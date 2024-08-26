Как зарабатывать удаленно: востребованные профессии

уединенная работа из дома может стать проблемой при адаптации в новом коллективе.

затраты на покупку оборудования и оплату скоростного интернета чаще всего ложатся на плечи сотрудника;

гибкий график — это ваша полная ответственность и собранность, от планирования распорядка дня будет зависеть результат работы и личной жизни;

если домашние стены помогают, то родственники и домочадцы, наоборот, отвлекают и мешают сосредоточиться в нужный момент;

придется смириться с тем, что работая из дома, мы начинаем меньше двигаться, существенно снижается физическая активность;

Но на каждый плюс обязательно найдется свой минус:

работа из любой точки мира, в которой есть стабильный интернет;

удобный режим, благодаря гибкому графику, который можно согласовать с работодателем, главное — сдавать работу вовремя;

более комфортные условия, которые сотрудник может создать на собственной территории, руководствуясь только своим удобством и желанием;

экономия денег и времени на проезд до офиса;

Через аутсорсинг. Это докрученная схема работы через аутстаффинг, т. е. исполнитель общается только с посредником, получая от него заказ, условия выполнения. Детали работы посредник будет самостоятельно обсуждать с заказчиком, как и передавать ему результат работы.

Аутстаффинг. Представьте предыдущую схему работы, только теперь между заказчиком и исполнителем есть посредник — это аутстаффинговое агентство. Именно с ним заключается договор оказания услуг, т. к. теперь за поиск заданий отвечает посредник. Заказчик больше не диктует условия работы, а только передает задачи и получает результат.

Фриланс. Специалист свободен в выборе заказчиков и работает с ними напрямую. Для удобства уплаты налогов понадобится зарегистрировать ИП или зарегистрироваться как самозанятый. Нет стабильного оклада, но есть возможность увеличивать заработок самостоятельно.

Трудовой договор. Работник входит в штат работодателя, его права защищает трудовой кодекс. В трудовом договоре оговаривается рабочий график, который может включать рабочие часы в офисе, время для связи и размер компенсации за использование личного оборудования.

Из всего разнообразия форм и форматов удаленки можно выделить четыре способа работы:

Подходящие профессии для удаленки

Понятно, не всякую работу можно перенести к себе домой. Ряд специальностей будто специально созданы для удаленного труда, перечислим актуальные на 2024 год.

Менеджер маркетплейсов

Если покупатель может совершать покупки не выходя из дома, то и продавец тоже может организовать свой бизнес удаленно. Из дома он сможет оформлять, размещать и продвигать товары на маркетплейсах, управлять рекламными кампаниями. В обязанности менеджера может также входить модерация ответов на комментарии пользователей, поиск и анализ поставщиков, настройка логистики. Для работы вам потребуются: знание бизнес-метрик, юнит-экономики и работа с торговыми матрицами;

опыт работы маркетологом для продвижения товаров, рекламы и настройки поисковой оптимизации;

дизайнерские навыки для работы в графических редакторах, например, Figma, Adobe Photoshop и т. д.

уровень владения Excel должен позволять свободно обращаться с формулами и сводными таблицами;

для создания продающей товарной карточки пригодятся навыки копирайтинга;

объединить навыки менеджера и маркетолога поможет аналитическое мышление, также вы сможете анализировать продажи и искать новые точки роста;

техническое оснащение домашнего компьютера, который позволит обрабатывать качественный контент для товарных карточек и бесперебойно обмениваться данными с 1С. Компьютерщики вам точно скажут, что компьютерная начинка должна быть не хуже процессора Intel, AMD или Apple Silicon с частотой не менее 2 ГГц и SSE 4.2, процессора Intel i3, AMD Ryzen 1600. Менеджер с опытом от одного до трех лет может рассчитывать на зарплату около 70 000 руб. Количество вакансий на hh.ru переваливает за 2500. Запишитесь на курс Менеджер по маркетплейсам от Нетологии.

Копирайтер

Творить и писать тексты может из любого уголка планеты. В связи с постоянным развитием интернет контента сохраняется высокая потребность в текстах, которые используются в лонгридах, постах, заметках, UX и т. д. Для работы вам потребуются: высокий уровень грамотности;

знание способов оптимизации сайтов через SEO;

творить придется в рамках технического задания;

умение обрабатывать и анализировать огромные объемы информации, искать и выделять авторитетные источники;

техническое задание не должно притуплять креативность и использование нестандартных приемов, чтобы текст не затерялся среди миллионов букв интернета;

не всегда придется работать в одиночку, для проведения интервью потребуется умение грамотно задавать вопросы, вести беседу и выделять главное;

вместо аналитического мышления копирайтеру больше подойдет структурное, чтобы понятно передавать информацию;

с технической точки зрения это самая менее затратная профессия, для которой нужен компьютер с клавиатурой и навыки пользования текстовых редакторов Word, Google Docs и т. д. Зарплата копирайтера будет зависеть от скорости выполнения заданий. Автор с трехлетним опытом зарабатывает из дома около 80 000 руб. Вакансии можно искать не только на hh.ru (1000+), но и на специальных биржах, например, 700+ заданий на eTXT.ru, 500+ заданий на FL.ru. С курсом Копирайтер вы освоите новую профессию за 4,5 месяца и сможете брать первые заказы на бирже FL.ru уже во время обучения.

Графический дизайнер

Без его работы не обойдется ни один лендинг, баннер, буклет, упаковка, мерч, инфографика, визуалы для соцсетей и статей. Для работы вам потребуются: профессиональный уровень использования графических редакторов Adobe Photoshop, Figma, Adobe Illustrator и Corel Draw;

знания верстки печатных макетов;

умение применять прогрессивные инструменты создания и обработки изображений с помощью нейросети;

отслеживание тенденций, насмотренность и адаптация креатива под задачи заказчика;

умение с помощью продуктивного мышления раскрыть преимущества продукта; Также вам понадобится мощный компьютер с процессором не ниже Intel с поддержкой 64-разрядных вычислений с SSE 4.2 и 8 ГБ оперативной памяти. Через два годы работы дизайнер выходит на заработок около 76 000 руб. На рынке труда есть из чего выбрать, только на hh.ru отмечено более 3700 вакансий. На курсе Графический дизайнер: расширенный курс вы освоите творческую профессию из мира IT.

SMM-менеджер в соцсетях

Без него соцсети станут скучными и неинформативными, потому что он составляет план публикаций, адаптирует контент и многое другое. Для работы вам потребуются: умение строить стратегии при планировании контент-плана;

анализ потребностей целевой аудитории;

готовность к бесконечной генерации идей;

отслеживание трендов и новых инструментов;

дизайнерские умения для работы с фотографиями и видео в таких программах как: CupCat, PicsArt, VSCO;

достаточно ноутбука и телефона с хорошей камерой. Накопив более трех лет стажа, вы сможете рассчитывать на 70 000 руб. Для относительно новой ниши уже открыто большое количество вакансий — более 600 на сайте hh.ru. На курсе SMM-менеджер вы с нуля освоите востребованную профессию и сможете выйти на фриланс через 5 месяцев обучения.

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