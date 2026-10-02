Обучение обеспечению экологической безопасности в рамках обращения с отходами

В соответствии с №89-ФЗ обучение по обращению с отходами обязательно для специалистов, которые занимаются сбором, перевозкой, обработкой, утилизацией, обезвреживанием и размещением отходов I–IV классов опасности. Это те операции, на которые у организации должна быть лицензия, которая предусмотрена №99-ФЗ.

На практике знания нужны всем, кто связан с образованием отходов, а они есть почти на каждом предприятии.

Курсы проходят:

✅ специалисты компаний, которые имеют или хотят получить лицензию на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов I–IV классов опасности;

✅ специалисты, назначенные ответственными за обращение с отходами в любых других организациях;

✅ экологи организаций, которым надо вести учет отходов и производственный экологический контроль.

📋 Единых требований к периодичности обучения работе с отходами в законодательстве тоже нет. Профстандарты в этой сфере рекомендуют специалистам повышать квалификацию каждые 3 года. Для лицензии обучение обязательно: работники должны пройти профессиональное обучение или ДПО по работе с отходами I–IV классов опасности до её получения. Подойдёт и переподготовка, и повышение квалификации.