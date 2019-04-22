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Налоговая Консультация

Онлайн касса избавит от налоговой

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На первый взгляд, единственным плюсом от введения онлайн касс является возможность ФНС контролировать все потоки наличности, но это далеко не так.

На тему плюсов, которые получили бизнес и покупатели от введения онлайн-касс уже писалось много статей.

Недавно этот список пополнился еще одним преимуществом.

Второй этап перехода на онлайн-кассы, прошедший в июле 2018 года, способствовал тому, что более 800 тысяч предпринимателей стали использовать 2,3 млн касс.

Подобные нововведения Федеральной налоговой службы послужили причиной рекордного уменьшения налоговых проверок, а это большой плюс.

По итогам первого полугодия 2018 года количество снизилось на 29%. Введение в использование онлайн-касс и диалог между правительством и предпринимателями привели к тому, что под пристальным вниманием оказываются только недобросовестные налогоплательщики.

Обо всем этом говорили на общем заседании руководитель Налоговой службы Михаил Мишустин и лидер Общероссийской общественной организации «Опора России» Александр Калинин. Он подчеркнул, что самое главное в работе бизнеса – это честность, а Федеральная налоговая служба создаст все необходимые условия для добросовестной деятельности.

Сейчас бизнес сообщество проходит через третий этап перехода на онлайн-кассы который окончиться 1 июля 2019 года.

Подобрать кассу, а также проконсультироваться по вопросам применения ККМ, маркировки, интернет-торговли можно по телефону: 8 (843) 249 00 41, +8 (904) 717 03 66.

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Налоговая Консультация

Компания «Налоговая Консультация» находится на рынке профессиональных услуг более 15 лет. Команда специалистов со всей серьезностью и профессионализмом помогает компаниям малого и среднего бизнеса по всей России. Основные виды деятельности – бухгалтерское сопровождение, оптимизация налогообложения, постановка бухгалтерского, налогового и кадрового учетов, сдача отчетности во все контролирующие органы, восстановление бухгалтерии, консультирование по возможным рискам, юридические услуги.

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