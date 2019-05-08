Заключаем договор с самозанятым. Как все сделать правильно

Привлекая к работе самозанятых граждан (плательщиков налога на профессиональный доход), заключите с ними самый обычный договор гражданско-правового характера. В договоре укажите:

конкретные работы или услуги;

срок выполнения;

стоимость работ.

При этом в договоре обязательно нужно отметить, что исполнитель — не просто физическое лицо, а самозанятый гражданин, который самостоятельно отчитается и платит за себя налоги.

Например, в разделе «Прочие условия» или «Иные условия» включите дополнительный пункт:

«Исполнитель является плательщиком налога на профессиональный доход, в связи с чем Заказчик освобождается от обязанности перечислять налоги и страховые взносы за Исполнителя в бюджет РФ на основании п.8 ст.2 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ».

После того, как работы будут выполнены, составьте и подпишите с обеих сторон акт выполненных работ. Он будет подтверждать не только факт исполнения со стороны самозанятого, но и отсутствие претензий к качеству с вашей стороны. Информация об этом обязательно должна присутствовать в тексте документа.

Сняться с учёта самозанятому так же легко, как им стать. Поэтому даже если сегодня ваш исполнитель самозанятый, завтра он может им не быть. Для вас это риск: придётся начислять НДФЛ, страховые взносы и показывать его в отчётах, будто вы работали с обычным физлицом. Важно, чтобы самозанятый сохранял свой статус до момента вашего расчёта. Включите в условия договора пункт о том, что самозанятый должен оповестить вас о смене своего статуса, например:

«В случае снятия Исполнителя с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход он обязуется сообщить об этом Заказчику письменно в течение 3 дней с даты снятия с такого учета».