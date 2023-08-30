Инструмент успешного бизнеса при работе с внештатным персоналом

Заказчики могут быть из любых сфер бизнеса — хорека, клининг, бьюти индустрия, ритейлы, складская логистика и т.д. Это компании, как на локальном, региональном, так и на федеральном уровне.

С учетом сложившейся экономической ситуации в стране и большим скачком цифровизации — бизнес-моделей, позволяющих оптимизировать операционные расходы, на данный момент практически не осталось.

Мы предлагаем сервис, который позволяет в рамках действующего законодательства привлекать линейных исполнителей и начать управлять операционными расходами.

One2work это:

Биржа, где более 11 000 самозанятых исполнителей разных профессий.

Бесплатное размещение разовых и постоянных заданий на платформе.

Возможность выбора исполнителей с полным пакетом необходимых документов.

Автоматическая проверка налогового статуса самозанятого перед выплатой.

Получение полного пакета закрывающих документов по каждому заданию в электронном виде.

Доступ ко всем документам и отчетам через личный кабинет в течение 5 лет в режиме 24/7.

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Помимо всего вышеперечисленного сервис One2work имеет много других возможностей, таких как:

Информатор рисков взаимодействия с исполнителями.

Формы отчетности для бухгалтерии.

Проверка по базе бывших сотрудников.

Быстрые выплаты исполнителям (карты всех банков, на реквизиты и по СБП).

Интеграция с 1С и автоматизация процесса обмена данными.

Закрытая биржа заказов и исполнителей.

Доступ 24/7 к полным отчетам по всем процессам оплаты и исполнения заданий.

Мобильное приложение для исполнителя и для заказчика.

Подписание журнала техники безопасности.

Подписание всех документов On-Line.

Проверка исполнителей на статус самозанятого.

Оплата налогов за исполнителя.

Аудит договоров и их унификация.

Подбор свободных исполнителей через биржу.

Отслеживание исполнителей на карте.

Мы учли все ваши риски, чтобы сделать сотрудничество с самозанятыми лёгким, приятным и выгодным!

Массовые выплаты самозанятым исполнителям в один клик Запросить бесплатную демонстрацию платформы Узнать больше

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