ИП без работников получили отсрочку по применению ККТ. Но не все

Индивидуальные предприниматели получили долгожданную отсрочку по применению онлайн-ККТ — Госдума в третьем чтении приняла закон с поправками в 54-ФЗ. Однако льготу получили не все ИП.

Не применять ККТ до 1 июля 2021 года смогут предприниматели при реализации товаров собственного производства, выполнении работ, оказании услуг. Причем только те, у которых нет работников. Таким образом, ИП, занимающиеся розничной торговлей, отсрочку не получили.

Система налогообложения никак не влияет на право не применять ККТ, следует из закона.

Если же ИП заключит трудовой договор с работником, он обязан в течение тридцати календарных дней с даты заключения такого трудового договора зарегистрировать ККТ.