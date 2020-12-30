Предновогодние истории: как няня решилась уйти в журналистику, а мама двоих детей в IT

Близость Нового Года способствует подведению итогов. Очень по-разному прошел этот год для всех. Многие задумались о будущем, о том, что форс-мажор может круто изменить жизнь, разрушить планы или, наоборот, способствовать саморазвитию. Мы хотели бы поделиться несколькими историями наших учеников, которые сказали «я смогу» и нашли себя в новых, весьма неожиданных профессиях.

Мы много рассказывали о том, как бухгалтер может преуспеть в своей профессии или уйти в совершенно другую сферу. Но совсем мало обсуждали — как трудно порой преодолеть внутренние страхи и неуверенность, чтобы сделать этот рывок. Надеемся, что эти рассказы вдохновят вас и помогут поверить в себя.

А гуманитариям тоже можно?

Наш первый герой — Олег, он владелец туристического агентства, в прошлом — преподаватель, историк. Свой путь в аналитику Олег начал в самое, казалось бы, неподходящее время — разгар коронавируса.

«За предпринимательскую карьеру мне пришлось освоить логистику, бухгалтерию, маркетинг и рекламу, но этого было мало — хотелось научиться оценивать бизнес объективно, со стороны.»

У Олега появилась цель — освоить цифровой анализ и визуализацию данных, но его смущала проблема трудоустройства. В его бизнесе как раз были трудности, а по мнению Олега «большинство работодателей, к сожалению, не понимают ценности аналитики».

Для начала он все же решил освоить курс Power BI, и он оказался очень полезным. Несмотря на то, что Олег ощущал себя гуманитарием и волновался — сумеет ли разобраться в сплошных таблицах и графиках — оказалось, что учиться очень интересно.

Преподаватель умело объяснял сложные вещи простыми словами, приводил примеры из повседневной жизни, однокурсники оказались разных возрастов и с разным уровнем подготовки, но их объединило стремление к учебе.

Теперь Олег применят полученные знания в туристическом бизнесе, а параллельно осваивает конструирование сайтов и планирует пройти курс технического администратора онлайн-курсов.

Лайфхак от Олега: «Прежде чем выбирать направление и курс, изучите рынок труда в своем регионе. Посмотрите, будут ли востребованными ваши знания. Сможете ли вы работать удалённо, выдержите ли ритм и условия такой работы»

Крутой поворот

Вторая наша героиня — Валентина, психолог, работала няней. В аналитику она попала, взяв себя на слабо. Девушка признается — в какой-то момент поняла, что несмотря на всю любовь к детям, она устала от работы с ними и захотела кардинальных перемен.

«В первое время приходилось совмещать работу и учёбу. Я пробовала учиться маркетингу в соцсетях, но меня смущал рыночный компонент: привлекать внимание людей, чтобы им продать продукт. Я не владею навыками торговли, это то, что у меня не получается.»

Валентине хотелось найти такую профессию, которая была бы не только интересной, но и общественно полезной. Аналитика привлекла девушку своей точностью и понятностью — все разложено по полочкам. Сейчас она учится работе с Python, Tableau и подтягивает знания по Excel, а в перспективе хочет перейти в дата-журналистику.

Дата-журналистика использует обработку данных, как источник и инструмент раскрытия какой-либо истории. К примеру, можно провести исследование многолетних данных об использовании лекарства или проанализировать финансовую отчетность госкорпораций, выявляя коррупционеров.

Валентине идея кажется амбициозной и немного пугающей: — «Я до сих пор иногда думаю: вдруг не смогу?».

Выбирая курсы, девушка особое внимание обращала на отзывы и программу обучения. Когда определилась и приступила к учебе, поняла — трудности будут. В первую очередь, сложности возникли с тайм-менеджментом. Она, подобно Гермионе из фильма о Гарри Поттере, хотела бы иметь маховик времени, чтобы успевать везде и всюду, но в реальной жизни приходится находить компромиссы — смотреть лекции в записи или изучать материал самостоятельно, если не получается поучаствовать в занятиях онлайн.

Совет от Валентины: «Если хотите сменить профессию и еще не решились, решитесь уже наконец. Страх феноменален тем, что это не постоянная константа, стоит в страх войти — он перестает управлять тобой. Только действия определяют человека».

Из декрета в аналитику

Ольга, как и Олег, работает в туризме, но сейчас из-за пандемии ее проекты приостановлены до лучших времен. Пришла к идее изменить сферу деятельности во время декрета.

Когда в 2017 году она ушла в декрет, то не могла оставаться без интеллектуальной нагрузки и пробовала себя в верстке, JS, Excel, читала книги по маркетингу и продуктовой разработке. Тогда же начала собственный тревэл-проект, который пока заморожен.

«В какой-то момент я поняла, что больше всего мне нравится анализировать и искать причинно-следственные связи: что посетители делают на моём сайте, какие статьи читают, какими инструментами больше пользуются и почему они уходят.»

У Ольги два образования экономическое и лингвистическое. Ей всегда была свойственна склонность к аналитике, она успела до декрета также поработать копирайтером и контент-менеджером. Но выбор направления для обучения был почти случайным: Ольга прошла тест на hh.ru по выбору профессии.

Сфокусировавшись на продуктовой аналитике, как самом близком ей направлении, девушка начала занятия на курсе «Старт в аналитике» в Нетологии. Ей нравится, что сокурсники готовы помогать друг другу, в том числе поделиться полезными материалами или ссылками, а преподаватель во всем поддерживает учеников.

«После карантина планирую вернуться к своему туристическому проекту и использовать свои знания. Я поняла, над чем мне нужно работать: анализировать конкурентов, выявлять подходящую целевую аудиторию, сегментировать ее, искать свою нишу, тестировать разные подходы к пользователям. Раньше я все это делала вслепую, интуитивно и на коленке.»

С октября Ольга занята поисками работы, но кризис повлиял на рынок трудоустройства и предложений практически нет. Тем более, что начинающему в аналитике специалисту, трудно убедить работодателей в своей полезности и компетенции.

Ольга собирается обратиться к карьерным специалистам в Нетологии, чтобы проработать резюме и составить план поиска вакансий.

Лайфхак от Ольги: «Подписывайтесь на профессиональные каналы и сообщества. Я читаю каналы, посвященные продуктовой аналитике, Python, Excel, визуализации, A/B-тестам. И уже чувствую себя частью сферы. Один из самых главных страхов, которые останавливают нас от прыжка к чему-то новому, — это страх неизвестности».

Из строительства в IT: как маме двоих детей освоить новую профессию

Мария — живет в Белоруссии, специалист в областипромышленного и гражданского строительства, проработала в отрасли почти 15 лет. Прошла путь от сметчика до начальника отдела реализации.

В какой-то момент в строительной отрасли были проблемы и размер дохода существенно снизился. Не помогла даже смена компании, т.к. трудности испытывали все. И все-таки Марии посчастливилось найти хорошую работу. Правда, через несколько лет появилось ощущение апатии, профессионального выгорания. Отчаянно захотелось что-то изменить.

В то же время Мария узнала о том, что беременна, и решила — это знак! Находясь в декрете, она решает, что на прежнее место работы не вернется. Но чем же тогда заняться?

Увидела информацию о курсах аналитики и решила попробовать. Начинала с тестирования, т.к. в этом направлении в Белоруссии проще было найти работу. Но случайно попав на ознакомительный вебинар по Data Science, поняла — это намного интереснее.

Три года декрета стали возможностью освоить новую профессию. Мария считает, что, если уж решил что-то изменить, нужно решаться и делать:

«С возрастом мы якоримся в свою илистую норку всё сильнее, причем не только возрастом — детьми, родителями, возрастающей инертностью мышления, уровнем здоровья и особенно страхом неизвестности и неудач.»

Мужу Марии — начальнику испытательной лаборатории, радиофизику — сложно было в начале оценить карьерные устремления супруги: «Ему повезло — у него суперофигительный коллектив, все комфортные, нетоксичные, руководство золотое, директора — тактики и стратеги, берегущие свои кадры. Как человеку из такого идеального мира понять с первого раза тягу к переменам в сфере занятости?»

Параллельно с занятиями по аналитике Мария вспоминала английский и рассматривала другие варианты не из диджитала. Пробовала делать домашнюю выпечку и лепила на заказ пельмени. Но, мало того, что семья постоянно пыталась съесть готовую продукцию, еще и пришло осознание — это все не то.

В сфере ИТ некогда скучать, ни о какой рутине и речи нет — нужно постоянно развиваться, учиться и осваивать новые навыки и инструменты.

Возможно кто-то усомнится, что у мамы двоих детей находится время на самообразование. Но все с точностью наоборот — дети приучили Марию к самоорганизации и рациональности использования свободного времени. К тому же появилась перспектива работы из дома.

Для начала Мария выбрала курсы SQL, но решила, что знаний недостаточно, чтобы раскрыть себя на стажировке и стала изучать курс ETL-инженер в Нетологии.

Если раньше ей приходилось иметь дело с осязаемой, физической материей, то работа с виртуальными таблицами и данными казалась настоящей магией:

«Data Warehouse оказалось более сложной материей, но тоже очень интересно, не менее захватывающим был блок Business Intelligence. И, чтобы ещё глубже погрузиться, я уже записалась на лекции по инструментам Pentaho и Tableau.»

В будущем Мария надеется, что освоенные навыки позволят пройти стажировку и стать полезной бизнесу, чтобы результат ее работы был осязаем и заметен.

Бесценный совет от Марии: «Если вы колеблетесь — колеблитесь хорошенько, пока окончательно не заколебётесь, и тогда будет легче принять решение о каких-то переменах».

Вы можете найти на сайте Нетологии много полезных материалов и бесплатных вводных курсов, которые помогут вам познакомиться с новыми профессиями поближе. Не бойтесь начать что-то новое, оно того стоит!

Что почитать и посмотреть для старта в Data Science