Финансисты массово изучают Java. Да что они о себе возомнили?!

Java — это язык программирования (произносите «Ява» или «Джава»). Он увидел свет еще в 1995 году. Но в 2020-м мы продолжаем о нем активно говорить.

«Клерк», причем здесь финансы?! Спокойно, друзья, Джава — самый часто используемый язык в банковской и финансовой сфере.

А почему так — разбираемся вместе.

Специально для «Клерка» Сергей Сердюк, преподаватель курса «Java-разработчик с нуля» в Нетологии и ex-главный разработчик в Альфа-Банк вместе с Жанной Журавлевой, директором по персоналу «Корус Консалтинг СНГ» (входит в группу компаний Сбербанка) рассказывают, можно ли поменять финансовую сферу на разработку и остаться работать с банковскими продуктами, почему именно Java и как осуществить переход максимально комфортно.

Возможно, работая в банке на позиции финансиста, вы задумывались, что хотите поменять специальность, но вам не хотелось уходить из своей компании и терять в деньгах? Мы нашли идеальный способ. Вы можете освоить другую перспективную специальность и остаться в своей компании. Например, стать Java-разработчиком.

Переход в IT даст больше возможностей для работы из дома и творческой самореализации. Да-да, а почему не приложить руку к созданию продукта, которым будут пользоваться миллионы?

В России последние десять лет идет массовый перенос банковских сервисов в онлайн. Значит, нужны те, кто сможет эти сервисы создавать, улучшать и обслуживать. Так что не сомневайтесь, без работы не останетесь.

Почему Java и причем здесь банки?

Более 3 миллиардов устройств уже сейчас работают с использованием Java (статистика с сайта Oracle). Это мобильные, веб, офисные приложения, приложения для автомобилей и даже кофе-машины.

Java-платформы независимы и могут запускаться на любой операционной системе — будь то Linux, Windows или MacOS. А значит, такие программы легко переносить и распространять.

То есть Java решает потребности большинства компаний.

Это подтверждает уважаемое сообщество программистов TIOBE. На протяжении многих лет Java занимает первое место в списке топ-20 индекса TIOBE. Список состоит из пятидесяти языков программирования и обновляется один раз в месяц.

Банки нуждаются в современных мобильных приложениях, банкоматах, ЭДО, банк-клиентах. Все это должно работать быстро и стабильно: выдерживать нагрузку обслуживая в сотни тысяч пользователей и, конечно, не сбоить.

Без Java никак.

В технической среде пока нет альтернатив, которые позволят совместить время на разработку, качество, вычислительную точность и скорость, поэтому Java и другие JVM языки в банках безальтернативно заняли свою позицию.

«Писать код на Java гораздо легче, чем на C или C ++, разработчику не нужно самому управлять ресурсами компьютера. Находить и исправлять неочевидные ошибки в таком коде гораздо быстрее и проще», — делится своим опытом Сергей Сердюк.

Как следствие — растет потребность в Java-разработчиках.

Быть Java-разработчиком перспективно

Каждый разработчик помогает банку зарабатывать больше. Поэтому банки стараются удерживать хороших разработчиков, предлагая им все возможное. Повышают их доход. Дают возможность работать из дома. Или придумывают плюшки для тех, кто хочет остаться в офисе: бесплатное питание, кофе-поинты, тренажерные залы, комфортные комнаты отдыха.

Присмотритесь, возможно, в вашей компании уже ищут разработчиков? Если вы уже работаете в банке, у вас несколько преимуществ перед другими кандидатами: вы прошли проверку, знаете банковскую номенклатуру, отраслевую нормативку и продукты своей компании. Вы — уже отличная кандидатура для усиления IT-команды банка.

«Наиболее востребованы специалисты, которые не только разбираются, как писать код, но и максимально приближены к сфере создаваемых приложений и вовлечены в нее», — комментирует Сергей, — Java-разработчики полностью отвечают за техническую реализацию всего проекта. Начиная от авторизации приложения и заканчивая построением сервисов и систем для сбора и обработки данных. Например: перевод денег с одного счета на другой, отправка push или sms уведомлений пользователям. Еще менее очевидное — сбор данных для аналитики и показа релевантных предложений, анализа фрода и в конечном итоге заканчивая средствами и структурами хранения данных«.

Java-разработчик непосредственно коммуницирует с создателем идеи приложения и продумывает реализацию каждого шага.

Сколько получают в банковском IT

Как и везде, зарплата любого разработчика, зависит от опыта и навыков. Есть градация в профессии:

junior (начинающий); middle (средний); senior (опытный).

У этих градаций нет строго описанных критериев. А уровень описываемых компетенций от компании к компании может разниться. Поэтому уровень дохода лучше соотносить относительно опыта:

начинающий специалист: 40-90 тыс. рублей ;

специалист: ; средний или продвинутый специалист: 80-160 тыс. рублей ;

или специалист: ; опытный специалист: 150-400 тыс. рублей эта цифра может быть и больше.

Такие зарплаты реальны в Москве и Питере. В регионах уровень дохода в большинстве сфер ниже, в том числе, и в разработке. Это правило может не распространяться на банки, потому что там уровень зарплат выше среднего значения, в принципе.

Еще вас ждет официальное трудоустройство, белые зарплаты, льготное кредитование сотрудников.

Как на практике?

Не стоит критично реагировать на переход финансиста в IT-разработку.

«Финансисты отлично переучиваются в айтишников. Аналитический склад ума, внимание к деталям, усидчивость, работа на результат — вот что объединяет эти сферы. Переход в разработку — безусловно, часто встречающаяся история. На моей практике были истории перехода из медицинских и гуманитарных сфер в IT. Все они прошли успешно. А переквалификация из финансовой сферы пророчит намного больше шансов построить карьеру в IT», — вспоминает из своего опыта Жанна Журавлева.

Не стоит бояться нового, уверен Сергей. Если вами дорожили как финансистом и готовы «пустить» в IT — вам помогут.

«Новичкам дают время погрузиться в процесс разработки, все зависит от сложности проекта. Часто новому человеку в команде помогает наставник», — комментирует Сергей.

В банках разработчики работают в команде. Обычно по 8-10 человек. Для быстрой коммуникации команду размещают вместе.

«В Альфа-Банке, Сбербанке используют методологию SCRUM (модный метод управления проектами — Причем ред.) и работают в небольших командах, каждая над своим продуктом — программой», — уточняет Сергей.

Раз в неделю для каждого члена команды планируют задачи. Написанный код проверяют другие участники команды — этот процесс называется codereview (ревью кода). Нужно что-то улучшить — команда дает комментарии.

А дальше — та-дам — сборка, этап тестирования и все изменения появляются у пользователей.

Разработка — это интересно!

Мифы в Java-разработке

Развеем два распространенных мифа.

Во-первых, научиться Java-разработке с нуля за полгода невозможно. Нет никакой красной таблетки, чтобы быстро попасть в матрицу. Но за год-два параллельно с основным местом работы переквалифицироваться — вполне реально.

Во-вторых, разработчику не обязательно знать английский язык на продвинутом уровне.

Однако многие нужные материалы есть в сети только на английском языке. Спойлер: за вас переводить их никто не собирается. Для новичков они слишком сложны и потому бесполезны.

Разработчики уровнем выше уже должны разбираться в технической документации на английском. Так что на пути изучения программирования нужно обязательно посещать занятия по иностранному языку.

Куда пойти учиться?

Многие начинают учиться без какой-либо базы программирования. Некоторые ищут бесплатные курсы, вебинары, видеолекции или книги. Главное, нужно обязательно обращать внимание на качество материалов и их актуальность.

Для тех, кто хочет полностью изучить Джава — у «Нетологии» есть курс «Java-разработчик с нуля».

Онлайн-курсы — компромисс между скачанными с торрентов видео-уроками и традиционными лекциями, на которые придется ездить после работы или в выходные. Это полноценное обучение, где можно задать вопрос эксперту-лектору.

Даже онлайн, обучаясь в команде, можно получить необходимую поддержку и найти единомышленников.

«Комьюнити Java-разработчиков продолжает расти и насчитывает более 12 миллионов специалистов. И многие из них готовы поделиться своим опытом. Поэтому я всегда советую онлайн-курсы или лекции, которые ведут эксперты своего дела. В таком случае получается гораздо быстрей учиться», — обращает внимание Сергей.

Не бойтесь пробовать менять профессию, когда чувствуете, что вам интересна смежная сфера. Мы живем в эпоху перемен. Любое ваше профессиональное улучшение зачтется вам в двойне.