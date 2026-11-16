Обучение на инженера-сметчика в 2026: что изменилось в НОК и как подготовиться к экзамену

Если СРО закрепит такие требования, сведения о специалисте можно внести в Национальный реестр специалистов. Попасть в него без НОК невозможно. Однако к экзамену допускают только тех, у кого есть нужная квалификация. Сам экзамен сложен.
Получить допуск и упростить задачу по сдаче позволяет дополнительное обучение для инженера-сметчика: повышение квалификации или профессиональная переподготовка на курсах по сметному делу.
Зачем инженерам-сметчикам НОК и как она связана с обучением сметчика
С 1 сентября 2026 года действуют новые нормы регулирования. Они изменили правила формирования нацреестров специалистов в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства. Инженер-сметчик теперь относится к специалистам, занятым в строительстве. Это утвердил приказ Минстроя России № 238/пр.
📌 СРО получили право прописывать в своих правила собственные требования к образованию, стажу и независимой оценке квалификации инженеров-сметчиков. Чтобы пройти НОК, специалист должен соответствовать квалификационным требованиям к основному образованию или переподготовке на сметчика. Если требования не соблюдены, то к экзамену не допустят.
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С каким образованием допустят до НОК: профильное и курсы переподготовки на сметчика
Приказом АНО «Национальное агентство развития квалификаций» от 27 апреля 2026 года № 36/26-ПР закрепили три квалификационных уровня для сметчиков. Они опираются на профстандарт «Специалист по сметному ценообразованию на этапе архитектурно-строительного проектирования». Для каждого уровня есть два варианта подготовки для допуска к НОК: профильное образование или непрофильное и профпереподготовка на сметчика.
Квалификационные уровни:
📚 Специалист по сметной стоимости строительства. Для допуска к НОК нужен либо диплом колледжа по профилю, либо непрофильное среднее профессиональное образование и переквалификация на сметчика.
📚 Ведущий специалист по сметной стоимости строительства. Для допуска к НОК нужен либо диплом вуза по профилю на уровне бакалавриата, либо переподготовка на сметчика на базе высшего образования любого другого профиля.
📚 Главный специалист по сметной стоимости строительства. Для допуска к НОК нужен либо диплом вуза по профилю с уровнем магистратуры или специалитета, либо непрофильное высшее аналогичного уровня и переподготовка на инженера-сметчика.
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Что даёт обучение на курсах сметчика с нуля
Первое, что даёт профессиональная переподготовка на инженера-сметчика — допуск к НОК при отсутствии профильного образования. Она позволяет быстро войти в профессию специалистам смежных и близких сфер. В отличие от второго высшего, курсы сметчиков занимают от 3,5 месяцев.
Надо только помнить о том, что выдача диплома сметчику после обучения не меняет уровень образования. Это значит, что при переобучении на сметчика на базе СПО, занять должность ведущего или главного специалиста сложно.
📖 Помимо этого, обучение с нуля на инженера-сметчика на курсах переподготовки станет комплексной подготовкой к экзамену, если профильное образование получено давно, и был большой перерыв в стаже. Нормативная база в строительстве и сметном деле меняется часто, и знаний могут заметно устареть. Можно выбрать короткий курс и пройти обучение для инженеров-сметчиков дистанционно. Программа обеспечивает быстрое системное погружение и дает актуальные знания, которые нужны для сдачи экзамена.
Коротко о бизнесе
Обучение на инженера-сметчика
➡️ Учебный центр НЦПО работает на основании лицензии Министерства образования и разрабатывает программы в соответствии с требованиями профстандартов. Проводим переподготовку и повышение квалификации инженеров-сметчиков. По итогам обучения выдаются официальные документы с регистрацией в ФИС ФРДО.
Когда нужны курсы для сметчиков для повышения квалификации
Курсы повышения квалификации для сметчиков ориентированы на тех, у кого есть нужное образование и допуск к НОК обеспечен. Они помогают актуализировать знания и подготовиться к экзамену.
В отличии от комплексного обучения на курсах инженеров-сметчиков с нуля, программы дают возможность выбрать для подготовки конкретные темы, по которым есть пробелы.
Например, курсы повышения квалификации для сметчиков в 2026 году охватывают последние изменения в нормативной базе: обновление ФСНБ-2022, приказ Минстроя №181/пр по новой методике определения сметных цен, №315/пр по обновлению КСР, №42/пр по изменениям в методике определения сметной стоимости, разъяснениям регулятора по корректировке проектных документов и смет.
Пройти повышение квалификации инженера-сметчика
◾️ Актуальные программы ◾️ Официальное удостоверение ◾️ Внесение сведений в ФИС ФРДО
⏳ Свидетельство НОК действует 3 года. После этого экзамен надо сдавать заново. Повышение квалификации на курсах для инженеров-сметчиков тоже нужно проходить регулярно. Это поможет поддерживать профессиональный уровень и проходить НОК. Действующее свидетельство — обязательное условие для нацреестра специалистов.
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