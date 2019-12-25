Отчет о движении денежных средств – простой инструмент управленческой отчетности

Один из видов отчетности, которая нужна директору и собственнику бизнеса, чтобы видеть реальную финансовую картину дел — это отчет о движении денежных средств (ОДДС).

ОДДС: зачем он нужен

Зачастую бизнесмены недоумевают — где деньги? Может главбух что-то недоговаривает? Во всех отчетах прибыль, а на расчетном счете — ноль. Как так? Разобраться поможет ОДДС (ну, и специальный курс «Финансы для предпринимателей» от Нетологии).

Этот отчет дает прямой ответ на вопрос: откуда деньги поступают и на что они расходуются. Большой плюс и в том, что отчет содержит оперативную информацию — сформировать его можно сразу после того, как были проведены банковские и кассовые операции.

Для корректного составления данного отчета в вашей программе необходимо настроить аналитику движения денежных средств по банку и по кассе.

Вообще ОДДС — это форма бухгалтерской отчетности, которая утверждена Приказом Минфина № 66н от 02.07.2010. Ее можно сформировать в программе.

Между тем для управленческих целей обычно используют хоть и аналогичные, но более удобные и более подробные таблицы, чтобы собственники бизнеса видели, сколько и откуда прибыло и сколько и куда убыло.

Давайте составим такую таблицу.

Три вида денежных потоков

При заполнении Отчета о движении денежных средств денежные потоки следует распределить по трем видам деятельности организации:

текущей;

инвестиционной;

финансовой.

Денежные потоки от текущей деятельности

Денежные потоки от текущей деятельности связаны с осуществлением обычной деятельности компании.

Это, в частности:

поступления от покупателей за товары (работы, услуги);

арендная плата, комиссионные;

платежи поставщикам за товары, материалы (работы, услуги);

выплаты в пользу работников;

платежи налога на прибыль от обычной деятельности;

уплата процентов по долговым обязательствам, кроме процентов, включаемых в стоимость инвестиционных активов;

денежные потоки по краткосрочным финансовым вложениям, приобретаемым для перепродажи.

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Денежные потоки от инвестиционной деятельности связаны с приобретением, созданием или выбытием внеоборотных активов фирмы.

Это, к примеру:

соответствующие платежи поставщикам, подрядчикам и работникам фирмы, включая затраты на НИОКР;

проценты, включаемые в стоимость инвестиционных активов;

поступления от продажи внеоборотных активов;

поступления от продажи акций и долей в других организациях (кроме краткосрочных, приобретаемых для перепродажи);

предоставление займов другим лицам и их возврат;

платежи и поступления по расчетам за долговые ценные бумаги;

дивиденды от участия в других организациях и др.

Денежные потоки от финансовой деятельности

Денежные потоки от финансовой деятельности — это платежи, приводящие к изменению величины и структуры капитала и заемных средств фирмы.

Например, это:

денежные вклады собственников (вклады в имущество), поступления от выпуска акций, увеличения долей;

платежи собственникам за выкупленные у них акции или в связи с их выходом из общества;

дивиденды собственникам;

поступления и платежи от выпуска долговых ценных бумаг;

кредиты и займы от других лиц (получение и возврат).

Пример таблицы по ДДС

Составим таблицу на примере компании, которая занимается оптовыми продажами товаров, а также оказанием услуг. Кроме того, компания сдает в аренду имеющееся у нее офисное помещение.

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Всем легкого года и успешной работы с управленческой отчетностью!