О кассах простым языком. «Возврат» 18 тысяч рублей за покупку кассы

Получение индивидуальными предпринимателями налогового вычета за онлайн-кассу регулируется Федеральным законом №349-ФЗ от 27.11.2017.

Давайте разберем все по порядку.

Начнем мы со сроков установки онлайн-кассы. Другими словами, если вы индивидуальный предприниматель не имеющий сотрудников на трудовых договорах, используете налоговый режим ЕНВД (Вмененка) или ПСН (Патент) то срок регистрации онлайн кассы в Налоговой у вас 1 июля 2019 года.

Теперь разберемся с суммой «возврата». Индивидуальный предприниматель может «вернуть» до 18 000 рублей на каждую кассу. Почему слово «вернуть» мы берем в кавычках, потому что денег наличными вы естественно не получите. Возврат представляет собой уменьшение налога, который вы обязаны платить ежеквартально или ежегодно.

Сумма «возврата» определяется из стоимости самой кассы, расходов на покупку фискального накопителя, необходимых программ, услуг по настройке и прочие затраты на приведение техники в рабочий режим. Но не забываем, что документы должны быть правильно оформлены, а лучше если у вас на руках будет договор. Кстати, в случае вопросов Налоговая может его затребовать.

Следующим важным моментом будет модель кассы. Не все кассы входят в перечень официального реестра Налоговой, а значит не на все кассы можно оформить возврат, но это только сама касса, купить нелегальный фискальный накопитель, как и оформить договор с несуществующим оператором фискальных данных (ОФД) вряд ли получиться, хотя перечень ОФД тоже есть на сайте налоговой.

Если вы выполнили все три условия, то вам остается рассчитать сумму возврата. Возьмем самый простой вариант: одна точка продажи в торговом центре и система налогообложения ЕНВД (Вмененка), итоговая стоимость онлайн-кассы 25 000 рублей. Не будем вдаваться в подробности расчета налога ЕНВД, а сразу предположим, что он рассчитывается из торговой площади и равен 15 000 в квартал. Ежеквартально, до первого дня следующего квартала, вы оплачиваете обязательные пенсионные и медицинские взносы (ОПС и ОМС). Суммарная величина взносов в 2019 году составляет 9 059 рублей 50 копеек. В итоге мы имеем остаток налога ЕНВД который мы можем использовать для «возврата»:

16 000 - 9 059,5 = 5 940,5

5 940 рублей 50 коп сумма, которая может участвовать в возврате денежных средств в квартал. Срок получения вычета за онлайн-кассу - 2019 год. Таким образом подать на вычет вы успеваете три раза: при подаче декларации за 2, 3 и 4 квартала 2019 года. Просуммировав 5 940 рублей 50 копеек три раза получим сумму «возврата»: 17 821 рублей 50. Т.е. мы не «вернем» 178 рублей 50 копеек из разрешенных 18 000 рублей.

Итак, при стоимости кассы 25 000 рублей мы смогли «вернуть» 17 821 рубль 50 копеек.

Успейте использовать своё право на налоговый вычет!