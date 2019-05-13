Стоит ли ждать пенсию наемным работникам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым

Любой гражданин в России имеет право на социальную и страховую пенсию.

С учетом переходных положений право на страховую пенсию в 2019 году возникает при достижении 55,5 лет у женщин и 60,5 лет у мужчин, а начиная с 2024 года, - при достижении 60 лет у женщин и 65 лет у мужчин.

Ещё одним важным показателем для получения страховой пенсии является наличие страхового стажа. Согласно переходных положений при выходе на пенсию в 2019 году необходимо не менее 10 лет страхового стажа, а начиная с 2024 – 15 лет страхового стажа. В страховой стаж включаются периоды работы гражданина на территории России и за её пределами при условии уплаты взносов в Пенсионный Фонд.

За наемных работников страховые взносы перечисляет работодатель, а физическое лицо само никаких расходов не несет. Чем выше заработная плата и чем больше стаж, тем больше страховых взносов перечисляет работодатель, а значит выше страховая пенсия.

Физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), уплачивает страховые взносы в Пенсионный Фонд самостоятельно. Для ИП это обязанность, установленная Налоговым Кодексом. В 2019 году ИП должен оплатить 29354 плюс 1% от суммы дохода, превышающей 300000 тысяч в год на обязательное пенсионное страхование и 6884 рублей на ОМС. Таким образом, ИП уплатив не менее 36238 рублей, получает 1 год страхового стажа.

Согласно Федерального закона № 422-ФЗ от 27 ноября 2019 года период работы на специальном налоговом режиме «Налог на профессиональный доход» не учитывается как страховой стаж и не повлияет на назначение пенсии. Это связано с тем, что «самозанятые» не обязаны уплачивать страховые взносы в Пенсионный Фонд.

Но физическое лицо может добровольно уплачивать страховые взносы. Это право закреплено в 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ». На сегодняшний день, чтобы получить полный год страхового стажа физическое лицо самостоятельно должно уплатить в Пенсионный Фонд около 30000 рублей.

Если физическое лицо всю свою жизнь будет работать как «самозанятый», но не будет добровольно уплачивать страховые взносы, то рассчитывать он может только на социальную пенсию по старости. Основное условие получения данной пенсии – достижение определенного возраста. С учетом переходных положений в 2019 году у женщин этот возраст составляет 60,5 лет, у мужчин – 65,5 лет, а уже с 2028 года у женщин – 65 лет, а у мужчин – 70 лет.

Хочется отметить, что индивидуальный предприниматель, при выполнении определенных условий, может уменьшить сумму исчисленного налога (при применении ЕНВД или УСН) на сумму уплаченных страховых взносов «за себя» в Пенсионных Фонд. Он получает и экономию на налоге и страховой стаж. Тогда как для «самозанятого» уплаченные страховые взносы будут дополнительным расходом. Ну, а физическому лицу, работающему по найму, необходимо ежегодно проверять свой лицевой счет в Пенсионном Фонде, чтобы быть уверенным в том, что работодатель перечисляет за него страховые взносы.

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