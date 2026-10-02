Обучение по экологической безопасности — достаточно узкое направление. Предусмотрено оно для определенных категорий специалистов, в том числе управленческого звена. Его задача — дать или расширить знания об основных видах НВОС и требованиях экологического законодательства, ответственности за нарушение этих требований.
Руководители и специалисты должны понимать, какое негативное воздействие на окружающую среду оказывает организация, как минимизировать выбросы и сбросы загрязняющих веществ, использовать природные ресурсы, обращаться с отходами. Рассказываем, кому и какое обучение нужно.
Кто должен проходить обучение по программам экологической безопасности: какие курсы есть и для кого они
Регулятор предусматривает два вида обязательного обучения по экологической безопасности. В федеральном законодательстве закреплены:
подготовка руководителей организаций и специалистов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности — ст. 73 № 7-ФЗ;
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование по работе с отходами I–IV классов опасности — ст. 15 № 89-ФЗ.
📋 Обучение рассчитано на разные категории специалистов. Программы различаются содержанием. Проходят курсы с разной периодичностью.
Обучение по экологии руководителей и специалистов
Подготовку в области охраны окружающей среды и экологической безопасности проходят руководители и специалисты, от решений которых зависит НВОС предприятия. Такое воздействие создают заводы с выбросами в воздух, предприятия со сбросами сточных вод, стройки, автозаправки, агрохолдинги. Любое решение на таком объекте: от режима работы цеха до выбора подрядчика по вывозу отходов влияет на нагрузку на природу.
Обучение проходят:
руководители организации: директор, заместители, главный инженер;
руководители и специалисты подразделений, которые принимают решения об организации работы в рамках своих обязанностей;
экологи;
специалисты по экологической безопасности, специалисты по обеспечению охраны окружающей среды.
📋 Единых требований к периодичности обучения по экологии руководителей и специалистов нет.
Работодатель сам решает, когда направить персонал на учебу. С учетом того, что требования ужесточаются, организовывать обучение надо каждые 3–5 лет. Подготовка может быть любой.
Подходят и программы повышения квалификации по экологической безопасности, и короткая переподготовка.
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◾️ Актуальные программы ◾️ Официальное удостоверение ◾️ Внесение сведений в ФИС ФРДО
Обучение обеспечению экологической безопасности в рамках обращения с отходами
В соответствии с №89-ФЗ обучение по обращению с отходами обязательно для специалистов, которые занимаются сбором, перевозкой, обработкой, утилизацией, обезвреживанием и размещением отходов I–IV классов опасности. Это те операции, на которые у организации должна быть лицензия, которая предусмотрена №99-ФЗ.
На практике знания нужны всем, кто связан с образованием отходов, а они есть почти на каждом предприятии.
Курсы проходят:
✅ специалисты компаний, которые имеют или хотят получить лицензию на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов I–IV классов опасности;
✅ специалисты, назначенные ответственными за обращение с отходами в любых других организациях;
✅ экологи организаций, которым надо вести учет отходов и производственный экологический контроль.
📋 Единых требований к периодичности обучения работе с отходами в законодательстве тоже нет. Профстандарты в этой сфере рекомендуют специалистам повышать квалификацию каждые 3 года. Для лицензии обучение обязательно: работники должны пройти профессиональное обучение или ДПО по работе с отходами I–IV классов опасности до её получения. Подойдёт и переподготовка, и повышение квалификации.
Чем отличаются курсы по экологической безопасности: повышение квалификации и профессиональная переподготовка
Обязательное обучение подтверждают удостоверение по экологической безопасности о повышении квалификации, и диплом о профессиональной переподготовке. Повышение квалификации совершенствует навыки или даёт новые.
Требования законодательства в области защиты окружающей среды и обращения с отходами меняются часто, поэтому такие программы нужны, чтобы освежить знания.
📑 Профессиональная переподготовка даёт новую компетенцию для нового вида деятельности. Она подходит тем, кто давно не работал по профилю и хочет комплексно обновить знания, и тем, кто хочет стать специалистом в новой для себя области. Переподготовку на специалиста по экологической безопасности проходя по своей инициативе или по направлению работодателя в рамках корпоративного обучения и карьерной траектории.
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Штрафы за отсутствие обучения сотрудников по экологической безопасности
За невыполнение требований к обучению по экологической безопасности отдельной статьи в КоАП РФ нет. Если руководитель или специалист, принимающий решения, не прошёл подготовку, организацию привлекут за несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений и иных объектов. По ст. 8.1 КоАП РФ штраф для компаний до 100 тысяч рублей.
📋 Отсутствие профессионального обучения по работе с отходами тоже ведёт к ответственности. Наличие подготовки входит в требования к лицензиату. Наказание за её отсутствие предусмотрено по ст. 8.2 КоАП — для компаний до 250 тысяч рублей.
Нужны ли бухгалтерам предприятий курсы по экологической безопасности
В зависимости от специфики работы компании уплачивают экологический сбор и перечисляют плату за НВОС. Ставки и правила отчетности тоже периодически меняют. Отсутствие актуальных знаний приводит к падению рентабельности работы компании, ошибкам в отчетах и штрафам:
✅ за неуплаченный экосбор: трёхкратный размер суммы сбора, но не меньше 500 тыс. руб.;
✅ за неполную отчётность или недостоверную информацию в отчёте: двукратный размер неуплаченного экосбора, но не меньше 250 тыс. руб.;
✅ за неуплаченную плату за НВОС: до 100 тыс. руб.
Повышение квалификации по своему направлению помогает бухгалтеру избежать таких ошибок.
Коротко о бизнесе
Обучение по экологической безопасности
➡️ Учебный центр НЦПО работает на основании лицензии Министерства образования и разрабатывает программы в соответствии с требованиями профстандартов. Проводим переподготовку и повышение квалификации по экологической безопасности. По итогам обучения выдаются официальные документы с регистрацией в ФИС ФРДО.
Как оформить расходы на обучение по экологической безопасности
Расходы на обучение по экологической безопасности оформляют стандартными проводками. Работодатель вправе направить специалистов за счёт компании на любые программы: переподготовку или повышение квалификации. Отражают затраты так:
Дт 60 Кт 51: оплата образовательной организации;
Дт 26 Кт 60: списание расходов на обучение на общехозяйственные затраты.
Чтобы учесть расходы на переподготовку, нужны договор между компанией и учебным центром, акт об оказании образовательных услуг и диплом сотрудника. Если сотрудник проходил повышение квалификации, вместо диплома прикладывают удостоверение.
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