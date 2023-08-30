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Ведение бизнеса

Инструмент успешного бизнеса при работе с внештатным персоналом

Платформа One2work объединяет заказчиков и исполнителей.  
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Инструмент успешного бизнеса при работе с внештатным персоналом
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Заказчики могут быть из любых сфер бизнеса — хорека, клининг, бьюти индустрия, ритейлы, складская логистика и т.д. Это компании, как на локальном, региональном, так и на федеральном уровне.

С учетом сложившейся экономической ситуации в стране и большим скачком цифровизации — бизнес-моделей, позволяющих оптимизировать операционные расходы, на данный момент практически не осталось. 

Мы предлагаем сервис, который позволяет в рамках действующего законодательства привлекать линейных исполнителей и начать управлять операционными расходами.

One2work это:

  • Биржа, где более 11 000 самозанятых исполнителей разных профессий. 

  • Бесплатное размещение разовых и постоянных заданий на платформе.

  • Возможность выбора исполнителей с полным пакетом необходимых документов.

  • Автоматическая проверка налогового статуса самозанятого перед выплатой.

  • Получение полного пакета закрывающих документов по каждому заданию в электронном виде.

  • Доступ ко всем документам и отчетам через личный кабинет в течение 5 лет в режиме 24/7.

Массовые выплаты самозанятым исполнителям в один клик

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Помимо всего вышеперечисленного сервис One2work имеет много других возможностей, таких как:

  • Информатор рисков взаимодействия с исполнителями.

  • Формы отчетности для бухгалтерии.

  • Проверка по базе бывших сотрудников.

  • Быстрые выплаты исполнителям (карты всех банков, на реквизиты и по СБП).

  • Интеграция с 1С и автоматизация процесса обмена данными.

  • Закрытая биржа заказов и исполнителей.

  • Доступ 24/7 к полным отчетам по всем процессам оплаты и исполнения заданий.

  • Мобильное приложение для исполнителя и для заказчика.

  • Подписание журнала техники безопасности.

  • Подписание всех документов On-Line.

  • Проверка исполнителей на статус самозанятого.

  • Оплата налогов за исполнителя.

  • Аудит договоров и их унификация.

  • Подбор свободных исполнителей через биржу.

  • Отслеживание исполнителей на карте.

Мы учли все ваши риски, чтобы сделать сотрудничество с самозанятыми лёгким, приятным и выгодным!

Массовые выплаты самозанятым исполнителям в один клик

Запросить бесплатную демонстрацию платформы

Реклама: ООО «МОБИстаф», ИНН: 5433966474, erid:

One2work

One2work

Безопасные и быстрые массовые выплаты самозанятым исполнителям в один клик.

4 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип nlukina
    nlukina
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