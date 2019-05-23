О кассах простым языком. Нужна ли касса садовым и огородным хозяйствам?

Сейчас часто спрашивают о том, нужна ли касса садовым и огородным товариществам.

Первым делом обратим внимание на то, что это некоммерческая организация, и создается она для решения проблем, связанных с решением повседневных вопросов, починкой общего оборудования, и решения прочих административных вопросов. Деятельность таких товариществ регулируется Федеральным законом №217-ФЗ. В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона №217-ФЗ товарищества могут применять только два вида взносов, а именно: членские и целевые.

Как перечисляются взносы? Очень просто, либо с личных карт, либо через банк по квитанции, но непосредственно на расчетный счет товарищества в соответствии с пунктом 3 статьи 14 все того же Федерального закона №217-ФЗ. Это значит, что прием денежных средств в наличной форме, тем более «онлайн», т.е. на карту любого участника товарищества, запрещена.

Что такое членские взносы, я думаю, понятно, а вот с целевыми может возникнуть недопонимание. Приведем простой пример. Предположим, участники товарищества договорились, что на оплату электричества, услуг наемного электрика, который устраняет аварии, оплату председателя, за то, что он за «все» отвечает, вывоз мусора и много чего еще, будет достаточно по 5 тысяч рублей с участка. Но в самый разгар сезона вдруг сгорает водяной насос. Денег на его покупку не предполагалось, а значит, потратить членские взносы не можем, не хватит денег. Единственным решением будет внеочередное собрание о необходимости дополнительного взноса на покупку водяного насоса и его установку, это и будет целевой взнос. Ни о какой прибыли речь не идет, требуется лишь устранить текущую потребность, во многих случаях в самом бюджетном варианте.

Теперь обратимся к Федеральному закону №54-ФЗ, который регулирует применение онлайн-касс. В соответствии со статьей 1.1 под расчетами понимается в том числе прием средств наличными деньгами или в безналичной форме (по карте) за товары, услуги или работы. Членские и целевые взносы не относятся к оплате за товары, услуги или работы и направляются на уставную деятельность товарищества.

Таким образом, применение онлайн-касс садовыми и огородными товариществами не требуется.

Однако, есть ряд «но». Для простоты приведем еще один пример. У владельца участка в дачном домике сломалась розетка, он пригласил «местного» электрика, который все починил. Владелец участка оплатил наличными деньгами или в безналичной форме (по карте) садовому товариществу за починку. В этом случае применение кассы будет обязательным, потому как это услуга, а не работа, которая не относится к уставной деятельности товарищества. Действительно, было бы странно, если участники товарищества договорились, что товарищество обязательно раз год чинит розетку у одного, а может даже у всех участников.

Таким образом, применение онлайн-касс садовыми и огородными товариществами обязательно, если товарищество оказывает дополнительные услуги и продает какие-либо товары, например, лейки, лопаты и пр.

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