Когда нужна переподготовка по государственному и муниципальному управлению

Порядок поступления граждан на муниципальную службу определяет №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». На гражданскую — №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Квалификационные требования зависят от группы, области и вида профессиональной должности. Они могут быть как общими, например, определять минимальный уровень образования, так и более конкретизированными. В последнем случае эти требования касаются уже специальности или направления подготовки.

Для формулирования требований к квалификации используют Справочник типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, который сформирован Минтруда, и Указ Президента №16. Профильное образование требуют не в каждом случае, но в ряде направлений работы его ждут. К ним относят:

регулирование в антимонопольной сфере;

бюджетная политика;

международная деятельность;

обеспечение внутренней безопасности и правоохранительная деятельность;

подготовка и проведение выборов;

регулирование в сфере юстиции;

регулирование ЖКХ и строительства;

регулирование здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия;

регулирование земельных отношений, геодезия и картография;

регулирование молодежной политики;

регулирование муниципальной службы;

регулирование образования, научной, научно-технической и инновационной деятельности;

регулирование сельского хозяйства;

регулирование труда и социальных отношений, социальное обеспечение и обслуживание;

регулирование экономики, деятельности хозяйствующих субъектов и предпринимательства;

регулирование энергетики и промышленности;

управление в сфере культуры, кинематографии, туризма и архивного дела;

управление в сфере природных ресурсов, природопользование и экология;

управление в сфере связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

управление в сфере физической культуры и спорта;

управление имущественным комплексом;

управление транспортным комплексом;

ценовое (тарифное) регулирование и управление организациями инфраструктурного комплекса.

📋 Если профильного образования нет, то альтернативой служит профессиональная переподготовка по государственному и муниципальному управлению. Однако надо иметь в виду, что сам по себе диплом вуза или диплом о переподготовке государственным и муниципальным служащим кандидата на должность не сделает.

Это связано с тем, что при замещении должности перед заключением трудового договора может проводиться конкурс. Во время него оценивают профессиональный уровень претендентов. Помимо проверки документов о квалификации комиссия проводит тестирования, индивидуальные собеседования или написание реферата.