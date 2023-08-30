Инструмент успешного бизнеса при работе с внештатным персоналом

Заказчики могут быть из любых сфер бизнеса — хорека, клининг, бьюти индустрия, ритейлы, складская логистика и т.д. Это компании, как на локальном, региональном, так и на федеральном уровне.
С учетом сложившейся экономической ситуации в стране и большим скачком цифровизации — бизнес-моделей, позволяющих оптимизировать операционные расходы, на данный момент практически не осталось.
Мы предлагаем сервис, который позволяет в рамках действующего законодательства привлекать линейных исполнителей и начать управлять операционными расходами.
One2work это:
Биржа, где более 11 000 самозанятых исполнителей разных профессий.
Бесплатное размещение разовых и постоянных заданий на платформе.
Возможность выбора исполнителей с полным пакетом необходимых документов.
Автоматическая проверка налогового статуса самозанятого перед выплатой.
Получение полного пакета закрывающих документов по каждому заданию в электронном виде.
Доступ ко всем документам и отчетам через личный кабинет в течение 5 лет в режиме 24/7.
Массовые выплаты самозанятым исполнителям в один клик
Запросить бесплатную демонстрацию платформы
Помимо всего вышеперечисленного сервис One2work имеет много других возможностей, таких как:
Информатор рисков взаимодействия с исполнителями.
Формы отчетности для бухгалтерии.
Проверка по базе бывших сотрудников.
Быстрые выплаты исполнителям (карты всех банков, на реквизиты и по СБП).
Интеграция с 1С и автоматизация процесса обмена данными.
Закрытая биржа заказов и исполнителей.
Доступ 24/7 к полным отчетам по всем процессам оплаты и исполнения заданий.
Мобильное приложение для исполнителя и для заказчика.
Подписание журнала техники безопасности.
Подписание всех документов On-Line.
Проверка исполнителей на статус самозанятого.
Оплата налогов за исполнителя.
Аудит договоров и их унификация.
Подбор свободных исполнителей через биржу.
Отслеживание исполнителей на карте.
Мы учли все ваши риски, чтобы сделать сотрудничество с самозанятыми лёгким, приятным и выгодным!
Массовые выплаты самозанятым исполнителям в один клик
Запросить бесплатную демонстрацию платформы
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