Онлайн касса избавит от налоговой

На первый взгляд, единственным плюсом от введения онлайн касс является возможность ФНС контролировать все потоки наличности, но это далеко не так.

На тему плюсов, которые получили бизнес и покупатели от введения онлайн-касс уже писалось много статей.

Недавно этот список пополнился еще одним преимуществом.

Второй этап перехода на онлайн-кассы, прошедший в июле 2018 года, способствовал тому, что более 800 тысяч предпринимателей стали использовать 2,3 млн касс.

Подобные нововведения Федеральной налоговой службы послужили причиной рекордного уменьшения налоговых проверок, а это большой плюс.

По итогам первого полугодия 2018 года количество снизилось на 29%. Введение в использование онлайн-касс и диалог между правительством и предпринимателями привели к тому, что под пристальным вниманием оказываются только недобросовестные налогоплательщики.

Обо всем этом говорили на общем заседании руководитель Налоговой службы Михаил Мишустин и лидер Общероссийской общественной организации «Опора России» Александр Калинин. Он подчеркнул, что самое главное в работе бизнеса – это честность, а Федеральная налоговая служба создаст все необходимые условия для добросовестной деятельности.

Сейчас бизнес сообщество проходит через третий этап перехода на онлайн-кассы который окончиться 1 июля 2019 года.