управление имущественным комплексом;

  • управление транспортным комплексом;

  • ценовое (тарифное) регулирование и управление организациями инфраструктурного комплекса.

📋 Если профильного образования нет, то альтернативой служит профессиональная переподготовка по государственному и муниципальному управлению. Однако надо иметь в виду, что сам по себе диплом вуза или диплом о переподготовке государственным и муниципальным служащим кандидата на должность не сделает.

Это связано с тем, что при замещении должности перед заключением трудового договора может проводиться конкурс. Во время него оценивают профессиональный уровень претендентов.  Помимо проверки документов о квалификации комиссия проводит тестирования, индивидуальные собеседования или написание реферата.

Пройти переподготовку по государственному и муниципальному управлению

Оставьте заявку и менеджер свяжется с вами в ближайшее время для подбора программы и расчета стоимости

Когда нужно повышение квалификации по государственному и муниципальному управлению

Федеральное законодательство предусматривает постоянное профессиональное развитие служащих. К нему относят и курсы повышения квалификации по государственному и муниципальному управлению. Служащие имеют право проходить обучение за счет бюджета. Требований к периодичности федеральные законы сейчас не устанавливают. Формулировки обтекаемы: учиться надо в течение всего периода службы.

📑Однако на низких уровнях органы управления могут утверждать свои положения. Как правило, на обучение направляют раз в 3-5 лет на плановой основе. Треки профессионального развития конкретных специалистов составляют кадровые службы и согласовывают с руководителем.

В этот трек не обязательно должны выходить только курсы повышения квалификации, это может быть и переквалификация по государственному и муниципальному управлению, если она нужна для смены направления работы или продвижения по службе.

Пройти повышение квалификации по государственному и муниципальному управлению

◾️ Актуальные программы ◾️ Официальное удостоверение ◾️ Внесение сведений в ФИС ФРДО

Как можно проходить курсы по государственному и муниципальному управлению

Форматов обучения три. Они актуальны для всех видов дополнительного образования. Можно проходить переподготовку по государственному и муниципальному управлению дистанционно, очно и очно-заочно. То же самое касается и повышения квалификации. 

Варианты обучения по государственному и муниципальному управлению
Варианты обучения по государственному и муниципальному управлению

Вариантов для обучения два:

Учеба через ФГИС ЕИСУКС, на базе которой есть единый специализированный информационный ресурс для профессионального развития государственных служащих. Там есть возможность выбирать программы повышения квалификации и профпереподготовки в государственном и муниципальном управлении по разным приоритетным направлениям с учетом целей дополнительного обучения.

Учеба в организациях дополнительного образования: вузах с отделениями допобразования, ученых центрах. Они тоже предлагают программы повышения квалификации и профпереподготовки.

Коротко о бизнесе

Обучение по государственному и муниципальному управлению

➡️ Учебный центр НЦПО работает на основании лицензии Министерства образования и разрабатывает программы в соответствии с требованиями профстандартов. Проводим переподготовку и повышение квалификации по государственному и муниципальному управлению. По итогам обучения выдаются официальные документы с регистрацией в ФИС ФРДО.

Отдельный плюс в том, что если ФГИС ЕИСУКС предназначен для тех, кто уже состоит на госслужбе, то организации допобразования дают и возможность пройти переподготовку именно по государственному и муниципальному управлению, то есть получить квалификацию по этому направлению для трудоустройства.

Те, кто работает в государственном и муниципальном управлении, программы повышения квалификации могут выбирать с учетом профессиональной деятельности. Например, по управлению государственными и муниципальными закупками, защите государственной тайны, информационной безопасности, противодействию коррупции, бухучет в системе госуправления и органах местного самоуправления, правовое регулирование госслужбы и т.д.

Кто оплачивает переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих и госслужащих

Госслужащие могут получить дополнительное профессиональное образование на основании государственных образовательных сертификатов. Такое обучение можно проходить только в образовательной организации, которая включена в Реестр исполнителей государственной услуги. Учеба по сертификату финансируется из федерального бюджета или бюджета субъекта РФ.

Плановое обучение муниципальных служащих оплачивает орган местного самоуправления. Руководитель заключает договор с образовательной организацией. Орган самоуправления формирует на обучение муниципальный заказ и финансирует его из местного бюджета в пределах сумм, выделенных на переподготовку и повышение квалификации.

📋 Служащий может учиться и по своей инициативе за свой счет. Однако у руководителя есть право принять решение об оплате такого обучения полностью или частично за счет средств бюджета. 

Рассчитать стоимость обучения по государственному и муниципальному управлению

Подготовим персональное КП бесплатно

Оставьте контакты, чтобы мы могли вам помочь

📞 Менеджер НЦПО свяжется с вами в ближайшее время и проведет расчет образовательной программы

Нажимая кнопку, я соглашаюсь с пользовательским соглашением, обработкой персональных данных и получением информационных и рекламных рассылок

Формат значения не имеет. Можно проходить повышение квалификации и профпереподготовку по государственному и муниципальному управлению дистанционно без отрыва от работы, с частичным и полным отрывом: например, на очных и очно-заочных курсах. Расходы на обучение получатель бюджетных средств: орган местного самоуправления отражает по подразделу 0705.

Реклама: ООО «Научный центр профессионального
образования», ИНН 9709092086, erid: 2W5zFHyzesK

Информации об авторе

НЦПО

НЦПО

Освойте востребованную профессию с гарантией получения официального документа

1 917 подписчиков34 поста

Контакты

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка