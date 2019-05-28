Отменили ли онлайн-кассы для ИП без наемных сотрудников в 2019 году?

Многие ждут принятия этого закона «об отмене касс» и торопят события.

После выхода новости 22.05.2019 о том, что проект закона №682709-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" был принят во втором чтении, на просторах интернета появилось много неверных толкований.

Для начала вспомним, что для того, чтобы законопроект был принят окончательно, он должен быть принят в трех чтениях, подписан Советом Федерации, Президентом и опубликован. Без выполнения всех стадий говорить о том, что закон принят, нельзя.

Также некоторые источники вводят в заблуждение, заведомо умолчав о том, кто же все-таки может попасть под «отмену».

Давайте еще раз обратимся к содержанию законопроекта. Согласно редакции законопроекта, индивидуальные предприниматели без наемных работников, реализующие товары собственного производства или оказывающие услуги, могут быть освобождены от применения онлайн-кассы до 1 июля 2021 года. Это означает, что если вы участвуете в цепочке реализации товара, который произведен не вами, то онлайн-касса вам понадобится в этом году.

Частные мастера по пошиву одежды, парикмахеры, стилисты, маникюристы и прочие специалисты, кто работает без сотрудников, а также мастера, которые производят собственный товар, например, украшения, игрушки, торты и прочую продукцию, которые также не имеют наемных сотрудников, могут быть освобождены от покупки касс в этом году при условии того, что у них нет наемных сотрудников. Но важно знать, что если вы все же решили нанять сотрудника, то должны купить и зарегистрировать онлайн-кассу в течение 30 дней.

Конечно, нельзя исключать и того, что законопроект пройдет все инстанции в ускоренном режиме и будет принят в ближайшее время.