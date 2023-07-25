Продажа наследства: как не переплатить налоги

Во что обойдутся налоги при продаже наследства, есть ли шанс их избежать или хотя бы уменьшить, как отчитаться перед ФНС?

Вы стали полноправным владельцем унаследованного имущества и планируете его продать. Давайте разберем налоговые аспекты вместе с экспертом НДФЛка.ру.

Доход от продажи наследства: жилья, автомобиля, земельного участка, гаража, дачи и др. облагается НДФЛ по ставке 13% и подлежит декларированию. Нерезиденты РФ уплачивают налог по ставке 30%.

Есть исключения из этих правил. Не облагаются налогом и не декларируются:

Доходы от продажи имущества, полученного в наследство, если им владели более трех лет. Срок владения исчисляется с даты смерти наследодателя, а не с даты государственной регистрации права.

Доходы от продажи недвижимого имущества, не превышающие 1 млн рублей, независимо от срока владения.

Доходы от продажи прочего имущества (все, кроме жилья и земли), не превышающие 250 тыс. рублей, независимо от срока владения.

Во всех остальных случаях процедура стандартная — доход облагается налогом по ставке 13% или 30% в зависимости от вашего налогового статуса. Сделка декларируется в ФНС.

Сумму налога можно законно снизить, а если ваши расходы превысили ваш доход — свести к 0.

За счет чего можно снизить налог

Есть 2 способа, с помощью которых можно уменьшить доход от продажи наследства и тем самым снизить налог к уплате.

Фактические расходы на приобретение имущества вашим наследодателем. Вам потребуется договор купли-продажи, а также документы, подтверждающие оплату - расписки, документы о банковских переводах и т.д. Главное, чтобы все бумаги были на имя наследодателя. Имущественный налоговый вычет в размере 1 млн рублей. Если у вас нет документов от наследодателя или стоимость покупки по документам ниже налоговой льготы, вы можете воспользоваться этим вариантом. В данном случае никакие документы не нужны.

Можно выбрать только один способ, позволяющий наиболее выгодно снизить ваш доход. С положительной разницы нужно начислить 13% налога.

Обратите внимание! Нерезиденты РФ могут воспользоваться только первым способом, то есть уменьшить доход на документально подтвержденные расходы, имущественный вычет положен только резидентам.

Важно. Обязательно сверьте цену по договору купли-продажи с кадастровой стоимостью продаваемого объекта.

Зачем это нужно?

С 2016 года доходом от продажи имущества считается наибольшая величина:

70% от кадастровой стоимости объекта недвижимости;

либо стоимость по договору купли-продажи.

В ходе проверки декларации налоговый инспектор проверит эти сведения. Если размер дохода указан неверно, сотрудник ФНС доначислит налог на доход, исходя из расчета 70% от кадастровой стоимости.

Как отчитаться и заплатить налог

При продаже унаследованного имущества до истечения 3 лет с момента его получения либо дороже 1 млн рублей для недвижимости и 250 тыс. рублей для иного имущества необходимо:

Заполнить налоговую декларацию , приложить пакет необходимых документов (договоры, платежные документы и т.д.) и подать в налоговую инспекцию по месту своей прописки. Срок — не позднее 30 апреля года, следующего за годом сделки.

Уплатить налог, указанный в декларации, не позднее 15 июля.

Как ФНС может наказать за нарушение сроков:

за несвоевременную подачу декларации — от 5 до 30 % от суммы неуплаченного налога за каждый полный или неполный месяц со дня просрочки, но не менее 1 000 рублей.

за неуплату/неполную уплату налога — от 20% до 40% от суммы НДФЛ.

на сумму неуплаченного налога начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ за каждый день просрочки.

Заключение

Очень часто незнание своих прав и обязанностей приводит налогоплательщиков к финансовым потерям — переплате налогов либо наложении штрафных санкций.

Наши налоговые эксперты всегда готовы оказать вам содействие в законном снижении или возврате налогов, подготовке деклараций и необходимых пояснений для ФНС.

НДФЛка.ру - лидирующий сервис по возврату налогов Поможем разобраться в сложной ситуации в налогах Доверьте свои налоги личному эксперту Оставьте контактные данные и получите ответы на вопросы от специалиста: Отправить

Реклама: ООО «НДФЛКА.РУ», ИНН: 2312097520, erid: