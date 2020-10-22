Кому нужен SQL? Оказывается, всем. А зачем?

Бизнесмены, госкорпорации, государственные органы, все стремятся использовать как можно больше высоких технологий для достижения поставленных целей. Ну буквально всё, что возможно, хочется автоматизировать: бухгалтерский и управленческий учет, финансы и логистику, транспорт и продажи. На высокооплачиваемые должности привлекают специалистов подкованных в современных технологиях.

Предпочтение отдается тем сотрудникам, которые за короткий срок могут обработать большой объем информации. Потому что своевременная и точная информация стоит дорого. Современные технологии убегают от вас далеко вперед? Но на самом деле ещё есть время наверстать упущенное и получить для себя отличные перспективы карьерного роста. Востребованными становятся новые специальности, даже освобождается время на то, о чем раньше вы задумывались только вскользь — переобучение.

Мы уже рассказывали о профессиях, в которых можно успешно развиваться на сегодняшний день. А сегодня мы попробуем доходчиво, простыми словами рассказать об SQL — инструменте, с которым можно сделать первый шаг в в сферу аналитики. Хотя его использование, конечно, этим не ограничивается.

SQL (ЭсКуЭль) — это и язык для программистов и мощный инструмент для всех специалистов, которым требуется анализировать и обрабатывать информацию из баз данных. Продвинутые аналитики, финансисты, экономисты и даже бухгалтеры или товароведы учат SQL.

SQL — следующая ступень эволюции после общеизвестных программ Excel и Access. Но это не программа, это язык запросов, которые понимают другие приложения и базы данных в целом.

На примере Excel можно объяснить работу SQL запросов

Информация о продажах, закупках, бухгалтерских проводках хранится в связанных между собой таблицах (например, таких как база 1С или база данных вашей товароучетной программы).

Данные имеют свои идентификаторы (id). Благодаря этому вся информация структурирована не в одной громоздкой таблице, а в множестве маленьких и «легких», связанных между собой особенными отношениями таблиц. Таким образом уменьшается объем файла с информацией. Он занимает меньше места на диске, время выполнения запросов сокращается, система работает быстрее.

На языке SQL пишутся специальные запросы (так называемые SQL инструкции) к базе данных с целью получения данных или для манипулирования ими.

Задав правильный запрос к базам, вы можете создавать таблицы, извлекать данные, удалять, фильтровать и т.п.

Плюсы SQL запросов:

используются на международном уровне;

инструменты SQL внедрены во все пакетные решения;

SQL имеет поддержку во всех языках программирования;

все системы управления базами данных (Oracle Database, Interbase, Firebird, Microsoft SQL Server, PostgreSQL) понимают SQL ;

запросы открывают доступ к базе данных для разных аналитиков;

находят ответы на непредсказуемые запросы руководства (это значит, что не нужно будет покупать новое приложение для решения новых и нестандартных задач).

Жизненная необходимость SQL инструментов

SQL активно используется при работе специалистами разных сфер. Например, маркетологами (чтобы реклама била точно в цель) или журналистами, стремящимися подкрепить свои статьи фактами.

Но он также нужен экономисту банка или торговой сети, который хочет стать ведущим аналитиком. Т.е. первая причина для освоения — карьерный рост.

Когда страничек в книге Excel уже не хватает, фильтрация, поиск и обработка занимает все рабочее время аналитиков — значит бизнес достаточно масштабирован и готов общаться на языке программирования. Масштабирование бизнеса — еще одна из причин для привлечения экономистов со знанием SQL.

В растущей компании объем данных увеличивается в геометрической прогрессии, чтобы информацию обработать и не потерять, да еще и проанализировать требуются финансовые аналитики, умеющие говорить на SQL.

В экселе можно долго и упорно настраивать фильтры, сортировать, но на специальном языке запросов компьютер вас поймет быстрее и точнее.

Простые ответы на сложные вопросы с помощью SQL

В огромной сети магазинов, типа Ашан, товаровед решает, сколько товаров нужно заказать у поставщиков для выполнения текущих заказов. Для решения потребуется выполнить множество расчетов: нужно посчитать остатки товара с учетом нормы запаса, посчитать дефицит товара, вывести название продукта и название поставщика. Такую многошаговую задачу решают SQL-запросы.

Для экономиста базы данных выведут список чеков за выбранный день дороже или дешевле нужной суммы и покажут, на каких кассах их пробили.

Финансовый аналитик с помощью SQL получает правильные исходные данные для построения дальнейших гипотез развития бизнеса. Он сможет верно определить причинно-следственных связи в поведении исследуемых реалий.

Можно долго перечислять возможности вашей базы данных после внедрения SQL-запросов, быстрее научиться и решать непосредственно свои задачи.

Как освоить SQL

Приятная новость в том, что в изучении SQL нет ничего сложного, это быстро, а синтаксис запросов прост и понятен.

Исторически SQL создавали, как инструмент для отбора и управления данными, которые закопаны в связанных таблицах. Перед создателями стояла цель — разработать эффективный и простой инструмент. Он должен быть понятен тем, кто не разбирается в языках программирования. Сегодня операторами SQL-запросов могут быть и экономисты, и бухгалтера, и финансисты, даже товароведы и другие специалисты.

Если вы отлично ладите с таблицами Excel, у вас хорошие шансы быстро освоить SQL. Даже если знаний по Excel не хватает, есть специализированные курсы, которые помогут быстро получить нужные навыки.

Чтобы развиваться по специальности экономиста или финансиста, нужны курсы и тренинги по языку SQL. Владение средствами поиска и анализа данных — это то что отличает настоящего аналитика, от обычного экономиста.

Изучив новый язык запросов, вы никогда не останетесь без работы в современном технологичном мире. Наоборот получите шансы подняться вверх по карьерной лестнице или даже выйти на международный уровень.

Истории выпускников Нетологии

Арсений Сова, выпускник курсов по аналитике в Нетологии:

Я работал менеджером проектов долгое время — своя команда, разработка различных программных решений, спектр задач довольно широкий. Потом решил с головой уйти в переквалификацию в менеджера продукта, и посчитал, что скилы аналитика подтянуть нужно. Соответственно оказался в Нетологии и изучал SQL. Для менеджера продукта он нужен как воздух — чем крупнее компания, тем сильнее.

Самое крутое в SQL — это его простота, гибкость, и очень низкий порог входа. Появление clickhouse вдохнуло в sql жизнь, в СНГ особенно. Самое главное — простота получения данных, как для дальнейшего анализа, так и для первичного знакомства с данными.

Например, исследование активности пользователей на проекте; исследования аудитории; получение данных для первичного анализа. Частая история, что менеджер продукта готовит отчетность, и соответственно, данные как-то собирать нужно. Даже проведение А/Б-тестирование — это все начинается с SQL.

Да и вообще, подводя итог, без SQL, на мой взгляд, никуда, уже скоро требование знаний по excel станет для всех — смех-смехом, все чаще вижу, что нужно знание sql, хотя бы на базовом уровне.

Роман Крапивин, руководитель проектов компании ООО «ИНТЭК» и выпускник курсов по аналитике в Нетологии:

Я работаю в строительном секторе руководителем проектов. За последние 3 года мы реализовали три крупных проекта на территории Москвы в сфере гражданского строительства.

И я пошёл на курс SQL по нескольким причинам. Во-первых, данный инструмент является одним из самых важных в арсенале аналитика в современном мире. На мой взгляд, не зная SQL, невозможно в дальнейшем развиваться как аналитик.

Во-вторых, во многих современных компаниях, которые работают с большим объемом информации (большими данными) требуют знания SQL. Так как в дальнейшем я хочу развиваться в финансовой сфере или сфере ритейла, знание данного инструмента просто необходимо для меня.