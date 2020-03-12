Быть ли налоговому вычету на покупку автомобиля? Поживем – увидим. Но законотворцы радуют

Пару недель назад, 27 февраля 2020 года, группа депутатов вынесла на рассмотрение законопроект, в котором предлагается ввести имущественный вычет при покупке автомобиля.

Речь идет о законопроекте № 909826-7 «О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в части предоставления имущественного налогового вычета)».

Предложения и замечания будут рассматриваться до 3 апреля 2020 года.

В чем суть предложения:

Налоговый вычет составляет 10% от фактических расходов на приобретение автомобиля.

Максимальная стоимость автомобиля не может превышать 1 млн рублей.

Автомобиль должен быть произведен на территории России.

Льгота распространяется только на легковые автомобили.

Автомобиль должен быть приобретен только для семейных и личных нужд.

Это должен быть новый автомобиль, то есть никогда ранее не зарегистрированный.

Право на налоговый вычет возникает после регистрации автомобиля.

Приятный момент: имущественный вычет можно получать неограниченное количество раз каждые пять лет. То есть прошло пять лет с момента прошлого обращения за вычетом – можно брать вычет за следующий автомобиль.

Кроме того в вычет входят не только расходы на приобретение авто, но и расходы на дополнительное оборудование и переоборудование. Например, переоборудование автомобиля для инвалидов. Такие затраты тоже попадают в вычет.

По документам все просто:

договор купли-продажи;

ПТС;

свидетельство о регистрации;

платежные документы на покупку машины;

В общем, нужная инициатива, полезная. Все идет к тому, что в скором времени мы все пересядем на российский автопром. Так что ждем-с…

О том, как получить налоговый вычет при продаже автомобиля, читайте на нашем сайте НДФЛка.ру.