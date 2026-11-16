Обучение на инженера-сметчика в 2026: что изменилось в НОК и как подготовиться к экзамену

Если СРО закрепит такие требования, сведения о специалисте можно внести в Национальный реестр специалистов. Попасть в него без НОК невозможно. Однако к экзамену допускают только тех, у кого есть нужная квалификация. Сам экзамен сложен.

Получить допуск и упростить задачу по сдаче позволяет дополнительное обучение для инженера-сметчика: повышение квалификации или профессиональная переподготовка на курсах по сметному делу.