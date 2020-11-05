Как, а главное зачем, бухгалтеру становиться фрилансером

Для всех сейчас одинаково остро стоит проблема нестабильности рынка труда. Никто не знает ответа на вопрос: «Что будет завтра?». Но определенное преимущество может дать переход на фриланс.

Поэтому запускаем серию публикаций для бухгалтеров, которые хотели бы перейти на аутсорс, но находятся только в начале пути, или пока ещё сомневающихся в своих силах.

Мы расскажем о том, как опыт наемного сотрудника прокормит фрилансера — бухгалтера, свободного в выборе заказов и клиентов, работающего на себя.

Из серии материалов вы узнаете о подводных камнях и нюансах бухгалтерского фриланса, научитесь бороться с конкуренцией, представлять себя на рынке и общаться с заказчиками и, впоследствии, масштабировать свое дело.

В этой статье речь пойдет о первых шагах бухгалтера-фрилансера, и о том, какие современные инструменты помогут закрепиться в выбранной нише и преуспеть.

Бухгалтерский фриланс и его преимущества над наемным трудом

Рынок труда меняется и дает возможности для удаленной работы и самостоятельного заработка. И причины такой тенденции не стоит искать в обрушившихся на всех самоизоляции и дистанционки. Уже задолго до этого современные технологии позволяли работать специалистам вне штата.

Да, конечно, не стоит сбрасывать со счетов то, как рынок труда продолжает лихорадить. Не все компании выдерживают коронавирусные ограничения. Одни закрываются или существенно сокращают штат. В это же время популярность набирает digital (диджитал) сфера. Компании не только переносят торговлю в онлайн, но и переводят многие функции на аутсорс.

Прогрессивные работодатели готовы навсегда оставить часть сотрудников на дистанционке.

Какие плюсы фриланса можно выделить сразу:

работая на себя, вы самостоятельно планируете свой график и рабочий день с учетом домашних дел и обязанностей;

выбираете нагрузку вам по силам, знаниям и умениям;

устанавливаете сами себе цену и оговариваете выгодные условия с заказчиком;

получаете возможность работать из любой удобной локации.

Будем объективными, недостатки у фриланса тоже есть:

неопределенность — нельзя заранее спрогнозировать размер дохода и запланировать необходимое количество клиентов;

процесс организации работы отличается от привычного офисного стиля. Он несколько сложнее из-за того, что наличие заказов напрямую зависит от ваших навыков представления себя, умения общаться с людьми и заключать сделки;

трудно перестроиться на новые рельсы. В первое время состояние турбулентности не будет вас покидать, главное в этот период оставаться уверенными в собственных силах.

Для того мы и пишем этот гайд для бухгалтера на фрилансе. В любом деле можно столкнуться с трудностями, но, продолжая работать, не опуская рук, вы добьетесь успеха.

Посмотрите, как цифры сами говорят за себя

Благодаря свежим данным от аналитиков крупной биржи фриланса FL.ru совместно с TalentTech и исследователями НИУ ВШЭ, вы поймете, на что можете рассчитывать, оказавшись на фрилансе.

Самыми желанными клиентами для вас станут физические лица и индивидуальные предприниматели. Они активно пользуются услугами различных фрилансеров — почти 45% всего рынка;

Заработать можно на малом и среднем бизнесе, с численностью до 50 человек, его доля 39%;

От средних и крупных организаций поступает 16% заказов.

Шансы найти работу на фрилансе достаточно высокие. А более 90% заказчиков предпочитают связываться с внешним бухгалтером через мобильные мессенджеры или электронную почту.

Но без ложки дегтя в бочке меда невозможно обойтись.

Сложности тоже есть

Многих останавливает вероятность сотрудничества с недобросовестными заказчиками. Существует риск недополучения дохода. Поэтому лучше, по возможности, брать аванс и заключать безопасный договор. В договоре указываются сроки выполнения, максимально конкретное описание услуг, разграничиваются зоны ответственности. За ошибки клиента в первичных документах не должен отвечать аутсорсер.

Фрилансер сам себе начальник. Поэтому приходится самому решать задачи поиска клиентов и вопросы организации рабочего процесса. Как это сделать с помощью различных полезных сервисов расскажем ниже.

Неравномерность получения дохода можно побороть, набрав базу постоянных клиентов или обеспечив поток разовых клиентов, используя эффективные маркетинговые инструменты.

Высокая конкуренция в бухгалтерской нише — это правда. И с этим придется жить. Конкуренты никогда не закончатся, зато будут постоянно вас подстегивать, толкая к действиям и развитию.

Переход в свободное плавание обязательно должен быть спланирован, отрепетирован и подготовлен. Иначе вы рискуете разочароваться в первый же месяц поиска клиентов.

Можно начать работать дома по вечерам, совмещая фриланс с основной работой и подыскивая клиентов на аутсорс. Конечно, для этого необходимо отлично ладить с современными гаджетами и технологиями.

С чего начать бухгалтеру фрилансеру: первые шаги

Теперь, когда вы знаете все нюансы работы на фрилансе, затронем практические вопросы организации процесса.

Налоговое и правовое оформление бухгалтерского фриланса

Подозреваем, что читающие нас квалифицированные бухгалтеры, могут часами рассказывать о различных системах налогообложения. Поэтому акцентируем и дадим информацию только про налоговые режимы подходящие фрилансеру.

Более полное руководство о том, как фрилансеру платить налоги, можно почитать дополнительно тут.

Как правило, выбор фрилансера — это ИП на УСН. Патентную систему налогообложения выбрать нельзя, так как подходящие к деятельности ОКВЭДы не подпадают под патент.

Кстати, вот и они:

69.20.2 — Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета

69.20.3 — Деятельность в области налогового консультирования

74.90 — Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки

На УСН лучше выбрать налоговую базу Доходы, т.к. собрать расходные документы для обоснования затрат будет крайне проблематично. А так— платите 6% со всех доходов и уменьшаете налог на сумму уплаченных страховых фиксированных взносов (до 100% самого налога, если работаете в одиночку и до 50%, если у вас есть сотрудники, их взносы также можно направить на уменьшение налога). Регистрировать ИП советуем уже опытным аутсорсерам.

А для начинающих фрилансеров есть легкое начало в качестве самозанятого. Этот режим можно подключить не выходя из дома, а сформированные в мобильном приложении онлайн-чеки подойдут для любого юридического лица. Достаточно платить 6% налогов за работу с юр лицами, и 4% за получение денег от физлиц. Кстати, за себя отчетность никакую сдавать не придется.

Организация работы на удаленке

Работа на расстоянии — это не только общение по телефону или переписка в мессенджерах. Главное — специалисту нужно грамотно наладить работу с документами.

Все ваши удобные шаблоны word-документов и функциональные excel-таблички с «рабочего стола» должны переехать в удаленный онлайн формат.

Google редакторы — универсальный набор текстовых и табличных облачных сервисов. Они позволят бесплатно организовать совместную удаленную работу.

Для сохранения любых данных можно использовать Google Диск или другое аналогичное хранилище. Благодаря облачным технологиям, нужные файлы с компьютера всегда под рукой. Вы сможете легко обмениваться договорами и отчетами с заказчиками прямо в сети.

Подробнее о работе редакторов и Google-таблиц для ведения финансового учета и организации своего дела мы рассказывали здесь.

Для организации бесперебойной работы с несколькими заказчиками одновременно подойдут удобные планировщики задач такие как Trello и Notion. В каждом из них можно создавать специальные доски с проектами и задачами по каждому из них, добавлять файлы и планировать календарь.

Используйте планировщики на стационарном компьютере (в виде приложений или веб-версий) и на смартфоне, они будут синхронизироваться.

Для продвинутых пользователей подойдет один изсервисов по организации работы и управления задачами: bitrix24.com, kickidler.com/ru.

Поиск заказчиков

Используйте биржи фриланса (здесь можно найти и помощников-сотрудников).

Обратите внимание на проверенные сайты:

work-zilla.com

youdo.com

fl.ru

freelance.ru

kwork.ru

hh.ru

youla.ru

avito.ru

rabota.ru

Регистрация простая, а база клиентов огромная. Не забывайте изучать условия работы с каждым ресурсом, тарифы (если их услуги платные) и размер комиссионных за найденных клиентов и оплаченные заказы.

А такие сервисы, как solar staff, позволяют брать задачи от компаний онлайн и там же их закрывать.

Сдача отчетности и передача электронных документов

Сервисов и сайтов очень много. Выбирайте простой интерфейс, круглосуточную техподдержку, синхронизацию работы с большинством клиент-банков и возможность подобрать нужный функционал:

Подготовить отчетность поможет и бесплатная программа Налогоплательщик ЮЛ на сайте ФНС.

Уплата налогов

Для себя и своих клиентов можно быстро и просто сформировать квитанции или платежные поручения на официальном сайте налоговой службы. Это удобно, если к вам обратился разовый клиент и у вас отсутствует для него готовая бухгалтерская база.

Проводить оплату и вести собственную бухгалтерию можно, открыв счет в банке. Сейчас каждый первый банк имеет собственное мобильное приложение с набором необходимых функций, включая бесплатное ведение бухгалтерии и другие полезные сервисы.

Заказы на регистрацию бизнеса

Выполнять заказы по регистрации ИП или ООО, можно, благодаря бесплатным сервисам на сайте ИФНС, а также, используя бесплатную программу для формирования документов для регистрации.

Для ООО стало возможным использовать типовые уставы, это значит, что не потребуется составлять его самостоятельно или обращаться за этой услугой к юристу.

Продолжение следует...

Теперь, вооружившись советами и инструментами из этой статьи, вы можете начать свой путь в качестве бухгалтера-фрилансера.

Удаленные специалисты как никогда пользуются спросом на современном рынке труда. И сейчас сформировалась благоприятная среда для собственного развития и выхода на рынок.

Для тех, кто хочет сделать свои услуги доступными для широкого поиска в интернете, в следующей статье расскажем еще об одном важном пункте — о необходимости создания собственного сайта. Также речь пойдет о поиске клиентов, способах презентации своих услуг на рынке и продвижении.