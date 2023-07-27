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Как избежать ошибок и получить максимальный возврат налога

Сегодня мы поделимся интересным, на наш взгляд, кейсом.
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Как избежать ошибок и получить максимальный возврат налога
Иллюстрация: НДФЛка

Проблема

У нашего клиента возникли проблемы из-за неправильно составленной декларации 3-НДФЛ за 2021 год. Были допущены ошибки при сальдировании убытков, которые привели к задолженности по НДФЛ в размере 179 тыс. рублей.

Эксперт попросил у инвестора документы за более ранние годы и обнаружил интересную деталь. В декларации за 2020 год был заявлен вычет по убыткам прошлых лет, но не был заявлен имущественный вычет на покупку жилья.

Здесь важно отметить, что клиент имеет только инвестиционные доходы, а доходов по основной налоговой базе (заработная плата, сдача имущества в аренду, продажа имущества и т.д.) у него нет. 

Как мы знаем, с 2021 года инвестиционные доходы нельзя уменьшать на налоговые вычеты (в том числе на покупку жилья), чтобы вернуть НДФЛ. А значит, с 2021 года наш инвестор не может получать налоговые вычеты до тех пор, пока не устроится на работу.  Зато вычет по убыткам он может переносить и получать еще несколько лет.

Однако инвестиционные доходы клиента за 2020 год можно уменьшить на расходы на покупку квартиры. 

Решение

Для исправления ситуации были подготовлены:

  • Уточненная декларация 3-НДФЛ за 2020 год, в которой к инвестиционному доходу был применен имущественный вычет на покупку квартиры. Это увеличило сумму неиспользованного убытка, который может быть применен к будущим доходам.

  • Уточненная декларация за 2021 год, в которой была заявлена скорректированная сумма убытка.

  • Пояснения для ФНС.

По итогам работы эксперта клиент получил возврат налога в размере 417 тыс. рублей.

Есть множество способов, с помощью которых можно законно уменьшить налоги и штрафы. Прежде чем подавать отчетность в ФНС, рекомендуем выяснить, что можно сделать в вашей конкретной ситуации.

Напомним, что 2023 год — последний год, когда можно исправить ошибки 2020 года и вернуть излишне уплаченный НДФЛ. Ведь вернуть налоги можно только за три предыдущих года. Не упустите шанс возместить переплату за 2020 год до конца 2023 года! 

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Комментарии

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