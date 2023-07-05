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Как эксперты НДФЛки находят и возвращают переплаченные налоги

Мы продолжаем публикацию кейсов онлайн-сервиса НДФЛка по законному снижению и возврату излишне уплаченных налогов
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Как эксперты НДФЛки находят и возвращают переплаченные налоги
Иллюстрация: НДФЛка

Задача

Подобрать инструменты, которые позволят клиенту законно уменьшить или вернуть уже переплаченный налог на доходы в рамках услуги «Успешное решение».

Современная налоговая система сложна для понимания большинством граждан. Налоговые законы часто меняются, а их толкование может быть неоднозначным. В итоге многие люди неверно рассчитывают свои налоги и, что еще хуже, переплачивают, не зная о своих правах.

Онлайн-сервис НДФЛка помогает своим клиентам снизить или вернуть переплату, используя только законные методы. Наши опытные эксперты решают любые вопросы налогообложения физлиц в режиме онлайн:

  • проводят тщательный анализ документов;

  • готовят декларации и взаимодействуют с ФНС по всем вопросам, связанным с камеральной проверкой;

  • разрешают споры, в которых ФНС может не вернуть деньги или завысить налог к уплате.

Рассмотрим несколько успешных кейсов

1. В 2022 году Сергей перевел свои еврооблигации другому брокеру, который не располагал информацией о сумме расходов на покупку этих бумаг. Вскоре произошло замещение еврооблигаций на аналогичные облигации из-за санкций и блокировок активов.

Брокер провел сделку по замещению еврооблигаций как продажу и начислил 4,7 млн рублей налога, из которых:

  • 1,1 млн рублей удержал с брокерского счета Сергея;

  • 3,6 млн рублей удержать не смог из-за недостатка денег на счете.

Эксперт НДФЛки запросил у Сергея необходимые документы по покупке, переводу и замещению еврооблигаций и нашел возможность снизить налог с 4,7 млн рублей до 0.

2. В 2021 году Евгений передал 50 400 акций, которыми владел более 5 лет, другому брокеру.  При продаже этих бумаг брокер не принял во внимание срок владения и начислил налог на прибыль в размере 418 тыс. рублей. Однако брокер не смог удержать налог из-за отсутствия средств на брокерском счете клиента. 

Эксперту удалось полностью отменить налог в размере 218 тыс. рублей, что позволило Евгению избежать лишних финансовых затрат.

3. Николай владел облигациями, которые были переведены к другому брокеру в связи с санкциями. В 2023 году облигации были погашены с убытком. При этом деньги от погашения облигаций поступили напрямую на банковский счет Николая, минуя брокерский счет. В итоге возникла обязанность задекларировать этот доход.

При погашении облигаций эмитент выплатил клиенту купонный доход, который также подлежит декларированию. 

Благодаря тщательной работе эксперта по сальдированию финансовых результатов, сумма НДФЛ, подлежащая возврату по декларации 2022 года, составила 425 тыс. рублей.

Результат

Данные кейсы демонстрируют, как благодаря тщательному анализу документов, использованию различных правовых методов и грамотному общению с ФНС экспертам удается максимально снизить налоги клиентов НДФЛки. Однако исправлять ошибки можно только за три предыдущие года. Поэтому, мы рекомендуем не затягивать со сроками, обращаться с документами к специалистам и воспользоваться возможностью возврата налогов. И поверьте, что очень часто помощь налоговых экспертов может оказаться неоценимой.

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НДФЛка

Сервис по возврату и уплате налога

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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