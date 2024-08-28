Почему методы обучения взрослых отличаются от детского образования

Наука об обучении взрослых
Наука об обучении взрослых называется андрагогикой. В отличие от педагогики в традиционном понимании, андрагогика учитывает специфику и особые потребности взрослых учеников, опирается на их жизненный и профессиональный опыт.
Впервые термин «андрагогика» был введен немецким историком просвещения Александром Каппом в 1833 году. Однако основоположником андрагогики как самостоятельной научной дисциплины считается американский педагог Малкольм Ноулз. В своих работах он сформулировал основные положения теории обучения взрослых.
Главные отличия андрагогики от педагогики заключаются в следующем:
Ученик и учитель находятся в равных ролях. Они выступают скорее партнерами в процессе обучения. Учитель — это наставник, который направляет и поддерживает ученика.
Фокус на практическом применении знаний. Взрослые ученики приходят с конкретным запросом и желанием получить навыки для решения задач в работе или жизни. Поэтому меньше времени уделяется теории, больше — практике и рефлексии.
Опора на имеющийся опыт. У взрослых учеников за плечами есть багаж знаний и компетенций. Новые знания должны органично встраиваться и дополнять этот фундамент.
Обучение носит добровольный и осознанный характер. Взрослые сами выбирают чему и как учиться, руководствуясь внутренней мотивацией.
Особенности обучения взрослых
В отличие от школьников и студентов, взрослые ученики, как правило, имеют сильную мотивацию к обучению. Она может быть как позитивной (желание освоить новую интересную профессию), так и негативной (неудовлетворенность текущей работой). В любом случае четкое понимание цели помогает преодолевать трудности в учебе.
Важное преимущество взрослых учеников — наличие ресурсов для практического применения полученных знаний. Даже если речь идет о полной смене области деятельности, взрослый человек может позволить себе, например, пройти неоплачиваемую стажировку, параллельно подрабатывая на прежнем месте. Для студента такой возможности часто нет.
Выбор новой профессии или сферы развития — непростой вопрос для взрослого человека. Полезными инструментами здесь могут стать профориентационное тестирование, беседа с карьерным консультантом, исследование рынка труда. Это поможет принять взвешенное решение с учетом своих талантов, интересов и реальной ситуации в индустрии.
Принципы андрагогики
Ключевые принципы обучения взрослых, согласно теории М. Ноулза:
Ведущая роль в процессе обучения принадлежит самому ученику. Составители образовательных программ отвечают за систему, контент и поддержку студентов. Но главным драйвером обучения является сам взрослый ученик.
Опыт ученика — богатый ресурс для обучения. Его нужно анализировать и использовать. В новой сфере пригодятся многие ранее сформированные навыки — например, аналитическое мышление, умение работать с большими объемами информации, дисциплинированность.
Обучение строится вокруг решения реальных практических задач и кейсов. Взрослому человеку важно видеть связь изучаемого материала с потребностями своей текущей или будущей профессиональной деятельности.
Процесс обучения предполагает активную коммуникацию и взаимодействие учеников с преподавателями, экспертами, друг с другом. Совместная деятельность и обмен опытом ускоряют обучение и приближают его к реальным рабочим процессам.
Обучение должно быть максимально персонализированным, учитывать индивидуальные особенности и обстоятельства каждого ученика. Речь идет как о содержании обучения, так и об организационных моментах — например, возможности взять паузу в занятиях при необходимости.
Методы обучения
Для реализации принципов андрагогики в образовательном процессе применяют особые активные и интерактивные методы. Они предполагают деятельное вовлечение учеников, погружение в практику с первых дней обучения.
Среди популярных форматов:
Воркшопы — интенсивные мероприятия, сочетающие краткий теоретический блок и практическую командную работу над заданиями или мини-проектами. Участники сразу пробуют новые инструменты и подходы, получают обратную связь.
Вебинары — онлайн-лекции с возможностью обсуждения и вопросов. На вебинарах удобно разбирать кейсы, смотреть на опыт других специалистов.
Групповая проектная работа — в ходе обучения студенты неоднократно объединяются в команды для создания полноценных проектов по изучаемой теме. Это дает бесценный опыт взаимодействия, прокачивает навыки коммуникации и управления проектами. Готовые проекты затем защищаются перед группой.
Микрообучение — материал дается небольшими порциями, после каждой следует практическое задание. Такой подход помогает постоянно закреплять изученное, не дает забыть теорию.
Обязательный элемент обучения — регулярная понятная обратная связь от преподавателей и экспертов. Она позволяет отслеживать прогресс, вовремя корректировать ошибки, двигаться к цели обучения.
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Создаем условия для результативного обучения
Чтобы взрослый человек успешно прошел обучение и сформировал нужные компетенции, важно обеспечить правильные условия. И здесь многое зависит от самого ученика.
Сила воли, умение ставить цели и прилагать усилия — ключевые факторы успеха. Нужна способность четко планировать свое время, выделять регулярные слоты для занятий. Некоторые привычные дела и развлечения, вероятно, придется ограничить.
С другой стороны, для достижения глобальной позитивной цели нужна сильная мотивация. Взрослому ученику необходимо постоянно поддерживать в себе желание меняться, расти, представлять позитивные плоды своего обучения — интересные проекты, перспективы карьерного развития, новый образ жизни.
Важно сохранять настойчивость и не опускать руки, столкнувшись с трудностями. Любое обучение — это выход из зоны комфорта. На первых порах будут ошибки и провалы. Но постепенно новое войдет в привычку, сложные темы станут понятнее, ошибок станет меньше.
Преодолеть неизбежные кризисы помогут регулярное общение с преподавателями и однокурсниками, поддержка близких, фокус на главной «причине» обучения.
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