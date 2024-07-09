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Маркетинг

Как оценить эффективность маркетинговой стратегии, чтобы не сливать бюджет на рекламу

Гигантские расходы на рекламу при отсутствии прибыли — проблема, с которой сталкиваются предприниматели на различных жизненных циклах компании. Причина зачастую скрывается в неработающей маркетинговой стратегии. Перестать тратить деньги впустую помогут инструменты оценки ее эффективности.
Как оценить эффективность маркетинговой стратегии, чтобы не сливать бюджет на рекламу
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Зачем бизнесу маркетинговая стратегия

Некоторые собственники бизнеса искренне не понимают, в чем состоит польза маркетинговой стратегии. Нередко она воспринимается как ненужная инструкция, имеющая к жизни достаточно отдаленное отношение.

В действительности именно маркетинговая стратегия способна дать ответы на многие волнующие вопросы: почему мало продаж, куда бесследно исчезают деньги на рекламу и как работают конкуренты.

Можно с уверенностью сказать, что в современных условиях эффективная маркетинговая стратегия — одна из главных составляющих успеха любого бизнеса. Те компании, которые смогли вовремя осознать ценность маркетинга, значительно упростили себе путь к достижению желаемых финансовых результатов.

По сути, маркетинговая стратегия — это план действий, который обеспечивает продвижение товаров или услуг для увеличения прибыли и роста бизнеса. Поскольку каждая компания уникальна, стратегия должна разрабатываться с учетом всех ее особенностей. Универсального плана действий просто не существует.

Обычно стратегия содержит описание целей компании и ее аудитории, анализ положения на рынке и результаты изучения конкурентов, способы достижения поставленных целей, необходимые ресурсы, дедлайны и KPI.

В случае разработки эффективного плана действий собственник бизнеса сможет увеличить продажи и масштабировать компанию, а также определить пути ее дальнейшего развития.

Стратегия есть, а результатов нет

Распространенная ситуация: у компании есть маркетинговая стратегия, однако на практике она практически не работает или работает совсем не так, как хотелось бы. Чтобы не слить деньги впустую, необходимо проводить оценку эффективности маркетинговой стратегии при помощи разнообразных методов и инструментов. 

ROI

Коэффициент рентабельности инвестиций считается одной из главных метрик.

Именно ROI показывает, насколько рентабельны вложения со всего бизнеса, поэтому с его помощью собственник компании может выяснить, какие расходы нуждаются в оптимизации.

Формула, используемая для расчета, достаточно проста: 

ROI = (Доход – Затраты) / Затраты х 100%.

Результат расчета коэффициента выражается в процентах:

  • Более 100%. Результат свыше 100% свидетельствует, что бизнес является прибыльным. Инвестиции окупаются и приносят доход.

  • Равно 100%. Не самый лучший показатель, который говорит о том, что прибыль у компании отсутствует, при этом инвестиции окупаются.

  • Менее 100%. Бизнес нуждается в оптимизации, так как ROI меньше 100% показывает, что инвестиции совершенно не окупаются.

ROMI

Если при расчете ROI во внимание принимаются все затраты, то ROMI отвечает только за расходы на маркетинг. Среди наиболее распространенных маркетинговых затрат — платная реклама, обслуживание сайта, затраты на контент-маркетинг и т.д.

Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций позволяет выяснить, как правильно распределить бюджет на продвижение: возможно, от каких-то рекламных кампаний лучше отказаться, а на каких-то форматах сделать наибольший акцент.

Для расчета используется следующая формула: 

ROMI = (Прибыль – Маркетинговые затраты) / Маркетинговые затраты х 100%.

Коэффициент свыше 100% говорит о том, что маркетинговые инвестиции не только полностью окупились, но и смогли принести прибыль. Показатель 100% свидетельствует, что маркетинговая стратегия нуждается в пересмотре, так как вложения окупаются, но прибыли не приносят. Если же коэффициент составляет менее 100%, необходимо срочно принимать радикальные меры: маркетинговые инвестиции совершенно не окупаются.

Если вы хотите научиться работать с данными, создавать эффективные маркетинговые стратегии и принимать обоснованные решения на основе аналитики — приходите на курс Маркетолог-аналитик от Нетологии.

Обучение основано на реальных задачах из практики. Вы получите навыки, которые сможете применить сразу после окончания программы, сможете учиться в удобном для вас темпе и выбирать интенсивность занятий.

LTV

Метрика помогает выяснить, какую прибыль приносит клиент за весь период работы с ним — от самого первого взаимодействия до момента совершения покупки.

LTV помогает выяснить, не превышают ли расходы на работу с клиентом (его привлечение и последующее удержание) тот доход, который он приносит.

Для расчета LTV нужно знать три показателя за определенный период — доход компании, затраты на рекламу и количество клиентов. Формула выглядит следующим образом: 

LTV = (Доход компании – Затраты на рекламу) / Количество клиентов.

Оценить показатель поможет его соотношение с CAC — еще одной важной маркетинговой метрикой, о которой мы расскажем далее.

CAC

Эту метрику используют, для того чтобы выяснить, сколько для компании стоит каждый привлеченный клиент. Проще всего рассчитать стоимость привлечения клиента при помощи формулы: 

CAC = Все расходы на маркетинг / Количество новых клиентов.

Показатели для расчета берутся за определенный период.

В маркетинговых расходах следует учитывать затраты на рекламу, заработную плату сотрудникам, а также дополнительные расходы, возникающие в связи с продвижением. Оценивать метрику необходимо с учетом среднего чека.

Например, средний чек в кофейне составляет 450 рублей, а на привлечение одного клиента компания тратит 590 рублей. Очевидно, что маркетинговая стратегия нуждается в пересмотре.

Соотношение LTV и CAC

По мнению экспертов, оптимальное соотношение LTV и CAC4:1. Такое соотношение свидетельствует об успешности маркетинговой стратегии. Неплохим результатом можно считать и соотношение 3:1, однако для роста прибыли нужно задуматься о повышении эффективности стратегии.

Отрицательным результатом считается соотношение 2:1. Для сокращения затрат на привлечение клиентов рекомендуется тестировать различные каналы продвижения, работать над увеличением эффективности рекламы и применять безбюджетный маркетинг.

Если же по итогам оценки соотношение LTV и CAC составляет 1:1, это говорит о нежизнеспособности выбранной бизнес-модели. Необходимо срочно работать над снижением CAC и, соответственно, над увеличением LTV.

Темп роста выручки

Показатель позволяет узнать, привела ли реализация маркетинговой стратегии к повышенному спросу на товары или услуги. Определить прирост поможет формула: делим текущую выручку (например, за 6 месяцев, на протяжении которых реализуется маркетинговая стратегия) на выручку за предыдущий полугодовой период и умножаем полученное значение на 100%.

Результат расчета покажет, произошел ли рост продаж после внедрения стратегии. Рассмотрим на простом примере.

Выручка ателье за первые полгода работы составила 380 000 рублей. Ожидаемо, что такие скромные результаты не устраивали собственника бизнеса, поэтому было принято решение уделять больше внимания продвижению. Следующие полгода оказались более удачными: заработать удалось 820 000 рублей. Показатель, таким образом, составил 215,8%, что говорит об устойчивом росте.

Как научиться анализировать эффективность маркетинга

Маркетинговая аналитика — актуальное направление профессиональной деятельности, в которое часто приходят специалисты из смежных сфер.

Маркетолог-аналитик работает с инструментами анализа, глобальная цель его деятельности — сделать так, чтобы бизнес зарабатывал как можно больше.

Особенность этой профессии или, если быть точнее, специализации, заключается в том, что маркетинговый аналитик должен обладать широким набором навыков как в маркетинге, так и в анализе данных. Чаще всего для обучения маркетинговой аналитике выбирают курсы. Они подойдут и начинающим специалистам (даже если они ранее не сталкивались с маркетингом), и представителям смежных направлений, которые хотят развиваться в аналитике.

Самостоятельно изучить маркетинговую аналитику с нуля тем, кто ранее не работал в этой сфере, достаточно сложно. Специализированная литература практически отсутствует, информацию можно искать в блогах и в видео на YouTube. 

Научиться оценивать эффективность маркетинговых кампаний и находить точки роста с помощью продвинутых инструментов поможет курс Маркетолог-аналитик от Нетологии. Обучение дает возможность освоить востребованную профессию и собрать портфолио.

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