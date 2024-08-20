Как выбрать новую профессию и актуальную специальность в 2024 году

Что пошло не так, или почему мы меняем профессию
Единого для всех триггера не существует. У каждого найдутся собственные существенные обстоятельства, с которыми приходится считаться и перестраивать жизнь. Для кого-то толчком к поиску являются материальные причины, а для кого-то трамплином для прыжка стало появление потолка для роста и регресс в развитии.
Совет. Если настоящие реалии приводят к унынию, а кроме идеи сменить направление работы, вы уже просканировали свои внутренние мотивы, изучили будущие перспективы и готовы двигаться дальше — пора что-то менять, например профессию.
В целом можно выделить два вида причин, толкающих нас к изменениям:
1. Внутренние, связанные с личностным состоянием.
Может быть, вам знакомо ощущение, что вы не в «своей тарелке». На работу ходите ради денег, а внутри растет неудовлетворенность.
Популярный и не менее актуальный термин «выгорание» выражается в том, что рабочие процессы вызывают усталость или агрессию, человек работает с мыслью — «быстрее бы закончился день».
Нет ступенек для роста и вы упираетесь в потолок профессии, негде применить имеющиеся знания и компетенции. Текущее место не дает свободы вашим амбициям. В такой ситуации может оказаться как обычный маркетолог, который заглядывается на работу проджект-менеджера, так и главный бухгалтер, который знает не меньше, чем финансовый директор.
Изменение в восприятии себя и принципах работы. Часто встречающийся синдром изменения отношения к работе, особенно после появления и развития удаленки. Кому-то ближе становится работа из дома по своему графику вместо многолюдного офиса и постоянного контроля за спиной.
Появление личных обстоятельств. Например, декретный отпуск — это возможность получить новую профессию онлайн.
2. На внешние причины человек не в силах повлиять.
Самая распространенная причина смены работы — это уровень зарплаты. Если в низкой зарплате виновата не компания, а это средний уровень по всей отрасли, то для высокого заработка, возможно, стоит переучиться или получить дополнительные компетенции.
На выбор профессии сильное влияние оказывают культурные традиции и современные тенденции. Текущее рабочее место может перестать соответствовать ценностям человека.
Сокращение профессии в первую очередь связано с распространением автоматизации и роботизации.
Когда искать новую работу
С причинно-следственной связью разобрались, стоит определиться, когда искать новую работу. Оказывается, для этого занятия есть благоприятные дни и даже периоды.
Несомненно, найти работу проще, когда выбор больше. В найме принято считать удачными для подбора персонала месяцы: сентябрь, октябрь, ноябрь, март, апрель и май.
По некоторым высококвалифицированным специальностям рекрутеры особенно стараются до конца декабря закрыть вакансии.
Совет. Летний сезон отпусков не предназначен для плановой смены работы. Лучше начать подготовку с весны, чтобы к осени получить знания и начать активно искать новую работу.
Помешает ли возраст для смены профориентации
Возраст не остановит человека, который твердо решил поменять что-то в жизни. Хотя рекрутеры могут поспорить, т.к. они выделяют две стадии профессионального развития личности, когда эффективнее всего выполнять кадровые перестановки:
С 25 до 35 лет длится стадия первичной профессионализации. За это время человек успевает окунуться в выбранную специализацию. Если сталкивается с разочарованием, то осознает, для переобучения есть силы и время.
До 42 лет человек пребывает на стадии вторичной профессионализации. За плечами существенный опыт, а сил и энергии хватит, чтобы не только занимать руководящие должности, но и решиться на полную смену профессии.
Совет. Не думайте о возрасте, если хотите перейти на смежную профессию. Например, smm-редактор практически не заметит переобучения на контент-менеджера. Но кардинальная смена профессии может потребовать определенных возрастных навыков и физических данных. Например, если вам вдруг захотелось стать балериной. Невозможное возможно, когда есть мотивация и усердие. Нередки случаи, когда после 50 лет профессионалы одного дело удачно меняли свое жизненное кредо.
Как сменить профессию
Мы разобрали причины, толкающие к смене, и выбрали нужный момент, теперь осталось подобрать подходящий инструмент:
Онлайн-обучение. Дистанционные курсы — это удобный формат, который позволяет за несколько недель или месяцев погрузится в новую профессию с нуля, сформировать портфолио, получить рекомендации по трудоустройству.
Корпоративное обучение запускают эйчары работодателя, чтобы сотрудник получил новые навыки и мог продвинуться в карьеры, не меняя работу.
Развитие в новой профессии, анализ собственных плюсов и минусов под руководством карьерного консультанта или ментора.
Второе высшее образование и новый диплом.
Для каких-то специалистов на пользу пойдет сотрудничество с некоммерческими организациями, «набивать руку» можно на проектах, которые предлагают стартапы и pet-проекты.
Топ востребованных профессий 2024 года
Когда причин и мотивации хватает для смены профиля, есть возможность выбрать не только новую профессию, но и перспективную. Последние опросы порталов по поиску работы подтверждают лидерство IT-специалистов среди других профессий.
Кроме них, перспективными и актуальными считаются: специалисты по нанотехнологиям, инженеры, аналитики, строители, маркетологи, HR-специалисты и дизайнеры. В свою очередь, среди IT-специалистов особенно ценятся разработчики и аналитики.
Топ востребованных и перспективных в 2024 году со средней зарплатой по стране выглядит следующим образом:
Бэкенд-разработчик — от 100 000 руб.
Системный аналитик — от 104 000 руб.
Инженер по тестированию — от 90 000 руб.
Дизайнер интерфейсов (UX/UI-дизайнер) — от 106 000 руб.
IT-рекрутер — от 100 000 руб.
Продакт-менеджер — от 156 000 руб.
Продуктовый маркетолог — от 120 000 руб.
Чтобы получить новую профессию, необязательно снова учиться в вузе. Пройдите курсы Нетологии и получите знания, которые дадут вам старт в IT. Например, вы можете стать тестировщиком на курсе «Инженер по тестированию», дизайнером интерфейсов на курсе «UX/UI-дизайнер» или продакт-менеджером на курсе «Продакт-менеджер: расширенный курс». Полный каталог курсов смотрите здесь.
Заключение
Чтобы от новой профессии вы получили удовольствие, а не разочарование, придерживайтесь следующего простого алгоритма:
Анализ и оценка. Начните с себя, определите сильные и слабые стороны, а с помощью профориентационного теста выберете будущее направление.
Изучение отрасли. Проверьте выбранную профессию на её востребованность, подготовьте план по её покорению: какие нужные навыки и опыт для трудоустройства.
Планирование и прогнозирование можно выполнить с помощью виртуальных онлайн-досок или блокнота с ручкой. В результате вы должны визуализировать себя на новом месте, построить карьерный маршрут, предположить, какие понадобятся ресурсы.
Подготовка к действиям. Новая профессия может потребовать увольнения, или достаточно параллельно онлайн-обучения. Рассчитайте финансовые сбережения на время поиска и трудоустройства.
Консультации с ментором или опытным специалистом из новой сферы помогут избежать подводных камней и укажут, с чего начать развитие.
Реализация плана. Начните с малого, например, обновите резюме, посмотрите пробные курсы. Не тратьте время и не копите причины для смена профессии.
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