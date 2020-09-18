Бухгалтер в 2020 году уже не тот. В каких сферах можно продолжить свое развитие?

Мы все чаще слышим рассуждения о том, что профессия «бухгалтер» исчезнет в ближайшем будущем. Основания для такого предположения безусловно есть. В течение трех — четырех лет должны полностью настроиться процессы автоматизации и роботизации (RPA) ввода первичных документов, и тогда бухгалтеры, вводящие сегодня первичку, останутся не у дел. Это уже происходит в крупном бизнесе.

Востребованными останутся высококвалифицированные специалисты, которые совместят в себе функции бухгалтера, экономиста, финансиста, аналитика, и смогут рекомендовать важные стратегические решения для бизнеса.

Уже сегодня необходимо уметь работать с большим объемом данных и совмещать все эти функции. Ведь многие компании сокращают штат и отдают работу бухгалтерии на аутсорсинг, а к оставшимся сотрудникам предъявлять большие требования.

При этом важно даже не то, что именно ты умеешь, а с помощью каких инструментов способен решать поставленные задачи, ведь профессия активно трансформируется. Если раньше все работали в привычном Excel, то сейчас этого не хватает. Для ускорения работы и обеспечения безопасности специалистам требуется владение такими инструментами, как Tableau, SQL, Power BI, Python и прочими.

Как экономисту развиваться дальше?

Да, те, кто продолжает считать, что Excel способен удовлетворить все потребности финслужбы, безнадежно отстали от жизни. Или вот вы знаете, что такое метрика?

Метрика — это качественный или количественный показатель, отражающий ту или иную характеристику и уровень успешности продукта. С помощью этих данных можно сделать вывод о соответствии продукта ожиданиям покупателя. Только правильные метрики дают крайне важную, а порой бесценную информацию для бизнеса.

Считаете в бухгалтерии эта информация не нужна, а если руководство интересуется, продажи какого товара оказались выше и почему, что ему отвечать — «это мы не проходили»?

В этой связи несомненно востребованным направлением стала аналитика. Ежедневно вы сталкиваетесь с такими задачами как планирование бюджета, расчет эффективности продаж и т.п. За решением этих вопросов руководитель зачастую обращается именно к главному бухгалтеру, который как известно — и швец, и жнец...

Руководством принимает стратегические решения на основе тех сведений, которые от вас получает. Вот почему важно научиться грамотно получать и обрабатывать данные. Табличкой в Excel тут не обойдешься.

Для решения задач по аналитике можно использовать, например, уже вышеупомянутый SQL. Structured Query Language — это структурированный язык запросов, который используют для работы с реляционными базами данных. Он очень похож на бытовой английский язык.

Если простым языком, реляционная база данных — это БД, данные в которой связаны между собой определенными отношениями, а информация хранится в таблицах, состоящих из столбцов (атрибутов) и строк. Похоже на Excel, верно?

При помощи SQL можно различными способами получать необходимые данные из очень объемных баз (pySpark), причем структурируя и сортируя их в соответствии с нуждами пользователя. Можно ли применить такие знания в бухгалтерии? Конечно.

С помощью еще одного инструмента -Tableau проводится анализ данных через визуализацию. Проще говоря, сможете показать директору, куда уходят деньги и как их больше заработать не в виде непонятных ему балансов и обороток, а наглядно при помощи графиков, диаграмм и т.д.

Специалист, владеющий описанными инструментами, спокойно может объединить в себе бухгалтерию, экономический отдел, службы финансового анализа и планирования. Такой вот человек-оркестр.

Направления аналитики

Если вы, как бухгалтер, уже переросли свою профессию и вам не интересно просто вбивать цифры в программу — позвольте себе найти более высокооплачиваемую и интересную работу, сменить сферу деятельности — перейдите в аналитики.

Данные и инструменты аналитики уже глубоко вошли в каждую из сфер жизни человека. Ежедневно социальные сети, сайты, мессенджеры и геолокационные сервисы собирают информацию о пользователях. Интернет-банки хранят данные о клиентах в облачных сервисах и базах данных, а машины уже давно обыгрывают человека в компьютерные игры.

В общем, аналитики, которые будут собирать данные и переводить их в понятный для бизнеса язык, нужны сейчас везде. Но в сферу очень часто приходят люди без профильного образования — профессии слишком новые, чтобы в вузах по ним были сформированы готовые полноценные программы.

При этом, уровень заработной платы даже у начинающих специалистов очень высокий. Приведем график зарплат по данным исследования компании «Нормальные исследования» и рекрутингового агентства New.HR.

В этой статье мы решили выделить два направления аналитики, которые наиболее востребованы и близки к профилю бухгалтера — аналитик данных и аналитик business intelligence.

Аналитик данных собирает, анализирует и презентует данные. Его инструментарий не ограничен готовыми решениями и системами, поэтому специалист сам формулирует гипотезы, проводит статистические тесты на существующих данных для решения текущих проблем, на которые изначально нет ответа.

Подробнее об инструментах, при помощи которых ведется работа аналитика, вы можете узнать из курса «Аналитик данных». Научитесь с нуля строить прогнозы, проверять гипотезы и претворять в жизнь предложенные шаги — когда они поданы наглядно, обосновать их руководству не составит труда, ведь наглядная демонстрация лучше тысячи слов.

Или пройдите курс «Аналитика и аналитическое мышление для начинающих», чтобы освоить базовые инструменты работы с данными. Он универсален и полезен любому специалисту (кстати, и директору подойдет) и не потребует ничего, кроме знакомства с Excel (но покажет много нового за его пределами).

Аналитик Business Intelligence — это тот, кто предоставляет бизнесу данные в понятном виде, подсвечивает точки приложения усилий методами визуализации и делает это без помощи программистов. Получает он их из разных источников с помощью SQL, работает с Power BI и Tableau. На курсе «Аналитик BI» вас научат находить инсайты в данных, т.е. полезную информацию, прорывную, способную оценить так называемые «боли» клиентов, с помощью которой вы сможете повлиять на стратегию или направление бизнеса.

Если решите начать новую карьеру в качестве аналитика, то у вас будет конкурентное преимущество: компании заинтересованы в постоянной аналитике данных и бухгалтер тире аналитик — выгодное приобретение.

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