Отчет о движении денежных средств – простой инструмент управленческой отчетности

Один из видов отчетности, которая нужна директору и собственнику бизнеса, чтобы видеть реальную финансовую картину дел — это отчет о движении денежных средств (ОДДС).
ОДДС: зачем он нужен
Зачастую бизнесмены недоумевают — где деньги? Может главбух что-то недоговаривает? Во всех отчетах прибыль, а на расчетном счете — ноль. Как так? Разобраться поможет ОДДС (ну, и специальный курс «Финансы для предпринимателей» от Нетологии).
Этот отчет дает прямой ответ на вопрос: откуда деньги поступают и на что они расходуются. Большой плюс и в том, что отчет содержит оперативную информацию — сформировать его можно сразу после того, как были проведены банковские и кассовые операции.
Для корректного составления данного отчета в вашей программе необходимо настроить аналитику движения денежных средств по банку и по кассе.
Вообще ОДДС — это форма бухгалтерской отчетности, которая утверждена Приказом Минфина № 66н от 02.07.2010. Ее можно сформировать в программе.
Между тем для управленческих целей обычно используют хоть и аналогичные, но более удобные и более подробные таблицы, чтобы собственники бизнеса видели, сколько и откуда прибыло и сколько и куда убыло.
Давайте составим такую таблицу.
Три вида денежных потоков
При заполнении Отчета о движении денежных средств денежные потоки следует распределить по трем видам деятельности организации:
- текущей;
- инвестиционной;
- финансовой.
Денежные потоки от текущей деятельности
Денежные потоки от текущей деятельности связаны с осуществлением обычной деятельности компании.
Это, в частности:
- поступления от покупателей за товары (работы, услуги);
- арендная плата, комиссионные;
- платежи поставщикам за товары, материалы (работы, услуги);
- выплаты в пользу работников;
- платежи налога на прибыль от обычной деятельности;
- уплата процентов по долговым обязательствам, кроме процентов, включаемых в стоимость инвестиционных активов;
- денежные потоки по краткосрочным финансовым вложениям, приобретаемым для перепродажи.
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Денежные потоки от инвестиционной деятельности связаны с приобретением, созданием или выбытием внеоборотных активов фирмы.
Это, к примеру:
- соответствующие платежи поставщикам, подрядчикам и работникам фирмы, включая затраты на НИОКР;
- проценты, включаемые в стоимость инвестиционных активов;
- поступления от продажи внеоборотных активов;
- поступления от продажи акций и долей в других организациях (кроме краткосрочных, приобретаемых для перепродажи);
- предоставление займов другим лицам и их возврат;
- платежи и поступления по расчетам за долговые ценные бумаги;
- дивиденды от участия в других организациях и др.
Денежные потоки от финансовой деятельности
Денежные потоки от финансовой деятельности — это платежи, приводящие к изменению величины и структуры капитала и заемных средств фирмы.
Например, это:
- денежные вклады собственников (вклады в имущество), поступления от выпуска акций, увеличения долей;
- платежи собственникам за выкупленные у них акции или в связи с их выходом из общества;
- дивиденды собственникам;
- поступления и платежи от выпуска долговых ценных бумаг;
- кредиты и займы от других лиц (получение и возврат).
Пример таблицы по ДДС
Составим таблицу на примере компании, которая занимается оптовыми продажами товаров, а также оказанием услуг. Кроме того, компания сдает в аренду имеющееся у нее офисное помещение.
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Всем легкого года и успешной работы с управленческой отчетностью!