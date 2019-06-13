Онлайн-касса и маркировка табака. Как в 2019 продавать сигареты законно

Обязательная маркировка товаров становится все ближе. Уже с 1 июля 2019 года производители и продавцы сигарет, а также других табачных изделий, будут обязаны вести учет по-новому. А именно, отправлять данные о каждом этапе реализации маркированной продукции, с помощью специальных графических кодов, в систему «Честный знак».

Коды маркировки (DataMatrix) на каждую пачку сигарет должен наносить производитель, а считывать и подтверждать в системе — продавец или дистрибьютор. Если на каком либо этапе реализации код не подтвердится — товар контрафактный (производитель не заявлял о выпуске продукции с этим кодом). Соответственно, данную единицу товара продавец не имеет права продать покупателю.

Попробуем разобраться, как должна работать схема реализации товаров, подлежащих обязательной маркировке, согласно закону.

Маркировка товаров с 2019 года. Последние новости

Итак, законодательно утверждены некие группы товаров, подлежащие обязательной маркировке. Есть сайт «Честный знак» (https://честныйзнак.рф/) , на котором подробно расписано: когда и какие товарные группы начинают продаваться с использованием маркировки. На этом сайте нужно зарегистрироваться всем, кто имеет отношение к реализации данных товаров: производителям, дистрибьюторам и продавцам. Также, именно на нем лучше смотреть все актуальные сроки перехода на обязательную маркировку, т. к. в любой момент возможны уточнения товарных позиций и корректировки сроков.

Помимо регистрации на сайте «Честный знак», организации или ИП, продающие подлежащие обязательной маркировке товары, должны иметь в наличии или купить:

квалифицированную электронную подпись (КЭП),

договор с оператором электронного документооборота (ЭДО),

2D-сканер (для считывания двумерных кодов DataMatrix).

А также, для продажи товаров, подлежащих маркировке, в 2019 году им необходимо обновить старую или купить новую онлайн-кассу (с поддержкой маркировки) и иметь действующий договор с ОФД.

При поступлении маркированного товара от поставщика, продавец должен подтвердить УПД (универсальный передаточный документ) в ЭДО, с использованием КЭП. Таким образом, ЭДО используется исключительно для работы с поставщиками.

Передача данных о продаже товаров, подлежащих маркировке, поступает в систему «Честный знак» через ОФД. Поэтому, для таких товаров необходимо использовать онлайн кассу.

Когда в чеке есть маркированный товар, кассир обязан, помимо основного штрих-кода, дополнительно «считать» код маркировки 2D-сканером. Внешне это похоже на продажу алкоголя (ЕГАИС), но внутренняя схема другая. В случае продажи маркированной продукции, касса запросит считывание кода Data Matrix, самостоятельно перекодирует информацию в нужный формат и отправляет ОФД. Для этого кассовое программное обеспечение должно поддерживать работу с подлежащими маркировке товарами. Эта функция, в старых моделях онлайн-касс, не заложена в базовое кассовое ПО. Уточняйте данный вопрос у производителя или продавца кассовой техники.

При использовании системы учета (автоматизации), данный функционал должен быть реализован в ее рамках. Спросите у разработчика — как работать с товарами, подлежащими обязательной маркировке, какими образом это решено в программе.

Если у Вас остались вопросы по маркировке сигарет или других товаров, если Вы не знаете, как сделать так, чтобы Ваша касса поддерживала работу с кодами маркировки, обратитесь за консультацией к эксперту.

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