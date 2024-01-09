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Маркетплейсы

Топ женских профессий в эпоху маркетплейсов. Как все успеть дома и на работе

Один из ключевых трендов — удаленная работа, которая не только предоставляет свободу выбора места, но и позволяет совмещать профессиональный рост с семейными обязанностями. А онлайн-курсы, которые дают концентрированные знания, становятся важным инструментом для тех, кто стремится освоить новые навыки и занять актуальные позиции на рынке труда.
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Топ женских профессий в эпоху маркетплейсов. Как все успеть дома и на работе
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Как совмещать работу с заботой о семье

Развитие интернета и цифровых технологий открывает новые возможности для людей. Одна из таких возможностей — работа в сфере электронной коммерции.

Интернет-торговля и маркетплейсы — отличный вариант для тех, кто ищет удаленную работу и возможность совмещать ее с другими обязательствами, например, с заботой о семье и доме. В этой сфере есть множество профессий, которые могут заинтересовать женщин, желающих добиться успеха и независимости. 

Работа в e-commerce дает возможность женщинам развивать свои профессиональные навыки, обучаться новым технологиям и при этом сохранять баланс между работой и личной жизнью. Благодаря удаленному формату работы женщины могут самостоятельно планировать рабочее время и распределять свои ресурсы наилучшим образом.

Составили небольшой топ-профессий, связанных с маркетплейсами и интернет-торговлей. По таким специальностям можно успешно трудиться на удаленке и совмещать работу с воспитанием детей и домашними обязанностями. А благодаря интернет-курсам освоить новую профессию тоже можно онлайн — при этом всего за несколько месяцев.

Топ профессий

Менеджер по маркетплейсам

Менеджер по маркетплейсам — профессия, ставшая ключевой в эпоху онлайн-торговли. Такой специалист обладает всеми необходимыми знаниями и навыками, чтобы успешно запускать и продвигать бизнесы на маркетплейсах. Он координирует работу онлайн-магазинов: анализирует спрос и предложения конкурентов, регулирует ценообразование, проводит рекламные кампании и находит новые ниши.

Расширенный курс от «Нетологии» поможет освоить полный спектр знаний от запуска продаж до анализа данных и предпринимательства. Студенты также глубоко погружаются в стратегический маркетинг, необходимый для успешного продвижения брендов и продуктов на различных социальных платформах.

Стажировка у партнеров Нетологии и возможность выбора специализации позволяют создать конкурентоспособное портфолио и успешно войти в сферу электронной коммерции.

SMM-менеджер

Социальные медиа играют ключевую роль в маркетинге, и SMM-менеджер — востребованная профессия. Он эффективно продвигает проекты в Одноклассниках, ВКонтакте, Telegram и Дзене.

SMM-менеджеры также изучают актуальные инструменты аналитики и рекламы в социальных сетях, осваивают техники создания вирусного контента и управления сообществами. Эффективное владение этими навыками позволяет не только привлекать внимание аудитории, но и повышать уровень вовлеченности и укреплять бренд в цифровом пространстве. 

Благодаря обучению на курсе «SMM-менеджер» вы освоите стратегии продвижения на социальных платформах. А еще сможете начать работать по специальности уже в процессе прохождения курса и создать впечатляющее портфолио. 

У Нетологии есть также расширенный курс по SMM. В нем можно выбрать одну из специализаций: управление SMM-проектами, продвижение личного бренда или таргетированная реклама, а также научиться применять нейросети для решения рабочих задач.

Если вам сложно определиться с выбором, рекомендуем воспользоваться профориентационным тестом от Нетологии. Он поможет вам лучше понять свои интересы, навыки и предпочтения, что облегчит выбор направления обучения или специальности. После прохождения теста вы получите рекомендации, которые помогут вам принять решение относительно своего профессионального пути.

Бренд-менеджер

Грамотный бренд-менеджмент — ключ к успешному позиционированию продукта. Бренд-менеджер отвечает за то, чтобы компанию узнавали и позитивно воспринимали: проводит исследования, разрабатывает позиционирование, продумывает рекламную стратегию и следит за метриками. Он умеет выстраивать коммуникацию с аудиторией и грамотно раскладывать идею на каналы привлечения.

С помощью соответствующего курса вы сможете претендовать на высокооплачиваемую позицию через 8 месяцев обучения. Гибкость выбора траектории развития делает эту профессию привлекательной для женщин, которые стремятся к успеху в мире маркетинга.

В курсе можно выбрать одну из двух специализаций:

  • продакт-менеджер — он отвечает за создание и развитие продукта;

  • перформанс-маркетолог — он работает с воронкой продаж и отвечает за привлечение потенциальных клиентов.

Копирайтер

Копирайтер — это специалист, который создает тексты различных жанров и направлений для рекламы, статей, блогов, сайтов, рассылок, социальных сетей и т.д. Он должен обладать не только хорошим знанием языка и навыками письма, но и уметь анализировать целевую аудиторию, понимать цели и задачи проекта, а также уметь работать с большим объемом информации и соблюдать дедлайны.

Курс по копирайтингу открывает возможность не только научиться писать продающие тексты, но и монетизировать этот навык. Использование нейросетей становится ключевым элементом профессионального роста, а портфолио из 10 кейсов позволит найти первых клиентов еще во время обучения. А с помощью расширенного курса вы освоите дополнительную специализацию редактора.

UX-писатель

Все больше брендов уделяют внимание развитию своих сайтов и мобильных приложений как площадок для презентации продукта и общения с покупателями. А сделать путь пользователя в приложении, на сайте или в боте логичным помогает UX-писатель

Он не просто пишет тексты, а подводит пользователя к нужному действию. Для этого он исследует продукт и аудиторию, тестирует гипотезы, анализирует метрики и работает в связке с продактами, дизайнерами и маркетологами.

На курсе «UX-писатель» вы создадите проект, который решает задачи бизнеса и помогает пользователям, соберете 10 кейсов, благодаря которым сможете выделиться на фоне конкурентов.

Трафик-менеджер

Специалист по привлечению клиентов — трафик-менеджер — активно использует различные каналы для привлечения новых клиентов. 

  • Он настраивает контекстную рекламу в популярных поисковых системах и создает эффективные рекламные кампании. 

  • С помощью таргетированной рекламы в социальных сетях специалист обращается к потенциальным клиентам с учетом их интересов и предпочтений. 

  • Кроме того, трафик-менеджер размещает рекламу у популярных блогеров, чьи подписчики могут стать потенциальными клиентами, а также в мобильных приложениях, где собирается целевая аудитория. 

С помощью такого комплексного подхода трафик-менеджеру удается привлечь большое количество клиентов и обеспечить стабильную работу компании.

Благодаря курсу «Трафик-менеджер», где акцент делается на практических навыках и стажировке, вы сможете начать привлекать заказчиков уже через 2 месяца обучения. Ваше портфолио пополнится девятью проектами, а также вы пройдете онлайн-стажировку.

Таргетолог

Таргетолог занимается настройкой рекламы в социальных сетях (в Дзене, ВКонтакте, myTarget) с целью привлечения потенциальных покупателей. Он анализирует интересы, демографические данные и поведение пользователей, чтобы создать эффективную рекламную кампанию, которая приведет к увеличению продаж или конверсии на сайте.

На курсе «Таргетолог» вы не только получите необходимые теоретические навыки, но пройдете практику на реальных проектах во время обучения. Бюджет на рекламные кампании уже включен в стоимость курса. В процессе вы обогатите свое портфолио реальными кейсами и повысите свою ценность как квалифицированного специалиста в области маркетинга. Вы сможете начать работать по специальности уже во время обучения.

Эксперты Нетологии — практикующие маркетологи — делятся знаниями и богатым опытом в сфере интернет-маркетинга. Каждый курс включает в себя обширное количество практических задач на реальных кейсах, что позволяет студентам научиться применять полученные знания на практике.

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Заключение

Овладение перечисленными профессиями не только открывает двери в мир интересной и прибыльной деятельности, но и позволяет женщинам успешно совмещать работу и семейные обязанности. 

Обучение в Нетологии предоставляет необходимые знания и создает возможности для стажировок и дальнейшего профессионального роста. Эпоха маркетплейсов — это время, когда женщины могут воплотить свои амбиции и достичь успеха, не выходя из дома.

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