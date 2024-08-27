Какую IT-профессию выбрать: топ специальностей для быстрого старта

5 причин популярности IT-профессий
1. Высокая заработная плата.
В IT-сфере, как правило, высокий уровень дохода. Навыки и знания IT-специалистов ценятся на рынке труда, а дефицит сотрудников по-прежнему сохраняется.
2. Возможность удаленной работы.
IT-специалистам многие работодатели готовы предоставить возможность работать дистанционно. Благодаря этому вы можете находиться в любой точке мира и работать там, где вам удобно.
3. Карьерный рост.
Постоянное развитие технологий и высокий уровень потребности в квалифицированных специалистах обеспечивают возможность быстрого карьерного роста. Во многих IT-компаниях внедрены карьерные треки — они стимулируют рост на различных этапах профессионального развития.
4. Работа, которая приносит пользу.
Для многих работа — это не только источник заработка. Участие в IT-проектах позволяет заниматься действительно важным делом, которое улучшает жизнь огромного количества людей.
5. Развитая корпоративная культура.
Большинство IT-компаний готовы предлагать своим сотрудникам не только привлекательные условия работы (удаленный режим, высокая заработная плата), но и яркую корпоративную жизнь. Путешествия с командой, праздники и другие мероприятия, налаженные коммуникационные процессы — все это помогает бороться за сотрудников.
Как найти работу по новой специальности
Не бойтесь начинать со стартовых позиций. Даже если пока у вас нет опыта работы по новой специальности, всегда можно начать с малого — попробовать силы в небольшом проекте или на стартовой позиции. Конечно, если в своей прежней сфере вы работали на более высокой должности, это вызовет определенный дискомфорт, но не забывайте, что всегда можно вырасти до желаемого уровня. На начальном этапе главное — получить опыт и навыки, которые помогут претендовать на позиции следующего уровня.
Участвуйте в мероприятиях. Многие компании проводят всевозможные мероприятия, причем необязательно они должны быть посвящены трудоустройству. Посещайте конференции, форумы, семинары и мастер-классы: это отличная возможность познакомиться с потенциальными работодателями.
Отправляйте большое количество откликов. Смена профессии и поиск новой работы — сложная задача, поэтому нужно быть готовым к тому, что не все сразу получится. Отказы или игнорирование откликов — явление достаточно распространенное. Отправляя как можно больше откликов на подходящие вакансии, вы повышаете свои шансы на трудоустройство.
Обращайтесь за помощью к профессионалам. Если вы чувствуете, что самостоятельно справиться со всеми задачами будет сложно — а нужно определиться с требованиями к новой работе, составить резюме, подготовиться к собеседованиям, найти вакансии — обратитесь за помощью к карьерному консультанту. Профессиональная поддержка специалиста поможет быстрее и безболезненнее найти себя в новой профессии и адаптироваться к изменениям.
Какие профессии в IT подойдут начинающим специалистам
О том, что стать айтишником с нуля может практически каждый, слышали все. Так ли это в действительности? Безусловно, нет ничего невозможного, но если вы хотите как можно скорее начать работать в IT-сфере, следует выбирать профессии с возможностью быстрого старта.
Тестировщик
Тестирование ПО считается одним из самых доступных способов начать карьеру в IT.
Среди обязанностей таких специалистов — поиск ошибок в коде, проверка работы ПО в различных ситуациях, подготовка рекомендаций по доработке.
Тестирование может быть ручным или автоматическим. Ручное тестирование предполагает, что специалист все делает сам, в том числе имитирует действия пользователей. При автоматическом тестировании тестировщику необходимо создать скрипт, который проверит работу программы.
Освоить профессию тестировщика способен любой человек вне зависимости от имеющегося опыта или образования. Проще будет тем, чья прежняя профессия требовала усидчивости и повышенной внимательности.
В целом хорошие тестировщики получаются из скрупулезных людей, которые легко находят ошибки и недочеты. Нередко тестировщиками становятся бывшие сотрудники служб технической поддержки: они знакомы с основами поиска ошибок в программном обеспечении, поэтому разобраться в новой профессии при наличии такого опыта будет легче.
Профессия тестировщик входит в топ-20 удаленных профессий. Освоить профессию с нуля поможет курс Инженер по тестированию от Нетологии. Уже через два месяца вы сможете начать искать работу ручным тестировщиком, а к окончанию обучения — рассчитывать на позицию инженера по тестированию со знанием Java. Запишитесь на курс Инженер по тестированию: менеджер Нетологии даст подробную информацию о программе и поможет определиться с траекторией развития.
Product-менеджер
За разработку, запуск и развитие продукта, в том числе после выхода на рынок, отвечает product-менеджер.
В IT-сфере product-менеджеры специализируются на работе с цифровыми продуктами — онлайн-сервисами, сайтами, приложениями. По сути, product-менеджер выступает посредником между рынком и самим продуктом.
Освоить профессию будет легче тем, кто уже имел навыки руководства командой, а также обладает хорошими аналитическими навыками, умеет проводить качественные и количественные исследования и владеет стратегическим подходом к решению задач. Продакт-менеджерами нередко становятся экономисты и маркетологи.
Аналитик данных
Обработкой больших объемов информации занимаются аналитики данных. В их задачи входит сбор данных, обработка и приведение к единому виду для последующего анализа. На основе проведенного анализа аналитик должен сделать определенные выводы, которые используются в дальнейшей деятельности.
От аналитика требуется умение работать с цифрами, знание основ статистики и ключевых математических методов, а также знание основ А/Б-тестирования и некоторые другие навыки.
Профессия аналитика данных идеально подходит для людей с аналитическим складом ума и хорошо развитой интуицией.
Frontend-разработчик
Frontend-разработчики занимаются созданием интерфейсов сайтов и приложений, с которыми будут взаимодействовать пользователи. Если дизайнер создает внешний вид сайта или приложения, то разработчик пишет код, который помогает этому дизайну отображаться. Также именно разработчики отвечают за то, чтобы взаимодействие пользователя с приложением или сайтом было комфортным.
Для frontend-разработчика важно иметь аналитическое и абстрактное мышление, следить за трендами в визуале, знать язык текстовой разметки HTML, язык программирования JavaScript и язык описания внешнего вида документа CSS.
Чаще всего в это направление приходят из смежных специальностей: нередко фронтенд-разработчиками становятся верстальщики, тестировщики и дизайнеры.
По данным исследований, в первой половине 2024 года зарплаты frontend-разработчиков выросли на 13%. Курс от Нетологии Frontend-разработчик — это возможность научиться проектировать интерфейсы сайтов и приложений, работать с HTML-версткой и JavaScript.
В процессе обучения вы создадите портфолио из 16 проектов — это будут учебные и реальные кейсы. Опытные наставники всегда помогут разобраться в сложной теме, а возможность учиться в удобном темпе позволяет сделать процесс освоения новой профессии максимально комфортным.
Python-разработчик
На сегодняшний день Python считается самым популярным языком программирования, поэтому спрос на python-разработчиков сохранятся на высоком уровне.
Считается, что профессия python-разработчика — один из лучших вариантов для старта в IT: этот язык программирования отличается простотой, для изучения потребуется только знание базовой арифметики.
Профессия python-разработчика часто привлекает тех, кто не обладает специальными знаниями и навыками. Нередко именно python-разработчиками становятся представители гуманитарных профессий.
Как выбрать подходящее направление
Определиться, в каком именно направлении вы бы хотели построить карьеру в IT, на начальном этапе может быть непросто. Сфера IT невероятно многообразна, и различные направления — это и различные возможности, и зачастую совершенно различные требования к навыкам сотрудников.
Чтобы не ошибиться в выборе направления и не разочароваться в новой сфере деятельности, эксперты рекомендуют действовать следующим образом:
Изучите рынок. Вы должны знать, какие компании работают на рынке и кто занимает лидирующие позиции, какие технологии развиваются именно сейчас и что будет востребовано в перспективе. Изучайте отраслевые медиа, найдите блоги компаний и ведущих сотрудников: это поможет узнать, чем живет IT-сфера.
Определите свои интересы, навыки и опыт. Четко сформулируйте, какие навыки и, возможно, опыт есть у вас. Понимание, чем именно вы можете быть полезны IT-сфере, поможет определиться с наиболее предпочтительными направлениями работы.
Изучите специальности и требования к кандидатам. Досконально изучите обязанности по каждой из заинтересовавших специальностей и постарайтесь понять, какие из них максимально подходят именно вам. Помогает сделать выбор и изучение требований к кандидатам, которые работодатели размещают в публикуемых вакансиях. Так вы сможете узнать, какие навыки и знания нужны на практике.
Пообщайтесь с профессионалами. Советы людей, которые работают или работали в IT-сфере — ценный источник информации. Вы можете узнать о специфике работы в интересном вам направлении, плюсах и минусах профессии, а также о навыках, которые помогут получить должность. Если среди ваших близких нет людей, которые связаны с IT-сферой, можно задать вопросы в профессиональных сообществах.
Не бойтесь пробовать себя в разных направлениях. Сразу понять, какая сфера вам наиболее близка, бывает непросто. Иногда лучший способ определиться с IT-профессией — это попробовать свои силы на практике. Стажировки и трудоустройство на стартовые позиции помогут узнать сферу изнутри и выяснить, подходит ли вам это направление или лучше поискать что-то другое.
Узнать больше об заинтересовавшем направлении помогают онлайн-лекции и гайды. Найдите материалы, которые имеют отношение к выбранной сфере и постарайтесь извлечь из них максимум пользы. Как правило, эксперты рассказывают, наличия каких знаний и компетенций ожидают работодатели от кандидатов и делятся секретами, которые помогут занять желаемую должность.
Как освоить профессию в IT-сфере
Освоение IT-профессии — процесс сложный, но интересный. Начинать овладевать навыками, которые пригодятся в профессиональной деятельности, нужно после того, как вы определитесь со специальностью.
Нужно быть готовым к тому, что путь к новой профессии займет какое-то время, а учиться придется регулярно: не забывайте выделять время и на теорию, и на практику. Без ответственного подхода к обучению достичь результатов невозможно.
Как правило, освоение новой профессии происходит следующим образом:
Определитесь, какие скиллы вам необходимы. Самый простой способ собрать скиллы — это изучение вакансий на сервисах поиска работы.
Не игнорируйте практику. В открытом доступе можно найти интерактивные тренажеры, которые позволяют применять теорию на практике. Старайтесь выполнять как можно больше заданий, разрабатывайте собственные проекты: их можно будет включить в свое портфолио.
Найдите наставника. Если вы заинтересованы в стремительном росте, найдите наставника: он сориентирует вас в достижении целей и поможет с профессиональным развитием.
Больше общайтесь в профессиональных сообществах. Паблики и чаты способны облегчить вход в профессию. В тематических сообществах вы всегда можете задать свои вопросы и получить совет.
Кроме того, IT-компании достаточно часто проводят стажировки для привлечения начинающих специалистов. Участие в стажировке — это не только получение реального опыта, который вы сможете указать в резюме, но и шанс остаться в компании. Нередко по результатам стажировки лучшие стажеры могут рассчитывать на предложение о работе.
Определиться с направлением поможет курс IT-профессия с нуля: курс с выбором специализации от Нетологии. В процессе обучения вы попробуете на практике 10 востребованных IT-профессий, выберете подходящую и освоите ее в теории и на практике. Обучение завершается помощью в трудоустройстве: вы сможете принять участие в групповых проектах, стажировках, пройдете собеседования и получите оффер.
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