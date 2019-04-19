Быть или не быть? Отсрочка применения ККМ – для кого она?

Все знают, что 1 июля 2019 должна стартовать последняя «волна» перехода на применение ККМ, под нее в частности попадают:

индивидуальные предприниматели на ЕНВД И ПСН в сфере розничной торговли и общепита без наемных работников; организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги населению.

(Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» от 25.04.2003 г. № 54-ФЗ; Письмо Минфина РФ от 18.07.2018 г. №03-01-15/50059).

Однако 05.04.2019 г. в Государственную Думу представлен законопроект № 682709-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации"», который был одобрен в первом чтении 17.04.2019, следующий срок рассмотрения – 15.05.2019 г. (паспорт законопроекта можно найти по ссылке http://sozd.duma.gov.ru/bill/682709-7).

В пояснительной записке к законопроекту, в том числе говорится: «Законопроектом … предлагается продлить срок неприменения контрольно-кассовой техники до 1 июля 2021 года для не имеющих наемных работников индивидуальных предпринимателей, реализующих товары собственного производства, выполняющих работы (оказывающих услуги)».

Таким образом, индивидуальным предпринимателям – не работодателям, оказывающим услуги или осуществляющим продажу собственной продукции, не следует торопиться с приобретением ККМ. Несмотря на то, что рассматриваемый законопроект пока прошел еще только первое чтение (и не факт, что будет принят!) шансы на положительное решение все-таки есть.

А вот лицам, осуществляющим деятельность в области розничной торговли, вне зависимости от организационно-правовой формы собственности, иорганизациям, оказывающим услуги населению, не стоит откладывать приобретение оборудования до 1 июля 2019, поправок в законе в их адрес не предвидится. А вот перебои с поставками в июне месяце (как это уже было в 2017 году) вполне могут возникнуть.